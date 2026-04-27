पांढरा टी-शर्ट, काळा गॉगल, ‘Peddi’ च्या सेटवर Ram Charan ची नवी झलक, बुच्ची बाबू सना यांच्यासोबत हटके अंदाजात…

अभिनेता राम चरण याचा ‘पेड्डी’ हा चित्रपट २०२६ मधील सर्वात बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. या चित्रपटात जान्हवी कपूर आणि जगपति बाबू यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच हा प्रकल्प प्रेक्षकांमध्ये आणि चित्रपटसृष्टीत मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. अलीकडेच ‘पेड्डी पहलवान’ प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये राम चरण एका पूर्णपणे वेगळ्या रूपात दिसला आणि त्याला प्रेक्षकांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. आता प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढवण्यासाठी निर्मात्यांनी सेटवरून राम चरण आणि दिग्दर्शक बुच्ची बाबू सना यांचा एक खास फोटो शेअर केला आहे. या छायाचित्रात दोघेही शांततेच्या क्षणात दिसत असून आगामी भव्य चित्रपटाची झलक देत आहेत.
चित्रपटातील प्रत्येक नव्या गोष्टीसोबत ‘पेड्डी’ची लोकप्रियता झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. चित्रपटातील गाणी, झलक आणि पोस्टर्स यांनी प्रेक्षकांना एका वेगळ्या दुनियेत नेलं आहे. विशेषतः पहिले गाणे ‘चिकीरी चिकीरी’ प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले असून त्याच्या ताज्या सुरांनी आणि ए. आर. रहमान यांच्या खास शैलीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या गाण्याला मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे.यानंतर प्रदर्शित झालेले ‘रई रई रा रा’ हे उर्जावान गाणे देखील तितकेच लोकप्रिय ठरले असून, प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
दिग्दर्शक बुच्ची बाबू सना यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केलेला ‘पेड्डी’ या चित्रपटात राम चरण मुख्य भूमिकेत दिसणार असून, शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा आणि जगपति बाबू यांच्याही भूमिका आहेत. हा चित्रपट ३० एप्रिल २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.