  Drdo Internship Opportunity Applications Now Open For Engineering Students With A 30000 Stipend Get Full Details Here

DRDO इंटर्नशिपची संधी, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी 30 हजार स्टायपेंडसह अर्ज सुरू; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

DRDO ने अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी दिल्ली व हल्द्वानी येथे इंटर्नशिप जाहीर केली आहे. 6 महिन्यांच्या या प्रोग्राममध्ये 30 हजार रुपयांचे स्टायपेंड मिळणार असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 02:13 PM
career (फोटो सौजन्य: social media)
  • DRDO कडून पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जाहीर
  • 6 महिन्यांचा कालावधी; 30,000 रुपयांचे स्टायपेंड
  • अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे
DRDO Internship 2026: डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (DRDO) सोबत काम करण्याची इच्छा असलेल्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. दिल्ली आणि हल्द्वानी येथे इंटर्नशिप प्रोग्राम जाहीर करण्यात आला असून पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या इंटर्नशिपमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळण्यासोबतच स्टायपेंडही दिला जाणार आहे. चला जाणून घेऊया या इंटर्नशिपची संपूर्ण माहिती…

अंतिम तारीख

अधिकृत संकेतस्थळावर नोटीस जारी करून पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे आहे. इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा.

कुठे आणि किती जागा?

मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग: DIPAS, दिल्ली – 2 जागा | DIBER, हल्द्वानी – 1 जागा
कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग: DIPAS, दिल्ली – 1 जागा
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग: DIPAS, दिल्ली – 1 जागा | DIBER, हल्द्वानी – 1 जागा
इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग: DIBER, हल्द्वानी – 2 जागा

स्टायपेंड किती

निवड झालेल्या उमेदवारांना एकूण 30,000 रुपये स्टायपेंड मिळेल. बी.ई./बीटेक आणि एम.ई./एमटेक अंतिम वर्षातील विद्यार्थी या इंटर्नशिपसाठी पात्र आहेत. हा प्रोग्राम हल्द्वानी येथील DIBER आणि दिल्लीतील DIPAS संस्थांसाठी सुरू करण्यात आला आहे. किमान 15 दिवस सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. इंटर्नशिप पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाईल.

या इंटर्नशिपचा कालावधी 6 महिने असून 1 जुलै 2026 पासून सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

पहिल्या 3 महिन्यांनंतर – 15,000 रुपये
पुढील 3 महिन्यांनंतर – 15,000 रुपये

अर्ज कसा करावा?

DRDO च्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्ज डाउनलोड करून ऑफलाइन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. अर्जातील सर्व माहिती कॅपिटल लेटर्समध्ये भरावी.

आवश्यक कागदपत्रे:

कॉलेज आयडी
आधार कार्ड
मार्कशीट
पासपोर्ट साईज फोटो
कॉलेजची शिक्कामोर्तब व प्राचार्यांची सही

पूर्ण भरलेला अर्ज खालील पत्त्यावर पाठवावा:

‘डायरेक्टर, डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकोलॉजी अँड अलाइड सायन्सेस (DIPAS), DRDO, संरक्षण मंत्रालय, लखनऊ रोड, तिमारपूर, दिल्ली – 110054’

Frequently Asked Questions

  • Que: DRDO इंटर्नशिपसाठी कोण पात्र आहेत?

    Ans: BE/BTech आणि ME/MTech अंतिम वर्षातील विद्यार्थी पात्र आहेत.

  • Que: स्टायपेंड किती मिळेल?

    Ans: एकूण 30,000 रुपये स्टायपेंड मिळेल.

  • Que: अर्ज कधीपर्यंत करता येईल?

    Ans: अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे आहे.

Published On: Apr 27, 2026 | 02:13 PM

Narendra Modi : "भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…", युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

May 18, 2026 | 04:45 PM
May 18, 2026 | 04:44 PM
May 18, 2026 | 04:32 PM
May 18, 2026 | 04:30 PM
May 18, 2026 | 04:30 PM
May 18, 2026 | 04:21 PM
May 18, 2026 | 04:07 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM