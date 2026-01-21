Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • This Shares Will Be Beneficial For Investors Today Including Tata Consumer Products And Bharati Airtel Share Market News In Marathi

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Share Market Update: शेअर बाजारातील सुरुवात आज हिरव्या रंगात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच आज काही प्रमुख कंपन्या तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणार आहेत. आजचा दिवस गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा असेल.

Updated On: Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • हिरव्या रंगात होणार शेअर बाजाराची सुरुवात
  • आजच्या व्यवहारासाठी तज्ज्ञांनी केली महत्त्वाच्या शेअर्सची शिफारस
  • ५० हून अधिक कंपन्या आज तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणार
India Share Market Update:  भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज बुधवारी सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,३०४ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ४५ अंकांनी जास्त होता. गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात लाल रंगात होत आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,३०० च्या खाली घसरला. सेन्सेक्स १,०६५.७१ अंकांनी किंवा १.२८% ने घसरून ८२,१८०.४७ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३५३.०० अंकांनी किंवा १.३८% ने घसरून २५,२३२.५० वर बंद झाला. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे यांनी एकूण ५ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या स्टॉक्समध्ये स्टॉक निवडींमध्ये हिंदुस्तान झिंक, व्हीआरएल लॉजिस्टिक्स, टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेल यांचा समावेश आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना पाच ब्रेकआउट स्टॉक खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. सुमीत बगडिया यांनी सुचवलेल्या शेअर्समध्ये जिंदाल एसएडब्ल्यू, दीपक नायट्रेट, जीपीपीएल, जेके लक्ष्मी सिमेंट आणि डालमिया भारत यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज व्यवहार करताना गुंतवणूकदारांना तीन स्टॉक खरेदी करण्याती शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये आयन एक्सचेंज इंडिया, टीबीझेड आणि ईपीएल यांचा समावेश आहे.

सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

५० हून अधिक कंपन्या आज त्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणार आहेत. बीएसईच्या निकालांच्या कॅलेंडरनुसार, आज, २१ जानेवारी २०२६ रोजी, ५७ कंपन्या आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीचे त्यांचे आर्थिक उत्पन्न जाहीर करतील. डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, इंटरनल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( एचपीसीएल ), बजाज कंझ्युमर केअर, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा एचएसबीसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनी, पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स, जिंदाल स्टेनलेस, केईआय इंडस्ट्रीज आणि यूटीआय अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी या प्रमुख कंपन्या आज त्यांचे तिसरे तिमाही निकाल जाहीर करणार आहेत.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: This shares will be beneficial for investors today including tata consumer products and bharati airtel share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 08:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’
1

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 
2

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष
3

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

Reliance Industries Stock fall: रिलायन्स मार्केट कॅपवर धक्का! शेअरमध्ये अंदाजे ४.२०% ची मोठी घसरण
4

Reliance Industries Stock fall: रिलायन्स मार्केट कॅपवर धक्का! शेअरमध्ये अंदाजे ४.२०% ची मोठी घसरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
‘Intimate Wash’ चा अतिवापर शरीरासाठी ठरेल जीवघेणा! महिलेच्या शरीरातील हे अवयव झाले पूर्णपणे निकामी

‘Intimate Wash’ चा अतिवापर शरीरासाठी ठरेल जीवघेणा! महिलेच्या शरीरातील हे अवयव झाले पूर्णपणे निकामी

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Jan 21, 2026 | 08:37 AM
Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Jan 21, 2026 | 08:33 AM
…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

Jan 21, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM