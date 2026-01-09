Engineering Exams for BTech Admission: जेव्हा जेव्हा बीटेक (BTech ) करण्याचा विचार येतो तेव्हा विद्यार्थ्यांमध्ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा ( JEE) ची चर्चा होते. बहुतेकदा, अभियांत्रिकी उमेदवार शीर्ष महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देणाऱ्या प्रवेश परीक्षांकडे दुर्लक्ष करतात. या परीक्षा विद्यार्थ्यांना केवळ जेईई स्कोअरवर अवलंबून न राहता जागा मिळवण्याची संधी देतात. २०२६ मध्ये बीटेक प्रवेशाचे लक्ष्य ठेवणाऱ्यांनी या परीक्षांबद्दल जाणून घ्यावे.
पश्चिम बंगालमधील सरकारी आणि खाजगी महाविद्यालयांमध्ये बीटेक प्रवेशासाठी पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (डब्ल्यूबीजेईई) घेतली जाते. ही राज्यस्तरीय परीक्षा आहे. ती सहसा ऑफलाइन घेतली जाते. नोंदणी आणि परीक्षेची संपूर्ण माहिती अधिकृत वेबसाइट, wbjeeb.in वर मिळू शकते.
VIT कॅम्पसमध्ये बी.टेक प्रवेशासाठी वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंग प्रवेश परीक्षा (VITEEE) घेतली जाते. ही राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा आहे. अर्ज सहसा मार्चपर्यंत पूर्ण केले जातात. अर्ज करण्यास इच्छुक असलेले लोक viteee.vit.ac.in या अधिकृत VITEEE वेबसाइटवर जाऊ शकतात.
बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स अॅडमिशन टेस्ट (BITSAT) ही पिलानी, गोवा आणि हैदराबाद येथील BITS कॅम्पसमध्ये प्रवेशासाठी एक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आहे. ही इंजिनिअरिंग आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी घेतली जाते. नोंदणी १५ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झाली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट admissions.bits-pilani.ac.in वर तपशील तपासू शकतात.
महाराष्ट्र कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट (MHT CET) ही राज्यस्तरीय परीक्षा आहे. महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी एप्रिल ते मे दरम्यान ही परीक्षा घेतली जाते. नोंदणी सुरू होणार आहे. विद्यार्थ्यांना अधिकृत वेबसाइट cetcell.mahacet.org वर संपूर्ण माहिती मिळू शकेल.
SRM संयुक्त प्रवेश परीक्षा (SRMJEEE) SRM विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थेत BTech आणि एकात्मिक MTech कार्यक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी घेतली जाते. अर्ज ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुरू झाले आणि अंतिम तारीख १६ एप्रिल २०२६ आहे. उमेदवारांनी srmist.edu.in वर अर्ज आणि परीक्षेशी संबंधित तपशील तपासावेत.
कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलॉजी प्रवेश परीक्षा (KIITEE) ही अभियांत्रिकी कार्यक्रमांसाठी KIIT विद्यापीठाची स्वतःची प्रवेश परीक्षा आहे. नोंदणी सुरू झाली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट kiitee.kiit.ac.in द्वारे अर्ज करू शकतात. नोंदणी करण्यापूर्वी, कृपया अधिकृत वेबसाइटवरील तपशील तपासा.