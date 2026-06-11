अमेरिकेतही महागाई फोफावली, दर 4 % च्या पार; भारतीय Share Market आणि RBI वर काय होणार परिणाम?

US inflation Effects On India: जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेत महागाईचा दर पुन्हा एकदा ४ टक्क्यांच्या वर गेला आहे. यामुळे अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’ची चिंता वाढली आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, अमेरिकेतील वाढत्या महागाईचा भारतावर किती मोठा परिणाम होईल आणि त्यामुळे RBI ला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो? जाणून घेऊयात सविस्तर
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अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा जगभरातील बाजारपेठांवर प्रभाव असतो. जेव्हा तिथे महागाई वाढते, तेव्हा फेडरल रिझर्व्ह दीर्घकाळासाठी व्याजदर उच्च पातळीवर कायम ठेवू शकते. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांच्या धोरणांमध्ये बदल होतो आणि भारत यांसारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांवर त्याचा परिणाम होतो.
जर अमेरिकेत व्याजदर दीर्घकाळापर्यंत उच्च राहिले, तर परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून आपला पैसा काढून अमेरिकन bonds आणि इतर सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांकडे वळू शकतात. अशा परिस्थितीमुळे भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता वाढू शकते. विशेषतः बँकिंग, IT आणि metal क्षेत्रातील stocks वर घसरणीचा दबाव येऊ शकतो.
अमेरिकेतील उच्च व्याजदरांचा परिणाम डॉलरवरही होतो. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे भारतीय रुपया कमकुवत होऊ शकतो. रुपया कमकुवत झाल्याने कच्च्या तेलासह विविध आयातित वस्तू महाग होतात, ज्यामुळे भारतात महागाईचा धोका वाढतो.
जर अमेरिकेत महागाई उच्च राहिली आणि डॉलर मजबूत झाला, तर आरबीआयसाठी व्याजदर कमी करणे सोपे होणार नाही. मध्यवर्ती बँकेला महागाई आणि रुपया या दोन्ही गोष्टींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. थोडक्यात सांगायचे तर, जरी भारतातील महागाई नियंत्रणात असली, तरी जागतिक परिस्थितीचा आरबीआयच्या निर्णयांवर प्रभाव पडू शकतो.
अमेरिकन चलनवाढीचा प्रभाव भारतीय ग्राहकांवर थेट दिसत नसला तरी त्याचा परिणाम नक्कीच होऊ शकतो. रुपया कमजोर झाल्यास पेट्रोल-डिझेल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर आयात वस्तू महाग होऊ शकतात. त्याचबरोबर शेअर बाजारातील वाढत्या चढउतारामुळे गुंतवणूकदारांच्या चिंताही वाढू शकतात.
तज्ज्ञांचे मत आहे की गुंतवणूकदारांनी जागतिक घडामोडींवर लक्ष ठेवले पाहिजे, परंतु अल्पकालीन चढउतारांबद्दल घाबरण्याची गरज नाही. मजबूत कंपन्यांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक चालू ठेवणे ही एक चांगली रणनीती असू शकते. आता सर्वात मोठी चिंतेची बाब अशी आहे की जर अमेरिकेत महागाई दीर्घकाळ उच्च राहिली तर फेड व्याजदरात कपात पुढे ढकलू शकते. याचा परिणाम जगभरातील बाजार, परकीय गुंतवणूक आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर होऊ शकतो. भारतही यापासून लांब राहू शकणार नाही.
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