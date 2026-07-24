ITR Rules: कमी इनकम असलेल्यांनाही बसणार दंड? वर्षाला 4 लाख कमाईवालेही ‘या’ लिस्टमध्ये, नेमका नियम काय?

PF की म्युच्युअल फंड? निवृत्तीच्या पैशांसाठी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर? EPFO ने केला खुलासा
सर्वसाधारणपणे, नवीन कर प्रणालीनुसार वार्षिक उत्पन्न ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आणि जुन्या कर प्रणालीनुसार २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ITR भरणे अनिवार्य आहे. पण काही प्रकरणांमध्ये, कमी उत्पन्न असतानाही ITR भरणे अनिवार्य असते. करदाते आणि कर न भरणारे या दोघांसाठीही हे नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
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