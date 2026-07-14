Aadhaar Supervisor Recruitment 2026: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! आधार सुपरवायझर आणि ऑपरेटर पदांची भरती; जाणून घ्या पात्रता

UIDAI Aadhaar Supervisor Recruitment 2026: भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) आधार सुपरवायझर भरती २०२६ अंतर्गत सुपरवायझर आणि ऑपरेटर या पदांसाठी एकूण ४१९ जागांची भरती जाहीर केली आहे. ही भरती देशातील २५ राज्यांमध्ये केली जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार आपल्या संबंधित राज्याची अधिकृत अधिसूचना वाचून ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख सर्व राज्यांसाठी वेगवेगळी निश्चित करण्यात आली आहे, त्यामुळे उमेदवारांनी आपल्या राज्याच्या अंतिम तारखेकडे विशेष लक्ष द्यावे.
या भरती मोहिमेअंतर्गत सर्वाधिक १६१ जागा कर्नाटक राज्यात आहेत. याशिवाय बिहारमध्ये १०९, उत्तर प्रदेशमध्ये २९, पश्चिम बंगालमध्ये २५, छत्तीसगडमध्ये १८, हरियाणामध्ये १५, तर झारखंड आणि उत्तराखंडमध्ये प्रत्येकी १२ जागा भरल्या जातील. इतर राज्ये जसे की मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, आसाम, सिक्कीम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि त्रिपुरा येथेही विविध पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील.
उमेदवारांना सल्ला दिला जातो की, अर्ज करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या राज्याची अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचून घ्यावी. अर्ज फॉर्ममध्ये कोणतीही चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती आढळल्यास अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो. तसेच अर्जादरम्यान आवश्यक कागदपत्रे, फोटो, स्वाक्षरी आणि लॉगिनशी संबंधित माहिती आधीच तयार ठेवावी, जेणेकरून तांत्रिक अडचणीच्या वेळी कोणतीही अडचण येणार नाही.
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या पदांसाठी उमेदवार 10 वी किंवा 12 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच त्याच्याकडे 2 वर्षांचा आयटीआय़ किंवा 3 वर्षांचा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा असणे गरजेचे आहे.
विशेष अट: याशिवाय उमेदवाराकडे युआयडीएआय (UIDAI) द्वारे अधिकृत एजन्सीने जारी केलेले वैध ‘आधार सुपरवायझर/ऑपरेटर प्रमाणपत्र’ (Aadhaar Supervisor/Operator Certificate) असणे अनिवार्य आहे. तसेच कॉम्प्युटरचे मूलभूत ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
किमान वय: १८ वर्षे तर कमाल वय् राज्यनिहाय अधिसूचनेनुसार निश्चित असेल. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमांनुसर वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.
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ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी सर्वप्रथम युआयडीएआयच्या (UIDAI) अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. तिथे भरतीशी संबंधित लिंकवर क्लिक करून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर अर्ज फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरावी आणि ठरवून दिलेल्या फॉरमॅटमध्ये फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करावी. अर्ज शुल्क लागू असल्यास त्याचे ऑनलाईन पेमेंट करावे. शेवटी अर्ज सबमिट केल्यानंतर भविष्यातील संदर्भासाठी त्याची प्रिंटआऊट किंवा पीडीएफ आपल्याकडे सुरक्षित ठेवावी.