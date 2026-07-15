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गॅस बुकिंगचे टेन्शन संपलं! आता इन्स्टामार्टवरून ऑर्डर करा गॅस सिलिंडर! HPCL ने लाँच केला नवा ‘कंपोझिट सिलिंडर’ ब्रँड

Updated On: Jul 15, 2026 | 05:38 PM IST
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सारांश

महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने आधुनिक जीवनशैलीसाठी पुढील पिढीतील हलका आणि गंजमुक्त कंपोझिट एलपीजी सिलिंडर ब्रँड 'एचपी नव्या' लाँच केला आहे. यासाठी कंपनीने क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म 'इन्स्टामार्ट'सोबत भागीदारी केली असून, ग्राहकांना आता घरबसल्या झटपट गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी मिळणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गॅस बुकिंगचे टेन्शन संपलं!
  • आता इन्स्टामार्टवरून ऑर्डर करा गॅस सिलिंडर!
  • HPCL ने लाँच केला नवा ‘कंपोझिट सिलिंडर’ ब्रँड
LPG Delivery on Instamart: महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने आज आपल्या पुढील पिढीतील कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर ब्रँड “एचपी नव्या” चे शुभारंभ केले. या लाँचमुळे नवोन्मेष आणि ग्राहकांच्या सोयीसुविधांप्रती कंपनीची वचनबद्धता अधिक दृढ झाली आहे. ग्राहकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एचपीसीएलने भारतातील आघाडीच्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म इंस्टामार्ट सोबत भागीदारी केली आहे. त्यामुळे ग्राहक आता इंस्टामार्टद्वारे एचपी नव्या सिलेंडरची सहज ऑर्डर देऊ शकतील.

ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा लक्षात घेऊन, जिथे जलद, सोयीस्कर आणि डिजिटल सेवांची मागणी सातत्याने वाढत आहे, तिथे एचपीसीएल एलपीजी अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन माध्यमांचा अवलंब करत आहे. इंस्टामार्टसोबतची ही भागीदारी ग्राहकांना घरबसल्या एचपी नव्या सिलेंडरची ऑर्डर देण्याची आणि तो थेट त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देईल.

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कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर

एचपी नव्या हा एचपीसीएलचा पुढील पिढीतील कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर आहे. आधुनिक जीवनशैली लक्षात घेऊन त्याची रचना करण्यात आली आहे. हा १० किलो क्षमतेचा हलका कंपोझिट सिलेंडर असल्याने तो उचलणे आणि वाहून नेणे सोपे आहे. हा अधिक सुरक्षित, गंजमुक्त (कोरोजन-फ्री) असून, त्याची अर्धपारदर्शक (ट्रान्सलुसंट) बॉडी ग्राहकांना सिलेंडरमधील गॅसची पातळी सहज पाहण्याची सुविधा देते. त्याची आकर्षक आणि कॉम्पॅक्ट रचना अपार्टमेंटमध्ये राहणारे, लहान कुटुंबे, कामकाजी व्यावसायिक, विद्यार्थी तसेच अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडरची गरज असलेल्या कुटुंबांसाठी हा एक आदर्श पर्याय ठरतो.

इंस्टामार्टच्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला एकत्र

ही भागीदारी एचपीसीएलच्या विश्वासार्ह एलपीजी वितरण नेटवर्कला आणि इंस्टामार्टच्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला एकत्र आणत ग्राहकांना अधिक उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करेल. तसेच, सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेची सर्वोच्च मानकेही कायम राखली जातील.

संचालक काय म्हणाले?

या प्रसंगी एचपीसीएलचे संचालक (मार्केटिंग) श्री अमित गर्ग म्हणाले, ” ग्राहकांच्या गरजा सातत्याने बदलत आहेत आणि त्या गरजांनुसार नाविन्यपूर्ण उपाय उपलब्ध करून देण्यासाठी एचपीसीएल कटिबद्ध आहे. एचपी गॅसची ओळख असलेल्या सुरक्षितता, विश्वास आणि विश्वसनीयतेच्या बळावर आम्ही ‘नव्या भारता’साठी एलपीजी अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर बनवत आहोत. आमचा नवीन कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर ब्रँड ‘एचपी नव्या’ हा लोकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर करणारे ऊर्जा उपाय उपलब्ध करून देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. इंस्टामार्ट प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आम्ही ग्राहकांपर्यंत जलद, सोयीस्कर आणि डिजिटल पद्धतीने पोहोचू शकू. त्यामुळे एचपी नव्या कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर अधिक सहज उपलब्ध होतील आणि ग्राहकांचा एकूण अनुभव अधिक चांगला होईल.”

दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग

इंस्टामार्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री अमितेश झा म्हणाले, “इंस्टामार्ट आता केवळ किराणा सामानापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. एचपीसीएलसोबतची ही आमची भागीदारी एक अत्यावश्यक घरगुती सेवा देखील इंस्टामार्टवर उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना एलपीजी सेवांकडून अपेक्षित असलेली सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता याच दर्जाची सेवा इंस्टामार्टच्या माध्यमातूनही मिळेल.”

या सेवेची सुरुवात बेंगळुरू येथे पायलट प्रकल्प म्हणून करण्यात येणार आहे. त्यानंतर एचपीसीएल टप्प्याटप्प्याने एचपी नव्याची उपलब्धता देशातील इतर शहरांमध्येही विस्तारेल. एचपी नव्याचे लाँच हे एचपीसीएलच्या नवोन्मेष, डिजिटल परिवर्तन आणि ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोनाप्रती असलेल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. विश्वासार्ह ऊर्जा उपायांना क्विक कॉमर्सच्या वेगवान आणि सोयीस्कर सेवेशी जोडत एचपीसीएल एलपीजी खरेदीचा अनुभव नव्या उंचीवर नेत आहे. यामुळे देशभरातील ग्राहकांसाठी स्वच्छ इंधन अधिक सुलभ, सोयीस्कर आणि आधुनिक पद्धतीने उपलब्ध होत आहे.

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Web Title: Hpcl launches hp navya composite lpg cylinder on instamart marathi news

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Published On: Jul 15, 2026 | 05:38 PM

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