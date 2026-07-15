Pune Crime : संतापजनक! शिकवणीच्या नावाखाली अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या प्रायव्हेट पार्टला केलं टच

Pune Crime : पुण्यात अल्पवयीन मुलींवरील गुन्ह्यांच्या घटना पुन्हा एकदा चिंतेचा विषय ठरत आहेत. नसरापूरमधील प्रकरणानंतर आता कात्रज परिसरातून आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शिकवणीसाठी येणाऱ्या 14 वर्षीय विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी एका खासगी क्लास चालकाविरुद्ध पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित मुलगी अनेक वर्षांपासून त्या शिक्षकाकडे शिकण्यासाठी जात होती. शिक्षक असल्यामुळे मुलगी आणि तिच्या कुटुंबाचा त्याच्यावर पूर्ण विश्वास होता. मात्र याच विश्वासाचा गैरफायदा घेत विद्यार्थिनीशी अयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला घडणाऱ्या काही गोष्टींकडे मुलीने दुर्लक्ष केले. शिक्षक असल्यामुळे असे वागणे जाणूनबुजून नसावे, असे तिला वाटत राहिले.
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काही काळानंतर हा प्रकार अधिक गंभीर होत गेल्याचे समोर आले. एका दिवशी शिकवणी उशिरा संपल्यामुळे मुलगी शिक्षकाच्या घरी थांबली होती. घरात इतर सदस्य उपस्थित असल्याने कोणताही धोका वाटला नाही. मात्र रात्री घडलेल्या एका प्रकारामुळे मुलगी प्रचंड घाबरली. त्यानंतर तिने संपूर्ण रात्र भीतीच्या वातावरणात जागून काढल्याचे पोलिसांना दिलेल्या जबाबात नमूद करण्यात आले आहे.
या घटनेनंतर मुलीच्या स्वभावात अचानक बदल दिसून आला. ती कमी बोलू लागली, शांत राहू लागली आणि घरातील सदस्यांपासूनही दूर राहू लागली. मुलीच्या मोठ्या बहिणीला तिच्या वागण्यात झालेला बदल जाणवला. तिने प्रेमाने विचारपूस केल्यानंतर मुलीने आपल्यासोबत घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर ही माहिती वडिलांपर्यंत पोहोचली.
मुलीच्या कुटुंबीयांनी संबंधित शिक्षकाला जाब विचारला. सुरुवातीच्या चर्चेदरम्यान त्याने आपली चूक मान्य केल्याचे सांगितले जाते. या घटनेची माहिती परिसरातील नागरिकांनाही मिळाली. संतप्त झालेल्या काही नागरिकांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याच्याविरोधात पोक्सोसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
या प्रकरणामुळे खासगी शिकवणी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अनेक पालक आपल्या मुलांना अतिरिक्त शिक्षणासाठी खासगी क्लासमध्ये पाठवतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी मुलांची सुरक्षितता, शिक्षकांची पडताळणी आणि पालकांचा नियमित संपर्क अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणात पीडित मुलीचा जबाब नोंदवला असून उपलब्ध पुरावे आणि इतर माहितीच्या आधारे तपास सुरू आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.
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दरम्यान, अशा घटनांमुळे मुलांनी कोणतीही अस्वस्थ करणारी किंवा चुकीची गोष्ट घडल्यास ती तातडीने पालक किंवा विश्वासू व्यक्तीला सांगणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पालकांनीही मुलांच्या वागण्यात अचानक बदल दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता शांतपणे संवाद साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
पुण्यात घडलेल्या या घटनेने शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासाला मोठा धक्का बसला आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वातावरण मिळणे ही प्रत्येक शिक्षकाची जबाबदारी आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर कारवाईसोबतच जागरूकताही तितकीच गरजेची असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.