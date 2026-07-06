Anshula Kapoor Wedding: पीच रंगाच्या लेहंग्यात कमालीची सुंदर दिसतेय अर्जुनची बहीण अंशुला, लग्नाचे फोटो Viral

अंशुला कपूरचा क्लासी ब्रायडल लुक
अंशुलाने पीच रंगाचा ब्रायडल लेहेंगा परिधान केला होता. तिने त्याला साजेसे दागिने, मांगटिका, बाजूबंद, हेव्ही कानातले आणि नेकलेस घातला होता. या लुकला साजेसा असा ब्रायडल हायलाईटर मेकअप केला होता. तिचा हा न्यूड मेकअप तिने उत्तमरित्या कॅरी केला. तिने कानातले आणि मधोमध भांग पाडून केसांचा अंबाडा बांधून आपला वधूचा लूक पूर्ण केला. लग्नसमारंभात अंशुला खूपच सुंदर आणि आनंदी दिसत होती. तिच्या दोन्ही सावत्र बहिणी, जान्हवी आणि खुशी कपूरदेखील तिच्यासोबत लग्नामध्ये सतत दिसून आल्या.
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मेड फॉर इच अदर जोडी
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अंशुला आणि रोहन एकमेकांसाठीच आहेत असाच हा लक्ष्मीनारायणाचा जोडा शोभून दिसत आहे. तर अंशुलाचा नवरा रोहनने हिरव्या रंगाची शेरवानी परिधान केली होती. दोघेही लग्नात खूप आनंदी दिसत होते. फेऱ्यांदरम्यान पुजाऱ्यांचे बोलणे ऐकताना अंशुला हसतानाही दिसली.
खुशी आणि जान्हवीचा स्टायलिश लुक
खुशी आणि जान्हवी त्यांच्या बहीण अंशुलाच्या लग्नात स्टायलिश लुकमध्ये दिसल्या. दोघींनीही बिंज रंगाचे कपडे परिधान केले होते. जान्हवीने फुलांच्या प्रिंटचा लेहेंगा घातला होता. ती एखाद्या परीसारखी दिसत होती. कानातले आणि गळ्यातील हाराने तिचा लूक पूर्ण केला होता. तिने हलका मेकअप केला होता आणि मधोमध भांग पाडून केस मोकळे सोडले होते. खुशीनेही राखाडी रंगाचा लेहेंगा परिधान केला होता. तिने हिऱ्यांचे दागिने आणि मांगटिका घातली होती. खुशीने तिचा मेकअप हलका ठेवला होता. अर्जुन कपूर केशरी रंगाच्या शेरवानीमध्ये अत्यंत हँडसम दिसत होता.
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कोण आहे अंशुला कपूर?
अंशुला कपूर ही बोनी कपूर आणि मोना शौरी यांची मुलगी आहे. बोनी कपूर यांनी दोनदा लग्न केले. त्यांचे पहिले लग्न मोना शौरी यांच्याशी झाले होते. त्यांना मोनापासून अंशुला आणि अर्जुन कपूर ही दोन मुले होती. मोना आता हयात नाहीत. बोनी यांनी दुसऱ्यांदा श्रीदेवी यांच्याशी लग्न केले. श्रीदेवी आणि बोनी कपूर यांना जान्हवी कपूर आणि खुशी कपूर या दोन मुली आहेत. श्रीदेवींच्या मृत्यूनंतर जान्हवी आणि खुशीला बोनी कपूरची दोन्ही मुलं अर्जुन आणि अंशुला यांनी सांभाळून घेतलं आणि या चौघांचाही बाँड आता अधिक घट्ट असल्याचेही अनेकदा दिसून येते.