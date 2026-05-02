CBSE 12th Board Result 2026 Expected Date: मे महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात निकाल? यंदा मुलीच मारणार का बाजी?

सीबीएसई १२ वीच्या लाखो विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे का? मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात १२ वीचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. नवीन डिजिटल मूल्यमापन पद्धतीमुळे निकाल लवकर जाहीर होणार असून सविस्तर माहिती वाचा.

Updated On: May 20, 2026 | 05:21 PM
cbse

फोटो सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • खाजगी शाळांच्या तुलनेत सरकारी शिक्षण संस्थानी बाजी मारली.
  • देशात विजयवाडा शहर ९९.६० टक्क्यांनी अव्वल
  • डिजिटल मुल्यमापन प्रक्रियेद्वारे मुल्यांकनामुळे निकालास वेग
CBSE 12th Board Result 2026 Expected Date:  यंदा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE)  बोर्डाच्या परीक्षा  १७ फेब्रुवारीपासुन ते १० एप्रिलपर्यत चालल्या होत्या. आता लवकरच मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निकाल लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी बोर्डाने १३ मे रोजी निकाल जाहीर केला होता. यावेळी बोर्डाच्या ऑनलाइन मूल्यमापन प्रणालीमुळे निकाल लवकर जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

मुलांपेक्षा मुली आघाडीवर

गेल्या शैक्षणिक वर्षात (२०२५) सीबीएसईने परीक्षा केंद्रावर १२ वीच्या परीक्षा घेतल्या होत्या. ज्यामध्ये देश-विदेशातील १९,२९९ शाळा सहभागी होत्या. गेल्या वर्षी एकूण ८८.३९ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते, जे २०२४ च्या ०.४१ टक्क्यांनी जास्त होते. तसेच तेव्हा मुलींनी बाजी मारली होती. मुलींच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण हे मुलांपेक्षा ५.९४ टक्क्यांनी जास्त होते. सुमारे १,२९,०९५ विद्यार्थी कम्पार्टमेंट श्रेणीत ठेवण्यात आले असून त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली होती.

देशात विजयवाडा शहर ९९.६० टक्क्यांनी अव्वल

जेव्हा भौगोलिकदृष्ट्या कामगिरीचा विचार केला जातो, तेव्हा बोर्डाच्या निकालावर भारताच्या दक्षिणेकडील शहरांचे वर्चस्व अधिक दिसून येते. देशात विजयवाडा शहर ९९.६० टक्क्यांनी अव्वल ठरले होते. तर तर त्रिवेंद्रम ९९.३२ टक्क्यांसह दुसऱ्या स्थानावर होते. टॉप १० च्या यादीत चेन्नई, बेंगळुरु आणि दिल्लीच्या पश्चिम भागाची उत्कृष्ट कामगिरी होती. तर दिल्लीचा पूर्व भाग, चंदीगड, पंचकुला, पुणे, अजमेर यांनीही पहिल्या १० मध्ये आपले स्थान निश्चित केले होते. गेल्या वर्षीची आकडेवारी पाहता दक्षिण भारतातील शहरे आपले अस्तित्व कायम राखतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सरकारी शिक्षण संस्थानी बाजी मारली.

गेल्या वर्षी सीबीएसईच्या निकालात नेहमीप्रमाणे सरकारी अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शिक्षण संस्थानी बाजी मारली होती. जवाहर नवोद्य विद्यालय (JNV)  आणि केंद्रीय विद्यालय (KV) यांची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट राहिली होती. जेएनव्हीने ९९.२९ टक्क्यांच्या शानदार निकालासह सर्व संस्थांना मागे टाकले होते तर केंद्रीय विद्यालयांचा निकाल ९९.०५ टक्के लागला होता. इतर खाजगी शाळांच्या तुलनेत या संस्थेचा निकाल नेहमीच बोर्डासाठी अभिमानाचा विषय राहिला आहे.

 डिजिटल मुल्यमापन प्रक्रियेद्वारे मुल्यांकनामुळे निकालास वेग

यंदाच्या निकालाबाबत विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा उत्साह आहे. कारण यावर्षी डिजिटल मुल्यमापन प्रक्रियेद्वारे मुल्यांकन केले जाणार आहे. १७ फेब्रुवारी ते १० एप्रिल दरम्यान झालेल्या परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे नशीब आता लवकरच बोर्डाच्या वेबसाईटवर दिसणार आहे. तज्ञांच्या मते, यंदा विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आणखी सुधारल्याचे दिसू शकते. आता विद्यार्थ्यांनी रोल नंबर आणि प्रवेशपत्र तयार ठेवावे कारण निकालाचा दिवस आता जवळ येत आहे.

Published On: May 02, 2026 | 11:56 AM

MHT-CET 2026: सीईटी परीक्षेत खरोखरच घोटाळा झालाय का? 'त्या' व्हायरल गुणवत्ता यादीमागचे सत्य काय?

Scholarship Result: ५ वी आणि ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर! गुण पडताळणी आणि दुसऱ्यांची 'ही' आहे शेवटची तारीख!

UGC NET June 2026 साठी अर्ज केलाय का? आजच संपतेय शेवटची संधी, पाहा संपूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया!

UPSC देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा झाला मोठा बदल; जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Bandra Demolition : वांद्रे गरीब नगर झोपडपट्टीवर कारवाईवेळी तणाव; पोलिसांवर पाणी-बादल्या फेकल्यानंतर लाठीचार्ज

SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या 'या' 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र बनेल न्यूक्लिअर पॉवर हब? अमेरिकन कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची चर्चा

ZP Schools : मोहोळमधील जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था; आमदार राजू खरे यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे विशेष निधीची मागणी

IPL चा 'बॉस' ठरला Virat Kohli; कमाईचा आकडा वाचून फिरतील डोळे, रोहित-धोनीही पडले मागे

Daund Politics: दौंडच्या १७ नगरसेवकांनी गेम फिरवला!पुणे आमदारकीच्या समीकरणात मोठा बदल

रेल्वे उमेदवारांनो लक्ष द्या! RRB सेक्शन कंट्रोलर परीक्षेची तारीख बदलली; आता 'या' दिवशी होणार पेपर?

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

