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Chandrapur News: तीन दिवसांच्या पावसाने चंद्रपूरच्या शेतकऱ्यांना दिलासा; धान रोवणीच्या कामांना वेग, मात्र मजुरांचा तुटवडा

Updated On: Jul 24, 2026 | 02:12 PM IST
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सारांश

चंद्रपूर जिल्ह्यात सलग तीन दिवस झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे खरीप हंगामाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा झाल्याने धान रोवणीच्या कामांना वेग आला असला, तरी मजुरांच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे.

Chandrapur News: तीन दिवसांच्या पावसाने चंद्रपूरच्या शेतकऱ्यांना दिलासा; धान रोवणीच्या कामांना वेग, मात्र मजुरांचा तुटवडा

Chandrapur News: तीन दिवसांच्या पावसाने चंद्रपूरच्या शेतकऱ्यांना दिलासा; धान रोवणीच्या कामांना वेग, मात्र मजुरांचा तुटवडा

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विस्तार
  • सलग तीन दिवसांच्या पावसामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात धान रोवणीच्या कामांना वेग आला आहे.
  • एकाच वेळी रोवणी सुरू झाल्याने अनेक गावांमध्ये शेतमजुरांची टंचाई निर्माण झाली असून मजुरीचे दरही वाढले आहेत.
  • यंदा जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरीच्या केवळ 65.3 टक्के पावसाची नोंद झाली असली, तरी अलीकडील पावसामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
चंद्रपूर: गेल्या तीन दिवसांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात समाधानकारक पावसाने हजेरी लावल्याने खरीप हंगामाला नवसंजीवनी मिळाली असून, धान रोवणीच्या कामांनी वेग घेतला आहे. जून महिन्यात पावसाच्या अनियमिततेमुळे पन्हे रोवण्याइतपत होऊनही शेतकऱ्यांना रोवणी करता येत नव्हती. मात्र सलग तीन दिवसांपासून पडलेल्या पावसामुळे शेतांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा निर्माण झाल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश भागात धान रोवणीची लगबग सुरू झाली आहे.

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यंदा पावसाने सुरुवातीला दडी मारल्यामुळे धान उत्पादक शेतकरी चिंतेत होते. काही ठिकाणी रोपवाटिका सुकण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे दुबार पेरणी किंवा रोपे पुन्हा तयार करण्याची वेळ येण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र गेल्या तीन दिवसातील पावसामुळे ही चिंता दूर झाली असून, शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. चंद्रपूर, ब्रहापुरी, सिंदेवाही, नागभीड, चिमूर, मूल, वरोरा, भद्रावती, बल्लारपूर, राजुरा आणि सावली तालुक्यांतील शेतांमध्ये शेतकरी व शेतमजूर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत रोवणीच्या कामात व्यस्त असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी महिलांचा मोठा सहभाग असून, शेतांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने धान रोपांची लागवड सुरू झाली आहे. पुढील काही दिवस पावसाची साथ कायम राहिल्यास जिल्ह्यातील धान लागवड मोठ्या प्रमाणात पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

धान रोवणीसाठी मजूर मिळेना; कामे अपूर्ण

जिल्ह्यात मागील तीन दिवसांपासून समाधानकारक पाऊस झाल्याने धान रोवणीच्या कामाला मोठ्या प्रमाणावर वेग आला आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी एकाच वेळी रोवणीला सुरुवात केल्याने शेतमजुरांची मागणी अचानक वाढली आहे. परिणामी अनेक गावांमध्ये रोवणीसाठी मजूर उपलब्ध होत नसून, शेतकऱ्यांना मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी मजुरीचे दरही वाढले असून, मजुरांच्या कमतरतेमुळे रोवणीची कामे पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.

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सरासरीच्या केवळ ६५ टक्के पावसाची नोंद

जिल्ह्यात जून महिन्यापासून ४४८.५ मिमी एवढा सरासरी पाऊस पडला. मात्र यावर्षी २९२.८ मिमी पाऊस पडला. जे सरासरीच्या केवळ ६५.३ टक्के एवढा आहे. तर मागील तीन दिवसामध्ये सरासरी ८४.२ मिमी पावसाची नोंद झाल्यामुळे रोवणीला वेग आलेला आहे. सोमवारी २१.६ मिमी, मंगळवारी ४३.५, तर बुधवारी १९.६ मिमी एवढा पाऊस पडला. दरम्यान गुरूवारी पावसाने उसंत दिली.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Chandrapur rains boost paddy transplantation farmers face labour shortage

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Published On: Jul 24, 2026 | 02:12 PM

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