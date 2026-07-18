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28 वर्षांच्या तरुणांनी रचला इतिहास! Vikram 1 च्या यशस्वी लाँचिंगवर गौतम अदानींचं मोठी प्रतिक्रिया, ‘हाच खरा आत्मनिर्भर भारत!’

Updated On: Jul 18, 2026 | 06:28 PM IST
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सारांश

भारताच्या अंतराळ मोहिमेत एका खाजगी स्टार्टअपच्या २८ वर्षीय तरुणांनी 'विक्रम-१' रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण करून नवा इतिहास रचला आहे. या ऐतिहासिक यशाचे कौतुक करताना दिग्गज उद्योगपती गौतम अदानी यांनी, "हाच खरा आत्मनिर्भर भारत आहे", अशा शब्दांत या तरुण शास्त्रज्ञांचं कौतुक केलं केला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • 28 वर्षांच्या तरुणांनी रचला इतिहास!
  • Vikram 1 चं यशस्वी लाँचिंग
  • गौतम अदानींचं मोठी प्रतिक्रिया
भारतात जेव्हा जेव्हा अंतराळ आणि रॉकेटचा विषय निघायचा, तेव्हा डोळ्यांसमोर फक्त एकच नाव – इस्रो (ISRO – भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था) आणि मनामध्ये ही एकच स्वप्न जर अवकाशात भरारी घ्यायची असेल तर मेहनत करुन इस्त्रोमध्ये पोहोचायचं. या अगोदर उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी असणारी लांबलचक प्रतीक्षा यादी आणि प्रचंड खर्च यामुळे व्यावसायिक अंतराळ उड्डाणे सामान्य लोक आणि लहान कंपन्यांच्या आवाक्याबाहेर होती. मात्र, आज भारताच्या कमर्शियल स्पेस सेक्टरमध्ये एका अशा शांत क्रांतीने जन्म घेतला आहे, ज्याने संपूर्ण जगाला थक्क केले आहे.

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अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी शनिवारी विक्रम-१ च्या यशस्वी कक्षीय प्रक्षेपणाबद्दल स्कायरूट एरोस्पेसचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, ही ऐतिहासिक मोहीम भारताच्या खाजगी अंतराळ उद्योगासाठी एका नव्या युगाची सुरुवात असून ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या भावनेचे एक खरे उदाहरण आहे.

‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये गौतम अदानी म्हणाले की, “विक्रम-१ चे पहिले यशस्वी कक्षीय उड्डाण आणि मोहिमेची सर्व उद्दिष्टे साध्य होणे, ही भारताच्या वेगाने विकसित होत असलेल्या खाजगी अंतराळ परिसंस्थेसाठी एक ऐतिहासिक उपलब्धी आहे.

अदानी म्हणाले, “हे अभियान शक्य करुन दाखवल्याबद्दल पवन चंदना, भारत ढाका, स्कायरूट एरोस्पेसची उत्कृष्ट टीम, तसेच इस्रो आणि इन-स्पेस यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. विक्रम-१ ने आपल्या पहिल्याच कक्षीय उड्डाणात मोहिमेची सर्व उद्दिष्ट्ये यशस्वीरित्या पूर्ण केली असून, भारताच्या खाजगी अंतराळ क्षेत्रासाठी एका नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. इतिहास घडला आहे. विक्रम-१ ने आपल्या पहिल्याच कक्षीय उड्डाणात मोहिमेची सर्व उद्दिष्ट्ये उत्कृष्टपणे पूर्ण केली आहेत. हाच ‘आत्मनिर्भर भारता’चा खरा पुरावा आहे.” असं म्हणत त्यांनी कौतुक केलं आहे.

या मोहिमेचे वर्णन भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक असे करताना ते म्हणाले की, ही कामगिरी देशाची वाढती तांत्रिक क्षमता आणि नाविन्यपूर्ण शक्ती जगाला दाखवते. ते म्हणाले, “या टीमचे सरासरी वय फक्त २८ वर्षे आहे. तरुण भारत काय साध्य करू शकतो, याचा हा जगाला दिलेला पुरावा आहे. जय हिंद!”

शनिवारी सकाळी, हैदराबादस्थित स्कायरूट एरोस्पेसने ‘मिशन आगमन’चा भाग म्हणून विक्रम-१ चे यशस्वी प्रक्षेपण केले. यासह, अमेरिका आणि चीननंतर भारत हा जगातील तिसरा देश ठरला आहे, जिथे एका खाजगी कंपनीने कक्षेत रॉकेट प्रक्षेपित करण्याची क्षमता यशस्वीरित्या प्रदर्शित केली आहे. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या नावावर असलेले, चार टप्प्यांचे विक्रम-१ हे प्रक्षेपण यान लहान उपग्रहांसाठी जलद आणि मागणीनुसार प्रक्षेपण सेवा प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

जागतिक व्यावसायिक प्रक्षेपण बाजारपेठेत भारताचे स्थान अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने हे अभियान एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते.जवळपास सात मजली उंच असलेले हे रॉकेट पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत (LEO) सुमारे ४५० किलोमीटर उंचीवर पोहोचवण्यासाठी पाठवण्यात आले. या यशस्वी प्रक्षेपणामुळे, भारत त्या निवडक देशांच्या गटात सामील झाला आहे, जिथे खाजगी कंपन्यांनी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता यशस्वीरित्या प्रदर्शित केली आहे.

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Web Title: 28 year olds make history successful launch of vikram 1 gautam adani shares a major reaction

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Published On: Jul 18, 2026 | 06:28 PM

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