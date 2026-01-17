Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका

ही माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव व्ही उमाशंकर यांनी एका मुलाखतीत दिली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की टोल प्लाझावर रोख रक्कम भरणे पूर्णपणे बंद केले जाईल. टोल बूथवरील वाहतूक कोंडी दूर करणे आणि प्रवास सुरळीत करणे हे उद्दिष्ट आहे.
२५ टोल प्लाझावर चाचणी सुरू
सरकार या निर्णयाची थेट अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्याची चाचणी घेत आहे. सध्या देशभरातील २५ टोल प्लाझावर ‘नो-स्टॉप’ कॅशलेस सिस्टीमच्या चाचण्या सुरू आहेत. अधिकृत अधिसूचना अद्याप प्रलंबित असली तरी, १ एप्रिलपासून हा नियम देशभरात लागू होईल असे संकेत स्पष्ट आहेत.
गर्दी आणि वेळेच्या अपव्ययापासून सुटका
FASTag अनिवार्य असूनही, सध्या अनेक टोल प्लाझावर रोख व्यवहार केले जातात. डिजिटल पेमेंट पद्धती नसलेल्या वाहनांमुळे रांगा आणि वाहतूक कोंडी होते. रोख रकमेवर बंदी घालण्यात आल्यामुळे, वाहनांना आता टोल बूथवर थांबावे लागणार नाही, ज्यामुळे प्रवास जलद आणि सोपा होईल.
सरकारच्या निर्णयामागील ३ प्रमुख कारणे
रोख देयके काढून टाकणे हे सरकारच्या मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) प्रणालीकडे पहिले पाऊल आहे. भविष्यात, महामार्गांवर कोणतेही भौतिक टोल बूथ नसतील. कॅमेरे आणि सेन्सर वाहन शोधतील आणि न थांबता टोल आपोआप कापला जाईल.
चालकांसाठी महत्वाचा सल्ला
१ एप्रिलपूर्वी तुमचा FASTag बॅलन्स तपासा आणि तुमचे खाते सक्रिय ठेवा. जर तुमच्याकडे FASTag नसेल, तर तुमच्या मोबाइलवर UPI पेमेंट सक्षम असल्याची खात्री करा. नियम लागू झाल्यानंतर, डिजिटल पेमेंटशिवाय टोल प्लाझावर पोहोचल्यास दंड किंवा परतफेड होऊ शकते.