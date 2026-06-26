शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Cbse Big Relief For Students No Need To Change Language Till Class 10 Two Foreign Languages Allowed

CBSE Language Policy : विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! CBSE ने भाषा धोरणात केला मोठा बदल, दोन विदेशी भाषा शिकण्याची संधी

Updated On: Jun 26, 2026 | 05:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

CBSEने लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. नव्या भाषा धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंत भाषा बदलण्याची सक्ती राहणार नाही. तसेच, विद्यार्थ्यांना दोन परदेशी भाषा शिकण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीनुसार भाषेची निवड करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! CBSE ने भाषा धोरणात केला मोठा बदल, दोन विदेशी भाषा शिकण्याची संधी

विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! CBSE ने भाषा धोरणात केला मोठा बदल, दोन विदेशी भाषा शिकण्याची संधी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • CBSEच्या लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
  • दहावीपर्यंत भाषा बदलण्याची सक्ती नाही
  • दोन परदेशी भाषा शिकण्याची मुभा
CBSE Language Policy News Marathi : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळात (CBSE) प्रवेश घेतलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आली आहे. शिक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनुसार, त्रि-भाषा धोरणांतर्गत सध्या इयत्ता ७ वी, ८ वी आणि ९ वी मध्ये शिकत असलेल्या आणि दोन परदेशी भाषांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता १० वी पर्यंत त्यांच्या विषयांचे संयोजन बदलण्याची आवश्यकता भासणार नाही. हे स्पष्टीकरण अशा वेळी आले आहे, जेव्हा मे महिन्यात जारी केलेल्या CBSE च्या एका परिपत्रकामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली होती.

नेमका वाद काय?

मे २०२६ मध्ये, CBSE ने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याअंतर्गत (NCF) एक परिपत्रक जारी केले. त्यात म्हटले होते की, १ जुलै २०२६ पासून, इयत्ता ९ वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचा अभ्यास करणे आवश्यक असेल, ज्यापैकी किमान दोन भारतीय भाषा अनिवार्य असतील. या निर्णयानंतर अनेक विद्यार्थी आणि पालकांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आधीच दोन परदेशी भाषांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मध्येच विषय बदलण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक ठरेल. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या.

BTech vs MBBS : करिअरची मोठी दुविधा! AIच्या काळात BTech आणि MBBS पैकी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर?

मंत्र्‍यांनी काय म्हटले?

शिक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की, दोन भारतीय भाषांचा नियम भविष्यलक्षी पद्धतीने लागू केला जाईल. याचा अर्थ, ही व्यवस्था केवळ इयत्ता ६ वी पासून सुरू होणाऱ्या नवीन तुकड्यांनाच लागू होईल. सध्या इयत्ता ७ वी, ८ वी आणि ९ वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. असे विद्यार्थी इयत्ता १० वी पर्यंत त्यांच्या सध्याच्या भाषेतच शिक्षण सुरू ठेवू शकतील. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “हे धोरण मागे घेणे नाही, तर केवळ एक स्पष्टीकरण आहे.”

शिक्षण मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, याला सरकारचा यू-टर्न किंवा धोरणातील बदल समजू नये. मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, ही तरतूद आधीपासूनच अस्तित्वात होती, परंतु परिपत्रकात तिचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. विद्यार्थी आणि शाळा यांच्यात कोणताही गैरसमज टाळण्यासाठी आता हा संभ्रम दूर करण्यात आला आहे.

याचा किती विद्यार्थ्यांवर परिणाम होईल?

शिक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, दरवर्षी अंदाजे २४ लाख विद्यार्थी सीबीएसईच्या इयत्ता १० वीच्या बोर्ड परीक्षेला बसतात. यापैकी, केवळ सुमारे ३०,००० विद्यार्थी दोन परदेशी भाषा निवडतात, म्हणजेच अंदाजे ९८.५ टक्के विद्यार्थी आधीपासूनच त्रि-भाषा सूत्राचे पालन करतात. हा वाद केवळ त्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित होता जे प्रामुख्याने मोठ्या शहरांतील आणि महानगरांतील शाळांमध्ये शिकतात आणि ज्यांनी दोन परदेशी भाषा निवडल्या होत्या. सरकारने या विद्यार्थ्यांना विशेष सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनुसार, हे स्पष्टीकरण समाविष्ट असलेला एक औपचारिक आदेश लवकरच जारी केला जाईल. यानंतर, शाळा आणि विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मिळतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार

सीबीएसईच्या नवीन त्रि-भाषा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर काही दिवसांतच हा निर्णय आला आहे. धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार देताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने या याचिका आधीच प्रलंबित असलेल्या तत्सम प्रकरणांसोबत एकत्र करण्याचे निर्देश दिले.

नवीन भाषेचा नियम काय होता?

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याअंतर्गत (NCF), २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासून इयत्ता नववीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा अनिवार्य करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये किमान दोन भारतीय भाषांचा समावेश होता. या तरतुदीमुळे सर्वाधिक वाद निर्माण झाला, कारण आधीच दोन परदेशी भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर आपले विषय बदलण्याचा प्रश्न उभा राहिला होता.

