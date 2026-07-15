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क्रिकेटविश्वात खळबळ! शाहिद आफ्रिदी-शोएब अख्तरने भारतात ड्रग्स पुरवले? RVS मणी यांचा गंभीर आरोप

Updated On: Jul 15, 2026 | 05:26 PM IST
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सारांश

Shahid afridi- Shoaib Akhtar Used to Supply Drugs in India RVS mani alleged: पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी आणि शोएब अख्तर भारतात ड्रग्स पुरवण्याचा कथित आरोप करण्यात आला आहे. या खुलाशानंतर संपूर्ण क्रिकेट जगताला धक्का बसला आहे.

क्रिकेटविश्वात खळबळ! शाहिद आफ्रिदी-शोएब अख्तरने भारतात ड्रग्स पुरवले? RVS मणी यांचा गंभीर आरोप
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विस्तार
  • शाहिद आफ्रिदी-शोएब अख्तरने भारतात ड्रग्स पुरवले?
  • RVS मणी यांचा गंभीर आरोप
  • तस्करी प्रकरणात प्रशिक्षकाचा मृत्यू
पाकिस्तानी खेळाडूंवर खराब कामगिरी आणि मॅच-फिक्सिंगचे अनेक आरोप झाले आहेत. पण आता आणखी एक घृणास्पद कृत्य उघडकीस आले आहे ज्यामुळे संपूर्ण क्रीडाविश्वात खळबळ उडाली आहे. पाकिस्तानचे दिग्गज क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी-शोएब अख्तर यांच्या बाबतीत एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तर आणि माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी यांच्यासह अनेक पाकिस्तानी क्रिकेटपटू भारताला ड्रग्जचा पुरवठा करत असल्याचा दावा केला जात आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे माजी अवर सचिव, आरव्हीएस मणी यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानी क्रिकेटपटू आणि पत्रकारांवर ड्रग्ज पुरवल्याचा आरोप केला आहे.

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पाकिस्तानी क्रिकेटपटू भारतात करायचे ड्रग्स तस्करी

एएनआयच्या एका पॉडकास्टमध्ये, आरव्हीएस मणी यांनी धक्कादायक खुलासा करत आरोप केला की, पत्रकार आणि नामांकित क्रिकेटपटूंसह भारताला भेट देणाऱ्या पाकिस्तानी शिष्टमंडळांनी भारतात अमली पदार्थांची तस्करी केली. २००६ च्या सुमारास भारताला भेट दिलेल्या साफमा (SAFMA) शिष्टमंडळाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, भारतात अमली पदार्थ पोहोचवणे हे नेहमीच पाकिस्तानच्या अधिकृत आणि हेतुपुरस्सर धोरणाचा भाग राहिले आहे. क्रिकेट चाहत्यांसाठी हे धक्कादायक असू शकते, परंतु पाकिस्तानी खेळाडूंनी यापूर्वीही, अनेकदा अगदी किरकोळ रकमेसाठी, असे केले आहे.

शाहिद आफ्रिदी- शोएब अख्तर यांच्यावर गंभीर आरोप

आरव्हीएस मनी यांनी प्रसिद्ध पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तर आणि मोहम्मद आसिफ यांची थेट नावे घेतली. त्यांनी दावा केला की, या क्रिकेटपटूंनी अमली पदार्थ बाळगल्याची कबुली दिल्यानंतर पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाने त्यांना देशाबाहेर काढल्याची प्रकरणे घडली होती. मात्र, त्यावेळी, हे वैयक्तिक वापरासाठी होते असा दावा करून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण मनी यांच्या मते, हे केवळ एक निमित्त होते. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, सलीम मलिक आणि शाहिद आफ्रिदी यांच्यासारखे इतर नामांकित खेळाडूदेखील अशाच प्रकारच्या कारवायांमध्ये सामील होते.

शाहिद आफ्रिदीचेही नाव सामील

मनी म्हणाले की, सलीम मलिक आणि शाहिद आफ्रिदी यांच्यासारखे मोठे खेळाडूही या प्रकरणात सामील होते. मात्र, या दाव्यांबद्दल अद्याप कोणतीही अधिृत माहिती दिलेली नाही. याआधी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू अनेक मॅच-फिक्सिंग प्रकरणांमध्ये दोषी आढळले आहेत.

अंमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणात प्रशिक्षकाचा मृत्यू

तत्कालीन पाकिस्तानचे प्रशिक्षक बॉब वूलमर यांच्या मृत्यूबाबत मनी यांनी एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितले की, प्रशिक्षकांनी अमली पदार्थांच्या पुरवठ्याला विरोध केला होता. त्यानंतर, मार्च २००७ मध्ये वेस्ट इंडिजमध्ये वूलमर यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. या सर्व दुव्यांना जोडल्यास हे स्पष्टपणे दिसून येते की, अमली पदार्थांच्या तस्करीला केलेल्या विरोधामुळेच त्या प्रशिक्षकाला आपला जीव गमवावा लागला.

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Web Title: Shahid afridi shoaib akhtar rvs mani allegation of drugs supply in indiapakistan cricket controversy news

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Published On: Jul 15, 2026 | 05:26 PM

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