Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Alternative Entrance Exams For Btech Admission 2026 Beyond Jee Mains News Marathi

Engineering Entrance Exams: JEE नाही तर ‘या’ परीक्षामधूनही BTech ला मिळेल अ‍ॅडमिशन

जेईई परीक्षा ही बीटेक प्रवेशासाठी एकमेव परीक्षा नाही. अशा अनेक अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा आहेत ज्या सर्वांना माहिती नाहीत. जेईई व्यतिरिक्त बीटेक प्रवेशासाठी येथे काही प्रवेश परीक्षा आहेत.जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

Updated On: Jan 09, 2026 | 05:36 PM
JEE नाही तर 'या' परीक्षामधूनही BTech ला मिळेल अ‍ॅडमिशन

JEE नाही तर 'या' परीक्षामधूनही BTech ला मिळेल अ‍ॅडमिशन

Follow Us:
Follow Us:

Engineering Exams for BTech Admission: जेव्हा जेव्हा बीटेक (BTech ) करण्याचा विचार येतो तेव्हा विद्यार्थ्यांमध्ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा ( JEE) ची चर्चा होते. बहुतेकदा, अभियांत्रिकी उमेदवार शीर्ष महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देणाऱ्या प्रवेश परीक्षांकडे दुर्लक्ष करतात. या परीक्षा विद्यार्थ्यांना केवळ जेईई स्कोअरवर अवलंबून न राहता जागा मिळवण्याची संधी देतात. २०२६ मध्ये बीटेक प्रवेशाचे लक्ष्य ठेवणाऱ्यांनी या परीक्षांबद्दल जाणून घ्यावे.

WBJEE परीक्षा

पश्चिम बंगालमधील सरकारी आणि खाजगी महाविद्यालयांमध्ये बीटेक प्रवेशासाठी पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (डब्ल्यूबीजेईई) घेतली जाते. ही राज्यस्तरीय परीक्षा आहे. ती सहसा ऑफलाइन घेतली जाते. नोंदणी आणि परीक्षेची संपूर्ण माहिती अधिकृत वेबसाइट, wbjeeb.in वर मिळू शकते.

Chhatrapati Sambhajinagar : अभ्यासाबरोबरचं स्वसंरक्षण काळाची गरज; विद्यार्थांना करुन दिली शस्त्रांची ओळख

VITEEE परीक्षा

VIT कॅम्पसमध्ये बी.टेक प्रवेशासाठी वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंग प्रवेश परीक्षा (VITEEE) घेतली जाते. ही राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा आहे. अर्ज सहसा मार्चपर्यंत पूर्ण केले जातात. अर्ज करण्यास इच्छुक असलेले लोक viteee.vit.ac.in या अधिकृत VITEEE वेबसाइटवर जाऊ शकतात.

BITSAT

बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स अॅडमिशन टेस्ट (BITSAT) ही पिलानी, गोवा आणि हैदराबाद येथील BITS कॅम्पसमध्ये प्रवेशासाठी एक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आहे. ही इंजिनिअरिंग आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी घेतली जाते. नोंदणी १५ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झाली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट admissions.bits-pilani.ac.in वर तपशील तपासू शकतात.

MHT CET परीक्षा

महाराष्ट्र कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट (MHT CET) ही राज्यस्तरीय परीक्षा आहे. महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी एप्रिल ते मे दरम्यान ही परीक्षा घेतली जाते. नोंदणी सुरू होणार आहे. विद्यार्थ्यांना अधिकृत वेबसाइट cetcell.mahacet.org वर संपूर्ण माहिती मिळू शकेल.

SRMJEEE परीक्षा

SRM संयुक्त प्रवेश परीक्षा (SRMJEEE) SRM विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थेत BTech आणि एकात्मिक MTech कार्यक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी घेतली जाते. अर्ज ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुरू झाले आणि अंतिम तारीख १६ एप्रिल २०२६ आहे. उमेदवारांनी srmist.edu.in वर अर्ज आणि परीक्षेशी संबंधित तपशील तपासावेत.

KIITEE परीक्षा

कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलॉजी प्रवेश परीक्षा (KIITEE) ही अभियांत्रिकी कार्यक्रमांसाठी KIIT विद्यापीठाची स्वतःची प्रवेश परीक्षा आहे. नोंदणी सुरू झाली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट kiitee.kiit.ac.in द्वारे अर्ज करू शकतात. नोंदणी करण्यापूर्वी, कृपया अधिकृत वेबसाइटवरील तपशील तपासा.

आदिवासी विभागात शिक्षकांची 1 हजार पदे रिक्त, कंत्राटी भरतीद्वारे तात्पुरती मलमपट्टी

Web Title: Alternative entrance exams for btech admission 2026 beyond jee mains news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 05:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“… हे भूगोलशास्त्रासमोरील मोठे आव्हान”; Pune University मधील डॉ. अमित धोर्डेंचा ‘नवराष्ट्र’शी संवाद
1

“… हे भूगोलशास्त्रासमोरील मोठे आव्हान”; Pune University मधील डॉ. अमित धोर्डेंचा ‘नवराष्ट्र’शी संवाद

Karjat News : विज्ञान तंत्रज्ञानाचा अनोखा प्रयोग; शाळेच्या स्नेह संमेलनात एआय रोबोटने केले सादरीकरण
2

Karjat News : विज्ञान तंत्रज्ञानाचा अनोखा प्रयोग; शाळेच्या स्नेह संमेलनात एआय रोबोटने केले सादरीकरण

Education News: खासगी क्लासवाल्यांना सरकारचा दणका! विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी कडक नियमावली
3

Education News: खासगी क्लासवाल्यांना सरकारचा दणका! विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी कडक नियमावली

Education News: कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी राज्यस्तरीय दक्षता समिती, परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी निर्णय
4

Education News: कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी राज्यस्तरीय दक्षता समिती, परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

Jan 18, 2026 | 10:31 AM
विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

Jan 18, 2026 | 10:30 AM
Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Jan 18, 2026 | 10:26 AM
पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

Jan 18, 2026 | 10:25 AM
Redmi Buds 8 Lite: सुमारे 36 तास चालणारी बॅटरी आणि एक्टिव नॉइज कँसलेशन… नव्या ईयरबड्सची यूजर्सना पडली भुरळ

Redmi Buds 8 Lite: सुमारे 36 तास चालणारी बॅटरी आणि एक्टिव नॉइज कँसलेशन… नव्या ईयरबड्सची यूजर्सना पडली भुरळ

Jan 18, 2026 | 10:21 AM
Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदूंचा नरसंहार सुरुच! पेट्रोलचे पैस मागितले म्हणून तरुणाला कारने चिरडलं, भयावह VIDEO

Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदूंचा नरसंहार सुरुच! पेट्रोलचे पैस मागितले म्हणून तरुणाला कारने चिरडलं, भयावह VIDEO

Jan 18, 2026 | 10:21 AM
IND vs NZ Pitch Report : आज इंदौरच्या खेळपट्टीची स्थिती कशी असणार आहे? कोणाला फायदा होईल, फलंदाजाला की गोलंदाजाला?

IND vs NZ Pitch Report : आज इंदौरच्या खेळपट्टीची स्थिती कशी असणार आहे? कोणाला फायदा होईल, फलंदाजाला की गोलंदाजाला?

Jan 18, 2026 | 10:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM