Best Course After 12th: 12 वी नंतर करा 'हा' कोर्स, या 7 क्षेत्रात करू शकता करिअर; कंपन्यांमध्ये डायरेक्ट मिळेल नोकरी

तुम्ही जर नोकरीच्या शोधात असाल तर तुम्हाला काही ठराविक कोर्स पूर्ण करावे लागतील.जेणेकरून तुम्हाला चांगल्या पगाराची नोकरी शोधण्यात कोणत्याही अडचणी येणार नाही. कोणत्या कोर्स करू शकता? जाणून घ्या...

Dec 29, 2025 | 11:27 AM
12 वी नंतर करा 'हा' कोर्स, या 7 क्षेत्रात करू शकता करिअर; कंपन्यांमध्ये डायरेक्ट मिळेल नोकरी

  • बारवीनंतर कोणते कोर्स महत्त्वाचे
  • सात क्षेत्रांमध्ये करिअर करण्याची संधी
  • काय आहे बीबीए एलएलबी कोर्स?
Best Course After 12th News in Marathi: शिक्षणाचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे बारावी…, बारावीनंतर अनेकांना प्रश्न पडतो आता पुढे काय करायचं? नोकरी ,कोर्स की पदवीधर?असे अनेक पर्याय नजरेसमोर असतात. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना तर शिक्षण आणि नोकरी असे दोन्ही पर्याय निवडावे लागतात. तुमचं 12 वी पर्यंत शिक्षण पूर्ण झालं असेल तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर अनेक बहुतेक विद्यार्थी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण घेतात, जे अनेक वर्षांपासून ट्रेंडिंग आहेत. विद्यार्थी या पलीकडे इतर अभ्यासक्रमांवर क्वचितच लक्ष केंद्रित करतात. मात्र इंटरमीडिएटनंतर असे अनेक कोर्स आहेत जे विद्यार्थ्यांना एक मजबूत करिअर घडवण्यास मदत करू शकतात आणि त्यांना कधीही नोकऱ्यांची कमतरता भासू नये याची खात्री करू शकतात. बारावीनंतर असा एक कोर्स आहे, ज्यानंतर विद्यार्थी केवळ एक किंवा दोन नव्हे तर सात क्षेत्रांमध्ये करिअर करू शकतात. चला तर मग जाणून घेऊया कोर्सबद्दल सविस्तर…

शालेय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणावर सरकारचा भर, विविध उपक्रम हाती

न १२वी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी पाच वर्षांचा इंटीग्रेटेड कोर्स बीबीए एलएलबी हा कोर्स अभ्यासक्रम करू शकतात. हा एक आशादायक करिअर पर्याय आहे. हा अभ्यासक्रम करण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तो विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापन आणि कायदा या दोन्हींचे ज्ञान प्रदान करतो.
काय आहे बीबीए एलएलबी ?

BBA LL.B (बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन + लॉ) हा पाच वर्षांचा इंटीग्रेटेड कोर्स आहे. विशेषतः कॉर्पोरेट, व्यवस्थापन आणि कायद्यात रस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हे अनेक करिअर-केंद्रित फायदे देते. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांत दोन पदव्या मिळतात, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो. जर विद्यार्थी पदवीनंतर एलएलबी करत असतील तर ते पदवी मिळविण्यासाठी तीन वर्षे आणि एलएलबी करण्यासाठी तीन वर्षे घालवतात.

तुम्ही या ७ क्षेत्रांमध्ये करिअर घडवू शकता

बीबीए एलएलबी पूर्ण केल्यानंतर, विद्यार्थी कॉर्पोरेट वकील, कायदेशीर सल्लागार, कंपनी सेक्रेटरी किंवा व्यवस्थापन भूमिकांमध्ये काम करू शकतात. ते कंपनी सेक्रेटरींसोबत देखील काम करू शकतात, वकील म्हणून प्रॅक्टिस करू शकतात आणि स्वतःच्या लॉ फर्म देखील उघडू शकतात.

पगार किती?

जर शीर्ष महाविद्यालयांमधून हा अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खाजगी कंपन्यांनी दरवर्षी ५ ते ८ लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या पॅकेजसह नियुक्त केले असेल तर अनुभवासोबत पगार वाढतो. सध्या, खाजगी कंपन्यांमध्ये हे अभ्यासक्रम करणाऱ्या व्यावसायिकांची मागणी आहे. त्यामुळे बारावीनंतरच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा अभ्यासक्रम एक चांगला करिअर पर्याय ठरू शकतो.

‘हे’ स्किल घ्या शिकून नाही तर दुनिया खाईल विकून; वाढेल झटपट पगार, ‘हे’ कौशल्यच करिअरचा खरा सार

Dec 29, 2025 | 11:27 AM

