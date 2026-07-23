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Hydrogen Train vs Vande Bharat Fare: केवळ 5 रूपयात सुरू होणार हायड्रोजन ट्रेनचे तिकीट, वंदे भारतपेक्षा किती स्वस्त

Updated On: Jul 23, 2026 | 02:35 PM IST
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सारांश

देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन सुरू झाली असून भाडे फक्त ५ रुपयांपासून सुरू. दुसरीकडे, वंदे भारत एक्सप्रेस ही गती, प्रीमियम सुविधांसाठी ओळखली जाते. दोन्ही ट्रेन्सच्या तिकीट दरांमध्ये लक्षणीय फरक आहे

हायड्रोजन ट्रेन विरुद्ध वंदे भारतच्या तिकिटाचा दर तफावत (फोटो सौजन्य - iStock)

हायड्रोजन ट्रेन विरुद्ध वंदे भारतच्या तिकिटाचा दर तफावत (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • हायड्रोजन ट्रेन तिकीट विरुद्ध वंदे भारत ट्रेन तिकिट दर 
  • हायड्रोजन ट्रेनचा तिकिट दर फक्त ५ रुपये 
  • नक्की किती फरक आणि वंदे भारत किती महाग 
जर तुम्ही वारंवार ट्रेनने प्रवास करत असाल, तर भारतीय रेल्वेने आता प्रवाशांसाठी एक नवीन आणि अत्यंत किफायतशीर पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन सुरू झाली असून, तिचे भाडे फक्त ₹5 पासून सुरू होते. दुसरीकडे, वंदे भारत एक्सप्रेस तिच्या उच्च गती आणि प्रीमियम सुविधांसाठी ओळखली जाते. दोन्ही ट्रेन्सच्या तिकीट दरांमध्ये लक्षणीय फरक आहे. प्रश्न असा आहे की, दोन्ही ट्रेन्समध्ये काय फरक आहे आणि कोणती ट्रेन कमी त्रासदायक असेल? चला सविस्तर जाणून घेऊया.

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हायड्रोजन ट्रेनचे भाडे

देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन हरियाणातील जिंद-सोनीपत मार्गावर सुरू करण्यात आली आहे. या ट्रेनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे तिचे अत्यंत कमी भाडे. तिकिटांचे दर ₹5 ते ₹25 पर्यंत आहेत, ज्यामुळे ती सामान्य आणि दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या दोघांसाठीही खूप किफायतशीर ठरते.

वंदे भारत ट्रेनचे भाडे

वंदे भारत एक्सप्रेस लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी चालवली जाते. भाडे मार्ग, अंतर आणि डब्यानुसार बदलते. वंदे भारत एक्सप्रेसने प्रवास करण्यासाठी साधारणपणे काहीशे रुपयांपासून ते २,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च येतो. एसी चेअर कार आणि एक्झिक्युटिव्ह चेअर कारसारखे पर्याय उपलब्ध आहेत.

ही हायड्रोजन ट्रेन सध्या कमी अंतराच्या मार्गावर धावत आहे. कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना परवडणारा आणि पर्यावरणपूरक प्रवास उपलब्ध करून देणे हा तिचा उद्देश आहे. दुसरीकडे, वंदे भारत एक्सप्रेस ही देशभरातील विविध राज्यांमधील प्रमुख शहरांना जोडणारी एक हाय-स्पीड ट्रेन आहे. तिचा वापर प्रामुख्याने लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी केला जातो आणि म्हणूनच तिचे भाडे जास्त आहे. शिवाय, वंदे भारत एक्सप्रेसला एक प्रीमियम ट्रेन मानले जाते. ती प्रवाशांना अनेक आधुनिक सुविधा देते, जसे की:

  • पूर्णपणे वातानुकूलित डबे
  • आरामदायक रिक्लायनिंग सीट्स
  • कमी थांब्यांसह वेगवान प्रवास
  • आरक्षित आसनव्यवस्था
  • अनेक मार्गांवर ट्रेनमध्येच खानपान सेवा
  • प्रगत सुरक्षा आणि प्रवासी सुविधा
यामुळेच वंदे भारत एक्सप्रेसचे भाडे जास्त आहे. शिवाय, या नवीन हायड्रोजन ट्रेनचे मार्ग सध्या मर्यादित आहेत.

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जर तुमचा प्रवास कमी अंतराचा असेल आणि तुम्हाला कमी खर्चात प्रवास करायचा असेल, तर हायड्रोजन ट्रेन हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. तिचे भाडे खूप कमी असते आणि ती अधिक पर्यावरणपूरक मानली जाते. तथापि, जर तुम्हाला लांबचा प्रवास जलद आणि आरामात करायचा असेल, तर वंदे भारत एक्सप्रेस ही भारतीय रेल्वेच्या सर्वोत्तम प्रीमियम ट्रेन्सपैकी एक आहे.

Web Title: Hydrogen train vs vande bharat fare hydrogen train ticket starts at only rs 5 how much cheaper than vande bharat

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Published On: Jul 23, 2026 | 02:35 PM

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