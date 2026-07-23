Hydrogen Train vs Vande Bharat Fare: केवळ 5 रूपयात सुरू होणार हायड्रोजन ट्रेनचे तिकीट, वंदे भारतपेक्षा किती स्वस्त

180 किमी प्रतितास वेगाने Vande Bharat Sleeper Train सुस्साट! कोणत्या मार्गावर अन् तिकीटाचे दर काय? जाणून घ्या सविस्तर
हायड्रोजन ट्रेनचे भाडे
देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन हरियाणातील जिंद-सोनीपत मार्गावर सुरू करण्यात आली आहे. या ट्रेनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे तिचे अत्यंत कमी भाडे. तिकिटांचे दर ₹5 ते ₹25 पर्यंत आहेत, ज्यामुळे ती सामान्य आणि दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या दोघांसाठीही खूप किफायतशीर ठरते.
वंदे भारत ट्रेनचे भाडे
वंदे भारत एक्सप्रेस लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी चालवली जाते. भाडे मार्ग, अंतर आणि डब्यानुसार बदलते. वंदे भारत एक्सप्रेसने प्रवास करण्यासाठी साधारणपणे काहीशे रुपयांपासून ते २,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च येतो. एसी चेअर कार आणि एक्झिक्युटिव्ह चेअर कारसारखे पर्याय उपलब्ध आहेत.
ही हायड्रोजन ट्रेन सध्या कमी अंतराच्या मार्गावर धावत आहे. कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना परवडणारा आणि पर्यावरणपूरक प्रवास उपलब्ध करून देणे हा तिचा उद्देश आहे. दुसरीकडे, वंदे भारत एक्सप्रेस ही देशभरातील विविध राज्यांमधील प्रमुख शहरांना जोडणारी एक हाय-स्पीड ट्रेन आहे. तिचा वापर प्रामुख्याने लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी केला जातो आणि म्हणूनच तिचे भाडे जास्त आहे. शिवाय, वंदे भारत एक्सप्रेसला एक प्रीमियम ट्रेन मानले जाते. ती प्रवाशांना अनेक आधुनिक सुविधा देते, जसे की:
Vande Bharat Express : वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत… या तीन गाड्या भारतीय रेल्वेच्या त्रिवेणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?
जर तुमचा प्रवास कमी अंतराचा असेल आणि तुम्हाला कमी खर्चात प्रवास करायचा असेल, तर हायड्रोजन ट्रेन हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. तिचे भाडे खूप कमी असते आणि ती अधिक पर्यावरणपूरक मानली जाते. तथापि, जर तुम्हाला लांबचा प्रवास जलद आणि आरामात करायचा असेल, तर वंदे भारत एक्सप्रेस ही भारतीय रेल्वेच्या सर्वोत्तम प्रीमियम ट्रेन्सपैकी एक आहे.