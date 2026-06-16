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Multibagger Stock: ‘हा’ शेअर बनला रॉकेल… 9 रुपयांवरुन थेट 600 रुपयांवर, एक लाखाचे झाले तब्बल 68 लाख

Updated On: Jun 16, 2026 | 11:45 AM IST
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सारांश

शेअर बाजारातील कोणत्याही स्टॉकच्या भविष्याचा अंदाज लावणे कठीण आहे, कोणत्या शेअर्सचं नशीब चमकेल आणि कोण हिरो बनेल याला तोड नाही. पण असे अनेक स्टॉक्स आहेत, ज्यांपैकी काहींनी दीर्घकाळात चांगला परतावा देऊ केला आहे आणि आपल्या गुंतवणूकदारांना श्रीमंत केलं आहे, तर काही स्टॉक अल्पावधीतच त्यांच्यासाठी पैसे छापण्याची मशीन बनले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Multibagger Stock: शेअर बाजारातील कोणत्याही स्टॉकच्या भविष्याचा अंदाज लावणे कठीण आहे, कोणत्या शेअर्सचं नशीब चमकेल आणि कोण हिरो बनेल याला तोड नाही. पण असे अनेक स्टॉक्स आहेत, ज्यांपैकी काहींनी दीर्घकाळात चांगला परतावा देऊ केला आहे आणि आपल्या गुंतवणूकदारांना श्रीमंत केलं आहे, तर काही स्टॉक अल्पावधीतच त्यांच्यासाठी पैसे छापण्याची मशीन बनले आहेत. हा नेमका कोणता शेअर आहे ज्यांनी गुंतवणूकदारांना मालामाल केलं आहे. सविस्तर जाणून घेऊयात.

Share Market Today: आज कोणते शेअर्स देतील दमदार परतावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

कोणता आहे ‘हा’ शेअर?

वन ग्लोबल सर्व्हिस प्रोव्हायडर लिमिटेड, ज्याची किंमत सुमारे ₹९ आहे, त्या शेअरनेही अशीच कामगिरी केली असून तो सध्या ₹६०० च्या वर व्यवहार करत आहे. या शेअरने केवळ पाच वर्षांत ही कामगिरी साधली असून, तो गुंतवणूकदारांसाठी एक मल्टीबॅगर ठरला आहे.

५ वर्षांत दमदार कामगिरी

गेल्या पाच वर्षांतील वन ग्लोबल सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या शेअरची कामगिरी पाहता, १८ जून २०२१ रोजी या शेअरची किंमत केवळ ₹९.७० होती आणि आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी, सोमवारी, तो ४.९६% वाढीसह ₹६६५.३५ वर बंद झाला. परिणामी, गुंतवणूकदारांना या पाच वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ६,७५९% परतावा मिळाला आहे.

१ लाख रुपये गुंतवणाऱ्यांसाठी लॉटरीच

वन ग्लोबल सर्व्हिसेसच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांना मिळालेल्या पाच वर्षांच्या परताव्याच्या आधारावर, प्रत्येक स्टॉकची किंमत ₹६५५.६५ ने वाढली आहे. त्यामुळे, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने पाच वर्षांपूर्वी कंपनीच्या शेअर्समध्ये ₹९.७० दराने ₹१ लाख गुंतवले असते आणि ते आतापर्यंत ठेवले असते, तर त्यांची रक्कम अंदाजे ₹६८ लाख झाली असती,.

एका वर्षात पैसे दुप्पट

गेल्या पाच वर्षांत कंपनीने गुंतवणूकदारांना भरीव नफा मिळवून दिला असताना, गेल्या एका वर्षात शेअरमधील गुंतवणूक दुप्पट झाली आहे. २० जून, २०२५ रोजी एका शेअरची किंमत ₹२३५ होती, ती आता वाढून ₹४१० झाली आहे, ज्यामुळे १६१% परतावा मिळाला आहे. शेअरमधील सततच्या वाढीमुळे कंपनीचे बाजार भांडवल ₹१,२४० कोटींवर पोहोचले आहे.

कंपनी काय करते?

वन ग्लोबल सर्व्हिस प्रोव्हायडर लिमिटेड, १९९२ मध्ये स्थापित एक भारतीय कंपनी, जीवन विज्ञान आणि आरोग्यसेवा उपाय क्षेत्रातील एक प्रमुख कंपनी आहे. आता ती सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि आयटी सल्लागार सेवांमध्येही विस्तार करत आहे.

(टीप: शेअर बाजारात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या बाजार तज्ञांचा सल्ला घ्या.)

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Web Title: Multibagger penny stock turns 1 lakh into 68 lakhs price rises from 9 to 600 rupees see more details

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Published On: Jun 16, 2026 | 11:45 AM

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