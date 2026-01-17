Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका

१ एप्रिलपासून, देशभरातील सर्व टोल प्लाझा कॅशलेस होतील, ज्यामध्ये फक्त FASTag किंवा UPI द्वारेच पेमेंट स्वीकारले जातील. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव व्ही. उमाशंकर यांनी सांगितले, नक्की कशी असेल प्रक्रिया

Updated On: Jan 17, 2026 | 05:18 PM
FASTag होणार अनिवार्य, १ एप्रिलपासून नवे नियम (फोटो सौजन्य - iStock)

  • १ एप्रिलपासून बदलणार टोल नियम
  • कॅशलेस प्रक्रियेवर दिला जाणार भर 
  • व्ही. उमाशंकर यांनी केला खुलासा 
जर तुम्ही महामार्गांवरून प्रवास करत असाल, तर १ एप्रिलपासून तुमची टोल भरण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलणार आहे कारण टोल प्लाझाचा नियम १ एप्रिलपासून बदलत आहे. लांब रांगा, रोख रकमेवरून होणारे वाद आणि टोल बूथवर थांबण्याची सक्ती या सर्व गोष्टी आता संपुष्टात येणार आहेत. सरकारने १ एप्रिलपासून देशातील सर्व टोल प्लाझा कॅशलेस करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि टोल कर फक्त FASTag किंवा UPI द्वारे वसूल केला जाईल.

ही माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव व्ही उमाशंकर यांनी एका मुलाखतीत दिली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की टोल प्लाझावर रोख रक्कम भरणे पूर्णपणे बंद केले जाईल. टोल बूथवरील वाहतूक कोंडी दूर करणे आणि प्रवास सुरळीत करणे हे उद्दिष्ट आहे.
२५ टोल प्लाझावर चाचणी सुरू

सरकार या निर्णयाची थेट अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्याची चाचणी घेत आहे. सध्या देशभरातील २५ टोल प्लाझावर ‘नो-स्टॉप’ कॅशलेस सिस्टीमच्या चाचण्या सुरू आहेत. अधिकृत अधिसूचना अद्याप प्रलंबित असली तरी, १ एप्रिलपासून हा नियम देशभरात लागू होईल असे संकेत स्पष्ट आहेत.

FASTag युजर्सने लक्ष द्या! NHAI ने KYV प्रोसेस बनवली अगदी सोपी, आता फक्त करावं लागेल ‘हे’ काम

गर्दी आणि वेळेच्या अपव्ययापासून सुटका

FASTag अनिवार्य असूनही, सध्या अनेक टोल प्लाझावर रोख व्यवहार केले जातात. डिजिटल पेमेंट पद्धती नसलेल्या वाहनांमुळे रांगा आणि वाहतूक कोंडी होते. रोख रकमेवर बंदी घालण्यात आल्यामुळे, वाहनांना आता टोल बूथवर थांबावे लागणार नाही, ज्यामुळे प्रवास जलद आणि सोपा होईल.

सरकारच्या निर्णयामागील ३ प्रमुख कारणे

  • या बदलाद्वारे, सरकार केवळ डिजिटल पेमेंटच नव्हे तर अनेक प्रमुख उद्दिष्टे साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते
  • इंधन बचत: टोल बूथवर वारंवार थांबणे आणि थांबणे यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचा अपव्यय होतो, जो कॅशलेस प्रणालीमुळे कमी होईल
  • पारदर्शकता: प्रत्येक व्यवहार डिजिटल असेल, ज्यामुळे टोल वसुलीत फसवणूक किंवा फेरफार होण्याची शक्यता कमी होईल
  • जलद प्रवास: रोख रक्कम, पावत्या आणि युक्तिवाद हाताळण्यात घालवलेला वेळ वाचेल.
अडथळामुक्त टोलिंगकडे पाऊल

रोख देयके काढून टाकणे हे सरकारच्या मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) प्रणालीकडे पहिले पाऊल आहे. भविष्यात, महामार्गांवर कोणतेही भौतिक टोल बूथ नसतील. कॅमेरे आणि सेन्सर वाहन शोधतील आणि न थांबता टोल आपोआप कापला जाईल.

Fastag Annual Pass: कसा मिळेल नवा पास, किती होईल बचत? जाणून घ्या सर्वकाही

चालकांसाठी महत्वाचा सल्ला

१ एप्रिलपूर्वी तुमचा FASTag बॅलन्स तपासा आणि तुमचे खाते सक्रिय ठेवा. जर तुमच्याकडे FASTag नसेल, तर तुमच्या मोबाइलवर UPI पेमेंट सक्षम असल्याची खात्री करा. नियम लागू झाल्यानंतर, डिजिटल पेमेंटशिवाय टोल प्लाझावर पोहोचल्यास दंड किंवा परतफेड होऊ शकते.

Published On: Jan 17, 2026 | 05:18 PM