आता विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

शिक्षण मंत्रालयाच्या ताज्या स्पष्टीकरणानंतर, हे आता स्पष्ट झाले आहे की, सध्या इयत्ता ७ वी, ८ वी आणि ९ वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपली भाषा बदलण्याची गरज भासणार नाही. ते इयत्ता १० वी पर्यंत त्याच विषयात आपले शिक्षण सुरू ठेवू शकतील. तथापि, येत्या काही वर्षांत, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याअंतर्गत दोन भारतीय भाषांचा नियम इयत्ता ६ वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या नवीन विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे लागू केला जाईल. यामुळे सध्याच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, तर नवीन शिक्षण प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल.

National Teacher Award 2026: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू, 10 जुलैपर्यंत करा ऑनलाईन अर्ज

Web Title: Cbse big relief for students no need to change language till class 10 two foreign languages allowed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 05:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

National Teacher Award 2026: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू, 10 जुलैपर्यंत करा ऑनलाईन अर्ज
1

National Teacher Award 2026: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू, 10 जुलैपर्यंत करा ऑनलाईन अर्ज

CA Inter Topper Marksheet: सीए इंटरमीडिएट टॉपर शार्दुल विचारेची मार्कशीट पाहिलीत का? नसेल तर लगेच पहा..
2

CA Inter Topper Marksheet: सीए इंटरमीडिएट टॉपर शार्दुल विचारेची मार्कशीट पाहिलीत का? नसेल तर लगेच पहा..

NEET UG Frisking Controversy: सुरक्षा की छळ? NEET री-परीक्षेत विद्यार्थिनींना ‘पिरीयड्स’बद्दल विचारल्याचा आरोप; नेमके तथ्य काय?
3

NEET UG Frisking Controversy: सुरक्षा की छळ? NEET री-परीक्षेत विद्यार्थिनींना ‘पिरीयड्स’बद्दल विचारल्याचा आरोप; नेमके तथ्य काय?

CA Intermediate Result: सीए इंटरमीडिएट परीक्षेचा निकाल जाहीर; ‘या’ सोप्या स्टेप्सने पाहा स्कोअरकार्ड
4

CA Intermediate Result: सीए इंटरमीडिएट परीक्षेचा निकाल जाहीर; ‘या’ सोप्या स्टेप्सने पाहा स्कोअरकार्ड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE Language Policy : विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! CBSE ने भाषा धोरणात केला मोठा बदल, दोन विदेशी भाषा शिकण्याची संधी

CBSE Language Policy : विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! CBSE ने भाषा धोरणात केला मोठा बदल, दोन विदेशी भाषा शिकण्याची संधी

Jun 26, 2026 | 05:01 PM
‘फोडाफोडीची नशा चढली, उद्या फडणवीसांनाही फोडतील’; ‘ऑपरेशन टायगर’वर संजय राऊतांचा पलटवार

‘फोडाफोडीची नशा चढली, उद्या फडणवीसांनाही फोडतील’; ‘ऑपरेशन टायगर’वर संजय राऊतांचा पलटवार

Jun 26, 2026 | 04:59 PM
संभाजीनगरकरांसाठी आनंदाची बातमी! १५ दिवसांत नव्या दोन्ही जलवाहिन्या होणार सुरू; पाणीटंचाईतून मिळणार कायमचा दिलासा

संभाजीनगरकरांसाठी आनंदाची बातमी! १५ दिवसांत नव्या दोन्ही जलवाहिन्या होणार सुरू; पाणीटंचाईतून मिळणार कायमचा दिलासा

Jun 26, 2026 | 04:55 PM
Passport Fee Hike : पासपोर्ट महागला! केंद्र सरकारने वाढवले अर्ज शुल्क; १ जुलैपासून लागू होणार नवे दर

Passport Fee Hike : पासपोर्ट महागला! केंद्र सरकारने वाढवले अर्ज शुल्क; १ जुलैपासून लागू होणार नवे दर

Jun 26, 2026 | 04:51 PM
Nepal Tea Dispute : भारत-नेपाळ सीमेवर 13 लाख किलो चहा अडकला; नव्या नियमांमुळे नेपाळी कारखाने बंद, हजारो शेतकरी रस्त्यावर

Nepal Tea Dispute : भारत-नेपाळ सीमेवर 13 लाख किलो चहा अडकला; नव्या नियमांमुळे नेपाळी कारखाने बंद, हजारो शेतकरी रस्त्यावर

Jun 26, 2026 | 04:40 PM
Karjat News: 55 हजार वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा! ‘या’ परिसरात महावितरणचे स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय सुरू

Karjat News: 55 हजार वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा! ‘या’ परिसरात महावितरणचे स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय सुरू

Jun 26, 2026 | 04:34 PM
Mira Bhayandar News: फिटनेस संपलेली MBMC बस रस्त्यावर? भाईंदर पोलीस स्टेशनसमोर चाक निकामी; मोठी दुर्घटना टळली

Mira Bhayandar News: फिटनेस संपलेली MBMC बस रस्त्यावर? भाईंदर पोलीस स्टेशनसमोर चाक निकामी; मोठी दुर्घटना टळली

Jun 26, 2026 | 04:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा