बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pune Crime : संतापजनक! शिकवणीच्या नावाखाली अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या प्रायव्हेट पार्टला केलं टच

Updated On: Jul 15, 2026 | 05:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

Pune Crime : सध्या पुणे हे गुन्हेगारीचे माहेरघर होतं की काय, असा प्रश्न सध्या निर्माण होत आहेत. नसरापुरची घटना ताजी असताना आता कात्रज येथे नवीन घटना घडली आहे. एका 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली आहे.

crime (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

crime (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Pune Crime : पुण्यात अल्पवयीन मुलींवरील गुन्ह्यांच्या घटना पुन्हा एकदा चिंतेचा विषय ठरत आहेत. नसरापूरमधील प्रकरणानंतर आता कात्रज परिसरातून आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शिकवणीसाठी येणाऱ्या 14 वर्षीय विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी एका खासगी क्लास चालकाविरुद्ध पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित मुलगी अनेक वर्षांपासून त्या शिक्षकाकडे शिकण्यासाठी जात होती. शिक्षक असल्यामुळे मुलगी आणि तिच्या कुटुंबाचा त्याच्यावर पूर्ण विश्वास होता. मात्र याच विश्वासाचा गैरफायदा घेत विद्यार्थिनीशी अयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला घडणाऱ्या काही गोष्टींकडे मुलीने दुर्लक्ष केले. शिक्षक असल्यामुळे असे वागणे जाणूनबुजून नसावे, असे तिला वाटत राहिले.

Ratnagiri Crime: सकाळी लवकर उठवल्याचा राग… सुनेने सासूला लाकडी फळीने केली बेदम मारहाण, गुन्हा दाखल

काही काळानंतर हा प्रकार अधिक गंभीर होत गेल्याचे समोर आले. एका दिवशी शिकवणी उशिरा संपल्यामुळे मुलगी शिक्षकाच्या घरी थांबली होती. घरात इतर सदस्य उपस्थित असल्याने कोणताही धोका वाटला नाही. मात्र रात्री घडलेल्या एका प्रकारामुळे मुलगी प्रचंड घाबरली. त्यानंतर तिने संपूर्ण रात्र भीतीच्या वातावरणात जागून काढल्याचे पोलिसांना दिलेल्या जबाबात नमूद करण्यात आले आहे.

या घटनेनंतर मुलीच्या स्वभावात अचानक बदल दिसून आला. ती कमी बोलू लागली, शांत राहू लागली आणि घरातील सदस्यांपासूनही दूर राहू लागली. मुलीच्या मोठ्या बहिणीला तिच्या वागण्यात झालेला बदल जाणवला. तिने प्रेमाने विचारपूस केल्यानंतर मुलीने आपल्यासोबत घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर ही माहिती वडिलांपर्यंत पोहोचली.

मुलीच्या कुटुंबीयांनी संबंधित शिक्षकाला जाब विचारला. सुरुवातीच्या चर्चेदरम्यान त्याने आपली चूक मान्य केल्याचे सांगितले जाते. या घटनेची माहिती परिसरातील नागरिकांनाही मिळाली. संतप्त झालेल्या काही नागरिकांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याच्याविरोधात पोक्सोसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

या प्रकरणामुळे खासगी शिकवणी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अनेक पालक आपल्या मुलांना अतिरिक्त शिक्षणासाठी खासगी क्लासमध्ये पाठवतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी मुलांची सुरक्षितता, शिक्षकांची पडताळणी आणि पालकांचा नियमित संपर्क अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

पोलिसांनी या प्रकरणात पीडित मुलीचा जबाब नोंदवला असून उपलब्ध पुरावे आणि इतर माहितीच्या आधारे तपास सुरू आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.

