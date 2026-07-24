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ITR Rules: कमी इनकम असलेल्यांनाही बसणार दंड? वर्षाला 4 लाख कमाईवालेही ‘या’ लिस्टमध्ये, नेमका नियम काय?

Updated On: Jul 24, 2026 | 02:31 PM IST
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सारांश

साधारणपणे बेसिक टॅक्स सूट मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना ITR भरणे सक्तीचे नसते. परंतु, जर तुम्ही ठरवून दिलेल्या विशिष्ट आर्थिक व्यवहारांच्या मर्यादेत येत असाल, तर वर्षाला ३ ते ४ लाख रुपये कमावणाऱ्यांनाही ITR भरणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कमी इनकम असलेल्यांनाही बसणार दंड?
  • वर्षाला 4 लाख कमाईवालेही ‘या’ लिस्टमध्ये,
  • Income Tax नेमका नियम काय?
Income Tax Alert : इनकम टॅक्स भरण्याची शेवटची तारीख आता जवळ आली आहे. त्यामुळे ज्यांनी अजूनही आपला ITR भरलेला नाही, त्यांनी तो लवकरात लवकर भरावा. पण मग तुम्ही म्हणाल मात्र तर उत्पन्न कमी आहे. मग मला ITR भरण्याची काय गरज? असा विचार करत असाल तर तुम्हाला चांगलाच दणका बसू शकतो. नेमके नियम काय ITR नियम काय सांगतात? सविस्तर जाणून घेऊयात.

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ITR भरावा की नाही?

सर्वसाधारणपणे, नवीन कर प्रणालीनुसार वार्षिक उत्पन्न ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आणि जुन्या कर प्रणालीनुसार २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ITR भरणे अनिवार्य आहे. पण काही प्रकरणांमध्ये, कमी उत्पन्न असतानाही ITR भरणे अनिवार्य असते. करदाते आणि कर न भरणारे या दोघांसाठीही हे नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

या परिस्थितींमध्ये ITR दाखल करणे अनिवार्य

  • जर तुम्हाला ITR दाखल करणं कोणत्या परिस्थितीत अनिवार्य आहे हे माहित नसेल तर ही माहिती जाणून घेणं फार महत्त्वाचं आहे.
  • जर आर्थिक वर्षात तुमच्या चालू खात्यात ₹१ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा असेल, तर तुम्हाला ITR दाखल करणे आवश्यक आहे.
  • जर तुम्ही स्वतःसाठी किंवा इतरांसाठी परदेश प्रवासावर ₹२ लाखांपेक्षा जास्त खर्च केला असेल, तर तुम्हाला ITR दाखल करणे आवश्यक आहे.
  • जर तुमचे संपूर्ण वर्षाचे वीज बिल ₹१ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला ITR दाखल करणे गरजेचं आहे.
  • जर तुमची परदेशात मालमत्ता असेल, तुम्ही परदेशी कंपनीत गुंतवणूक केली असेल, किंवा तुम्हाला परदेशी बँक खाते चालवण्याचा अधिकार असेल, तर तुम्हाला ITR दाखल करणे आवश्यक आहे.

आतापर्यंत दाखल झालेले ITR

आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ साठी आतापर्यंत ३ कोटींहून अधिक आयकर विवरणपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. केवळ २१ जुलै रोजी, १५ लाखांहून अधिक लोकांनी त्यांचे ITR दाखल केले. ITR -१ आणि ITR -२ दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै, २०२६ आहे. जर तुम्ही अद्याप तुमचा आयटीआर दाखल केला नसेल, तर वेळेवर आयकर भरण्यासाठी अजूनही वेळ आहे. त्यामुळे तुमच्यावरही कारवाई होऊ नये यासाठी वेळीच ITR भरा आणि कारवाईपासून वाचा.

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Web Title: Itr filing mandatory rules penalty for low income earners see details marathi news

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Published On: Jul 24, 2026 | 02:31 PM

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