KOPA मॉलमध्ये पुण्यातील पहिल्या ‘बेबी रेव्ह’चे आयोजन; 1 ते 10 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी पर्वणी

पुणे : कोरेगाव पार्कमधील पुण्याचे आघाडीचे लाईफस्टाईल आणि रिटेल डेस्टिनेशन KOPA मॉल रविवारी (दि.२) Chicken Masala प्रस्तुत बेबी रेव्हच्या माध्यमातून शहरात एक रोमांचक आणि वेगळा कौटुंबिक अनुभव घेऊन येत आहे. १ ते १० वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी खास डिझाइन करण्यात आलेला हा कार्यक्रम पारंपरिक डान्स फ्लोअरचे संगीत, हालचाल आणि संवेदनात्मक (सेन्सरी) खेळ यांच्या अनुभवाने परिपूर्ण अशा अनोख्या विश्वात रूपांतर करणार आहे. यामध्ये मुले आणि पालक मजेशीर, सुरक्षित आणि उत्साही वातावरणात एकत्र नृत्य करू शकतील, खेळू शकतील आणि अविस्मरणीय आठवणी निर्माण करू शकतील.
पुण्यातील बाळे, लहान मुले आणि बालकांसाठी आयोजित करण्यात येणारी ही पहिलीच हाय-एनर्जी सेन्सरी डान्स पार्टी असलेल्या Chicken Masala प्रस्तुत बेबी रेव्हची संकल्पना मुंबईस्थित डीजे आणि ड्रमर जोडी विवान आणि श्रेया नाईक कपूर यांनी साकारली आहे. हा कार्यक्रम डान्स फ्लोअरला संपूर्ण कुटुंबासाठी उत्साहपूर्ण अनुभवात रूपांतरित करेल. जोशपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक संगीत, लाइव्ह ड्रमिंग आणि संवादात्मक सेन्सरी उपक्रमांचा संगम या कार्यक्रमात अनुभवायला मिळणार असून, यामुळे मुले आणि पालकांना एकत्र नृत्य करण्यासाठी, खेळण्यासाठी आणि अविस्मरणीय क्षण निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
KOPA मॉलमधील हा दोन तासांचा अनुभव अनेक आकर्षणांनी सजलेला असेल. यात लाइव्ह डीजे, लाइव्ह पर्कशन, सॉफ्ट प्ले एरिया, रंगभरण उपक्रम, पम-पम्स, क्रेझी बॉल्स, संवादात्मक खेळ आणि मुलांसाठी अनुरूप संगीताचा समावेश असेल. याशिवाय भागीदार ब्रँड्सकडून विशेष ऑफर्सही उपलब्ध असतील. या सर्वांमुळे असे उत्साही वातावरण निर्माण होईल, जिथे मुले मनमोकळेपणाने स्वतःची अभिव्यक्ती करू शकतील आणि पालकही या आनंदोत्सवाचा सक्रिय भाग बनू शकतील.
खरेदी आणि खाद्यसंस्कृतीपलीकडे जाऊन सातत्याने वेगळे आणि संस्मरणीय अनुभव देण्याच्या KOPA मॉलच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून बेबी रेव्ह हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. मनोरंजन आणि सामायिक अनुभवांच्या माध्यमातून कुटुंबांना एकत्र आणणारे संस्मरणीय समुदाय-केंद्रित उपक्रम आयोजित करण्याच्या मॉलच्या वचनबद्धतेचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. या कार्यक्रमासाठी सर्वांना मोफत प्रवेश आहे.
कार्यक्रमाची माहिती
दिनांक : रविवार, २ ऑगस्ट २०२६
वेळ : सायंकाळी ५:०० ते ७:००
स्थळ : KOPA मॉल, कोरेगाव पार्क, पुणे
वयोगट : १ ते १० वर्षे वयोगटातील मुले आणि त्यांचे कुटुंबीय
KOPA विषयी…
कोरेगाव पार्कच्या मध्यवर्ती ठिकाणी धोरणात्मकदृष्ट्या वसलेले KOPA हे शहरातील लक्झरी लाइफस्टाइल डेस्टिनेशनचे प्रतीक आहे. अत्याधुनिक आणि आकर्षक वातावरणात खास रिटेल अनुभवांची अनोखी सांगड येथे घालण्यात आली आहे. प्रीमियम शॉपिंगपासून उत्कृष्ट खाद्यअनुभवांपर्यंत, विविध आवडी आणि अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काळजीपूर्वक निवडलेल्या पर्यायांची विस्तृत श्रेणी KOPA येथे उपलब्ध आहे. KOPA हे Lake Shore Indiaचा एक भाग आहे.