Nagpur Crime: ‘सोबत जगू शकलो नाही तर सोबत मरू…’; मोकळ्या मैदानात जाऊन प्रेमीयुगुलाने घेतला टोकाचा निर्णय

दरम्यान, अशा घटनांमुळे मुलांनी कोणतीही अस्वस्थ करणारी किंवा चुकीची गोष्ट घडल्यास ती तातडीने पालक किंवा विश्वासू व्यक्तीला सांगणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पालकांनीही मुलांच्या वागण्यात अचानक बदल दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता शांतपणे संवाद साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

पुण्यात घडलेल्या या घटनेने शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासाला मोठा धक्का बसला आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वातावरण मिळणे ही प्रत्येक शिक्षकाची जबाबदारी आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर कारवाईसोबतच जागरूकताही तितकीच गरजेची असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

Web Title: Tuition teacher booked for alleged sexual assault of minor student

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 05:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune : पुण्यात गाड्यांची तोडफोड, 18 जणांवर गुन्हा दाखल
1

Pune : पुण्यात गाड्यांची तोडफोड, 18 जणांवर गुन्हा दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Eknath Shinde : महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयके संसदेत मंजूर होतील; एकनाथ शिंदे यांचा ठाम विश्वास

Eknath Shinde : महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयके संसदेत मंजूर होतील; एकनाथ शिंदे यांचा ठाम विश्वास

Jul 15, 2026 | 05:54 PM
६५ वर्षीय महिलेच्या निर्विकार नजरेमागे दडला दुर्मिळ आजार; डॉक्टरांनी कर्करोगाच्या दुर्मिळ पुनरागमनाचे केले निदान

६५ वर्षीय महिलेच्या निर्विकार नजरेमागे दडला दुर्मिळ आजार; डॉक्टरांनी कर्करोगाच्या दुर्मिळ पुनरागमनाचे केले निदान

Jul 15, 2026 | 05:49 PM
Heramb Karmarkar : ‘फक्त माझ्या मुलाचा मृतदेह परत करा…’ ओमान जहाजावरील हल्ल्यात पुण्याचा अभियंता शहीद; सासऱ्यांचा टाहो

Heramb Karmarkar : ‘फक्त माझ्या मुलाचा मृतदेह परत करा…’ ओमान जहाजावरील हल्ल्यात पुण्याचा अभियंता शहीद; सासऱ्यांचा टाहो

Jul 15, 2026 | 05:46 PM
Ram Mandir CEO Recruitment: अयोध्या राम मंदिराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी भरती! केवळ ‘या’ उमेदवारांना मिळणार प्राधान्य

Ram Mandir CEO Recruitment: अयोध्या राम मंदिराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी भरती! केवळ ‘या’ उमेदवारांना मिळणार प्राधान्य

Jul 15, 2026 | 05:44 PM
Mumbai Water Shortage : मुंबईकरांची वाढली धाकधूक; सातही तलावांतील पाणीपातळी घसरली

Mumbai Water Shortage : मुंबईकरांची वाढली धाकधूक; सातही तलावांतील पाणीपातळी घसरली

Jul 15, 2026 | 05:42 PM
Viral Video: अरे देवा,हेच बघायचं बाकी होत…! चुंबन घेताच समस्या होते दूर, अंधश्रद्धेला खतपाणी? ‘चुंबनवाले बाबा’चा Video चर्चेत

Viral Video: अरे देवा,हेच बघायचं बाकी होत…! चुंबन घेताच समस्या होते दूर, अंधश्रद्धेला खतपाणी? ‘चुंबनवाले बाबा’चा Video चर्चेत

Jul 15, 2026 | 05:38 PM
गॅस बुकिंगचे टेन्शन संपलं! आता इन्स्टामार्टवरून ऑर्डर करा गॅस सिलिंडर! HPCL ने लाँच केला नवा ‘कंपोझिट सिलिंडर’ ब्रँड

गॅस बुकिंगचे टेन्शन संपलं! आता इन्स्टामार्टवरून ऑर्डर करा गॅस सिलिंडर! HPCL ने लाँच केला नवा ‘कंपोझिट सिलिंडर’ ब्रँड

Jul 15, 2026 | 05:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा