Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर गगनाला भिडले, चांदीचे भाव उसळले! खरेदीपूर्वी वाचा आजच्या किंमती

भारतात 12 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,045 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,874 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,533 रुपये होता. भारतात 12 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,330 रुपये होता. भारतात 12 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,620 रुपये आहे. तसेच केरळ, कोलकाता आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,620 रुपये आहे. नागपूरमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,620 रुपये आहे.
दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,770 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,650 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,670 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,30,310
|₹1,42,160
|₹1,06,620
|बंगळुरु
|₹1,30,310
|₹1,42,160
|₹1,06,620
|पुणे
|₹1,30,310
|₹1,42,160
|₹1,06,620
|केरळ
|₹1,30,310
|₹1,42,160
|₹1,06,620
|कोलकाता
|₹1,30,310
|₹1,42,160
|₹1,06,620
|मुंबई
|₹1,30,310
|₹1,42,160
|₹1,06,620
|नागपूर
|₹1,30,310
|₹1,42,160
|₹1,06,620
|हैद्राबाद
|₹1,30,310
|₹1,42,160
|₹1,06,620
|लखनौ
|₹1,30,460
|₹1,42,310
|₹1,06,770
|दिल्ली
|₹1,30,460
|₹1,42,310
|₹1,06,770
|जयपूर
|₹1,30,460
|₹1,42,310
|₹1,06,770
|चंदीगड
|₹1,30,460
|₹1,42,310
|₹1,06,770
|सुरत
|₹1,30,360
|₹1,42,210
|₹1,06,670
|नाशिक
|₹1,30,340
|₹1,42,190
|₹1,06,650