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World Best Education System: गृहपाठ नाही, परीक्षाही नाही! ‘या’ देशातील सरकारी शाळांमध्ये ९८% मुले का शिकतात?

Updated On: Jun 05, 2026 | 01:37 PM IST
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सारांश

World Best Education System: आजच्या काळात मुलांना चांगल्या शिक्षणासाठी खाजगी शाळांमध्ये लाखो रुपये भरावे लागत असताना, जगात असेही काही देश आहेत का जिथे श्रीमंतांची मुलेही सरकारी शाळेतच जातात? या सरकारी शाळांचा दर्जा खाजगी शाळांपेक्षा सरस असण्यामागे नक्की कोणते तांत्रिक आणि शैक्षणिक धोरण आहे? जाणून घ्या सविस्तर.

Education System

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Government School Education System: आजच्या काळात प्रत्येक आई-वडील आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी दिवसरात्र कष्ट करत असतात. यासाठी खाजगी शाळेत बक्कळ पैसा भरायलाही ते तयार होतात. परंतु, तुम्हाला माहिती आहे का? जगभरात असेही देश आहेत, जिथे सर्व पालक हे आपल्या मुलांना सरकारी शाळेतच शिक्षण घेण्यास पाठवतात. विशेष म्हणजे या देशातील सरकारी शिक्षण व्यवस्था इतकी भक्कम आहे की, येथे जवळपास विद्यार्थी सरकारी शाळेतच शिकतात. चला तर मग जाणून घेऊया या देशांबद्दल…

प्राथमिक ते उच्च शिक्षण मिळणार मोफत

युरोप खंडातला फिनालंड हा देश आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे संपूर्ण जगभरात ओळखतो. या देशातील सर्वात विशेष गोष्ट अशी आहे की, येथील प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांवर कोणतेही शैक्षणिक शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे या देशातील ९८ टक्के विद्यार्थी हे सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. या देशांमध्ये विद्यार्थ्यांना कोणताही गृहपाठ दिला जात नाही. तसेच परीक्षाही घेतली जात नाही. येथे मुलांना खेळांद्वारे शिकवले जाते, ज्यामुळे त्यांचा मानसिक विकाससुद्धा वेगाने होतो.

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फिनालंड या देशाशिवाय जपान आणि कॅनडामध्येही सरकारी शिक्षण पद्धती चांगली आहे. जपानमध्ये सरकारी शाळेची शैक्षणिक सुविधा या खाजगी शाळेच्या तुलनेत चांगल्या आहेत. या देशात मुलांना फक्त पुस्तकी ज्ञानच नव्हे तर शिस्त, स्वच्छता आणि नैतिक मूल्यांची शिकवण दिली जाते. तसेच कॅनेडामध्येही सरकार शिक्षणव्यवस्थेवर सर्वाधिक खर्च करते. येथील मुलांना नवीन तंत्रज्ञान आणि चांगले वातावरण मिळवून देण्यासाठी सरकार नेहमी कार्यरत असते.

भारताने या शिक्षण व्यवस्थेतून काय शिकावे?

या देशाकडून आपल्याला हीच शिकवण मिळते की, सरकारच्या उत्तम शैक्षणिक व्यवस्थेमुळे सरकारी शाळांचा दर्जांसुद्धा उंचावला जाऊ शकतो. जेव्हा देशातील सर्व मुलांना एकसमान शिक्षण मिळते, तेव्हा समाजामधील भेदभावाची भावना संपुष्टात येते. या देशांप्रमाणे, जर प्रत्येक सरकारी शाळांची निर्मिती केल्यास कोणत्याही आई वडिलांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज घ्यावे लागणार नाही.

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Web Title: Best government school education system finland japan canada free education

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Published On: Jun 05, 2026 | 01:37 PM

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