Ram Mandir CEO Recruitment: अयोध्या राम मंदिराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी भरती! केवळ ‘या’ उमेदवारांना मिळणार प्राधान्य

Ram Mandir CEO Recruitment eligibility criteria 2026: अयोध्या येथील राम मंदिरासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदाची भरती जाहीर झाली आहे. ‘श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र’ संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी पात्र उमेदवार अर्ज करू शकतात. या पदासाठी निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवाराची तीन वर्षांच्या करारावर नियुक्ती केली जाईल. इच्छुक उमेदवार १८ जुलै रोजी संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत अर्ज करू शकतात.
धार्मिक अट: उमेदवार धर्माने हिंदू असणे अनिवार्य आहे.
भाषा ज्ञान: हिंदी आणि इंग्रजी भाषांचे उत्तम ज्ञान असावे.
नागरिकत्व: उमेदवार भारतीय नागरिक असावा.
वयोमर्यादा: ५० ते ७० वर्षे.
प्राप्त झालेल्या अर्जांची तपासणी करण्यासाठी ३ सदस्यांची निवड समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाईल. त्यानंतर उमेदवाराची अंतिम निवड राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टद्वारे केली जाईल.
ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम केले आहे किंवा एखाद्या मोठ्या मंदिराचे/हिंदू धार्मिक संस्थेचे व्यवस्थापन सांभाळले आहे, त्यांना निवडीत प्राधान्य दिले जाईल. ही पात्रता असलेले निवृत्त अधिकारीही या पदासाठी अर्ज करू शकतात.
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उमेदवारांना अर्जासोबत स्वतःची सर्व वैयक्तिक माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून ईमेलद्वारे पाठवावी लागतील.
ईमेल आयडी: अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना searchcommittee.srjbt@gmail.com या ईमेल पत्त्यावर मेल करावा लागेल.
नुकत्याच घडलेल्या मंदिरातील दानपेटीतील चोरीच्या प्रकरणानंतर, ट्रस्टने आपली प्रशासकीय व्यवस्था अधिक मजबूत आणि कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच मंदिरात अधिकृतपणे ‘सीईओ’ (CEO) या पदासाठी भरती काढण्यात आली आहे.
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