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Japan Earthquake : जपानवर निसर्गाचा प्रकोप! एकामागून एक भूकंपाचे धक्के; आओमोरीत 5.8 रिश्टर स्केलचा थरार

Updated On: Aug 01, 2026 | 03:08 PM IST
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सारांश

Japan Earthquake: उत्तर जपानमधील आओमोरी येथे ५.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे. हवामान खात्याने त्सुनामीचा इशारा दिलेला नाही, परंतु अलीकडील भूकंपांमुळे मृतांचा आकडा आता ३५ वर पोहोचला आहे.

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जपानमधील आओमोरी प्रांतात पुन्हा ५.८ तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप; जाणून घ्या काय आहे सद्यस्थिती ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • आओमोरी प्रांतात ५.८ तीव्रतेचा धक्का
  • त्सुनामीचा इशारा नाही
  • आठवडाभरात ३५ जणांचा मृत्यू

नैसर्गिक आपत्तींशी नेहमीच लढा देणाऱ्या जपानमध्ये भूकंपाचे धक्कादायक सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. उत्तर जपानमधील (आओमोरी (Aomori) प्रांतात शनिवारी स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ११:४८ वाजता रिश्टर स्केलवर ५.८ तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला. जपान हवामान संस्थेने (Japan Meteorological Agency – JMA) दिलेल्या माहितीनुसार, या भूकंपाचा केंद्रबिंदू आओमोरीच्या पॅसिफिक किनाऱ्याजवळ जमिनीच्या पातळीपासून सुमारे ८० किलोमीटर खोलवर होता. या भूकंपाचे भौगोलिक केंद्र ४१.३ अंश उत्तर अक्षांश आणि १४२.० अंश पूर्व रेखांशावर नोंदवले गेले आहे. सुदैवाने, या तीव्र धक्क्यानंतर प्रशासनाकडून त्सुनामीचा कोणताही इशारा (Tsunami Advisory) जारी करण्यात आलेला नाही. किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी वारंवार बसणाऱ्या धक्क्यांमुळे संपूर्ण देशात भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या ताज्या भूकंपामुळे तात्काळ कोणत्याही मोठ्या जीवितहानीचे किंवा मालमत्तेच्या विनाशाचे वृत्त समोर आलेले नाही. परंतु, भूकंपाची तीव्रता आणि धक्के इतके स्पष्ट होते की घरा मधील वस्तू हादरल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये पुन्हा एकदा घबराट पसरली. आओमोरी प्रांतासह शेजारील होक्काइडो आणि इवाते प्रांतातील अनेक शहरांमध्येही या भूकंपाचे सौम्य ते मध्यम धक्के जाणवले आहेत. जपानच्या अंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन पथकांनी तात्काळ परिस्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली असून अत्यावश्यक सेवा सुरक्षित असल्याचे घोषित केले आहे.

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कुमामोतो येथील ७.१ तीव्रतेच्या भूकंपाचे भीषण पडसाद

जपानसाठी संपूर्ण चालू आठवडा अत्यंत आव्हानात्मक आणि वेदनादायी ठरला आहे. शनिवारी आओमोरीत झालेल्या भूकंपाआधी, याच आठवड्यात मंगळवारी दक्षिण जपानमधील क्युशू बेटावरील कुमामोतो प्रांतात ७.१ तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप झाला होता. या महाभूकंपाने कुमामोतो शहरात प्रचंड विध्वंस घडवून आणला. अनेक ऐतिहासिक आणि आधुनिक पूल कोसळले, रस्ते दुभंगले आणि शेकडो इमारतींचा ढिगारा झाला. मंगळवारपासून आतापर्यंत जपानभरात १७0 हून अधिक आफ्टरशॉक्स (भूकंपानंतरचे लहान-मोठे धक्के) नोंदवले गेले आहेत, ज्यामुळे पुनर्वसन आणि मदतकार्यात सातत्याने अडथळे येत आहेत.

कुमामोतो प्रांत सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, मंगळवारच्या भूकंपापासून आणि त्याच्याशी संबंधित आपत्तींमध्ये मृतांची संख्या आता ३५ वर पोहोचली आहे. या ३५ पैकी ९ प्रकरणांची अधिकारी अजूनही सखोल चौकशी करत आहेत, जेणेकरून हे मृत्यू थेट भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे झाले की त्यानंतरच्या दुर्घटनेत, याची अचूक पुष्टी करता येईल. सध्या आपत्तीग्रस्त भागात बचाव पथके, अग्निशमन दल आणि लष्कराचे जवान अहोरात्र ढिगारे उपसण्याचे आणि अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे काम करत आहेत. तात्पुरत्या निवारा छावण्यांमध्ये शेकडो नागरिकांना हलवण्यात आले असून त्यांना अन्न व वैद्यकीय मदत पुरवली जात आहे.

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पुढील आठवडाभर अत्यंत सतर्क राहण्याचे JMA चे आवाहन

जपानच्या हवामान संस्थेने (JMA) आणि भूगर्भशास्त्रज्ञांनी देशातील नागरिकांना पुढील संपूर्ण आठवडाभर अत्यंत सतर्क आणि सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, येणारे २ ते ३ दिवस अत्यंत संवेदनशील आणि धोक्याचे असू शकतात. या काळात जपानच्या स्थानिक ‘शिंदो स्केल’वर (Shindo Scale) ७ पर्यंतच्या उच्च तीव्रतेचे भूकंप पुन्हा होण्याचा मोठा धोका वर्तवण्यात आला आहे. मुख्य भूकंप झाल्यानंतर अशा प्रकारचे शक्तिशाली आफ्टरशॉक्स येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असली, तरी यामुळे कमकुवत झालेल्या इमारती आणि रस्ते कोसळण्याचा धोका दुप्पट होतो.

जपान हा जगातील सर्वात जास्त भूकंपप्रवण प्रदेश मानल्या जाणाऱ्या ‘रिंग ऑफ फायर’ (Ring of Fire) वर वसलेला आहे. त्यामुळे येथे वारंवार भूगर्भातील हालचाली होऊन भूकंप होत असतात. जपानमधील प्रगत तंत्रज्ञान आणि भूकंपरोधक इमारतींमुळे अनेकदा मोठा विनाश टळतो, परंतु एकामागून एक येणाऱ्या शक्तिशाली धक्कांमुळे प्रशासनावरील ताण प्रचंड वाढला आहे. सरकारने सर्व नागरिकांना आपत्कालीन आपत्ती किट (Emergency Kit) तयार ठेवण्याच्या आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

Web Title: Us f35b stealth fighter jet crashes in san diego miramar pilot safe marathi news 2

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Published On: Aug 01, 2026 | 03:08 PM

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