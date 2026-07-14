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Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात मोठी कारवाई! फक्त चोरच नाही, प्रशासनही रडारवर! SIT लवकरच सादर करणार अंतिम अहवाल

Updated On: Jul 14, 2026 | 12:35 PM IST
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सारांश

अयोध्येतील राम मंदिरातील दानचोरी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या तीन सदस्यीय एसआयटीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, चोरीत थेट सहभागी असलेल्यांसह निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित केली जाणार आहे. बँक रेकॉर्ड, सीसीटीव्ही फुटेज, कागदपत्रे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे तपास करण्यात आला आहे.

राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात मोठी कारवाई! फक्त चोरच नाही, प्रशासनही रडारवर! SIT लवकरच सादर करणार अंतिम अहवाल

राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात मोठी कारवाई! फक्त चोरच नाही, प्रशासनही रडारवर! SIT लवकरच सादर करणार अंतिम अहवाल

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विस्तार
  • राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात मोठी कारवाई!
  • फक्त चोरच नाही, प्रशासनही रडारवर!
  • SIT लवकरच सादर करणार अंतिम अहवाल
Ayodhya Ram Mandir News Marathi : अयोध्येतील राम मंदिरातील दानपेटीतील रक्कम चोरी प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारने नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय विशेष तपास पथकाचा (SIT) अहवाल अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या अहवालात केवळ चोरीत थेट सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळखच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेतील निष्काळजीपणा आणि देखरेखीतील त्रुटींसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच, मंदिरातील अर्पणांचे व्यवस्थापन आणि देखरेख सुधारण्यासाठी त्यात सूचनाही दिल्या जातील.

एसआयटीने स्पष्ट केले आहे की, तपास अजूनही सुरू आहे आणि सर्व पुराव्यांची तपासणी झाल्यानंतरच अंतिम अहवालातून संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. यामध्ये बँक व्यवहारांच्या नोंदी, आर्थिक कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि साक्षीदार व आरोपींचे जबाब यांचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंतिम अहवालात केवळ चोरीत थेट सामील असलेल्यांचीच ओळख पटणार नाही, तर ज्या अधिकाऱ्यांनी ही चोरी इतका काळ उघडकीस येऊ दिली नाही, त्यांच्या निष्काळजीपणाचीही तपासणी केली जाईल.

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देणग्या गोळा करण्यासाठी आणि मोजण्यासाठी जबाबदार असलेले देखरेख अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी स्थापित नियमांचे पालन केले की नाही, याची चौकशी केली जात आहे. सुरुवातीच्या धोक्याच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले गेले का, याचीही तपासणी केली जात आहे. हा अहवाल देणगी पेट्यांच्या सुरक्षेपासून ते पैसे मोजणे, बँकेत जमा करणे, देखरेख आणि लेखापरीक्षणापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याची तपासणी करण्यात येणार आहे.

स्थापित कार्यपद्धतींचे पालन केले गेले का आणि देखरेख, दस्तऐवजीकरण, प्रवेश नियंत्रण व नोंदी ठेवण्यातील त्रुटींमुळे देणग्यांची चोरी सुलभ झाली का, याचाही एसआयटी तपास करत आहे. तपास पूर्ण झाल्यावर, एसआयटी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल, ज्यावरून पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

दरम्यान, अहवाल सादर झाल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध तसेच निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राम मंदिरातील दानरक्कम ही भाविकांच्या श्रद्धेशी निगडित असल्याने या प्रकरणाकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे. एसआयटीचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर या प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित होऊन पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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Web Title: Ayodhya ram mandir donation theft sit report official negligence up government news marathi

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Published On: Jul 14, 2026 | 12:35 PM

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