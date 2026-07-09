गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Education Ministry Government School Report Udise 2026 Enrollment Drops

Government School Report: सरकारी शाळांमध्ये ८६ लाख विद्यार्थी घटले; महाराष्ट्राची स्थिती काय? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Updated On: Jul 09, 2026 | 12:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

Government School Report: शिक्षण मंत्रालयाच्या UDISE+ २०२५-२६ च्या अहवालानुसार, सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या ८६ लाखांनी घटली आहे, तर खाजगी शाळांमध्ये ८८ लाख नवे प्रवेश झाले आहेत.

महाराष्ट्रातील शाळा

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Government School Report: पूर्वी लाखो कुटुंबांची पहिली पसंती असणाऱ्या सरकारी शाळांचे चित्र आता झपाट्याने बदलत आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या (Ministry of Education) ताज्या अहवालानुसार, मोठी संख्या असलेले पालक आता आपल्या मुलांचा प्रवेश सरकारी शाळांऐवजी प्रायव्हेट शाळांमध्ये करत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत सरकारी शाळांमधून लाखो विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे, तर दुसरीकडे खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. हा बदल केवळ एखाद्या राज्यापुरता मर्यादित नसून देशातील अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये पाहायला मिळत आहे. चला तर मग जाणून घेऊया देशातील कोणत्या राज्यांमध्ये सरकारी शाळांची स्थिती चिंताजनक आहे.

काय आहे शिक्षण मंत्रालयाचा नवा अहवाल?

हा अहवाल UDISE+ (युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस) या शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत डिजिटल डेटाबेसद्वारे जारी करण्यात आला आहे. याद्वारे देशभरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, शिक्षकांची संख्या आणि पायाभूत सुविधांची आकडेवारी गोळा केली जाते.

एकूण प्रवेश: वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशभरात प्राथमिक ते माध्यमिक पातळीपर्यंत एकूण २४.७२ कोटी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नोंदवले गेले. वर्ष २०२३-२४ मध्ये ही संख्या २४.८० कोटी होती. एकूण प्रवेशांच्या संख्येत फारसा फरक पडलेला नाही, मात्र सरकारी आणि खाजगी शाळांच्या आकडेवारीत मोठा बदल झाला आहे.

सरकारी शाळांमध्ये ८६ लाखांची घट: वर्ष २०२३-२४ मध्ये सरकारी शाळांमध्ये १२.७५ कोटी विद्यार्थी शिकत होते, ही संख्या २०२५-२६ मध्ये घटून ११.८९ कोटी झाली आहे. म्हणजेच दोन वर्षांत सुमारे ८६ लाख विद्यार्थी कमी झाले आहेत.

प्रायव्हेट शाळांमध्ये वाढ: याच काळात खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या ९ कोटींवरून वाढून ९.८९ कोटी झाली आहे. म्हणजेच सुमारे ८८ लाख नवीन विद्यार्थ्यांनी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे.

Indian Army Women Recruitment 2026: महिला इंजिनिअर्ससाठी लष्कराची मोठी भरती; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा?

कोणत्या राज्यांमध्ये सरकारी शाळांची स्थिती कशी आहे?

१. बिहार: देशात बिहारमधील सरकारी शाळांमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी शिकतात, मात्र येथेही घट झाली आहे. २०२३-२४ मधील १.७१ कोटींवरून ही संख्या २०२५-२६ मध्ये १.६६ कोटी झाली आहे.
२. उत्तर प्रदेश: येथील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या १.४८ कोटींवरून १.४१ कोटी झाली आहे. येथे दोन वर्षांत ७.०७ लाख विद्यार्थी कमी झाले.
३. मध्य प्रदेश: येथील विद्यार्थ्यांची संख्या ८१.२८ लाख इतकी होती, ती आता घटून ७९.७० लाख झाली आहे.
४. राजस्थान: राजस्थानमध्ये सरकारी शाळांमधील प्रवेश ७७.८२ लाखांवरून ७४.४९ लाख झाले आहेत. येथे सुमारे ३.३२ लाख विद्यार्थी कमी झाले.

GATE XH Exam: आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांना आयआयटीमध्ये शिकण्याची संधी? जाणून घ्या काय आहे ‘GATE XH’ परीक्षा!

५. महाराष्ट्र: आपल्या महाराष्ट्रातही सरकारी शाळांमधील प्रवेशात घट झाली आहे. येथील विद्यार्थ्यांची संख्या ५१.०८ लाखांवरून घटून सुमारे ४९.७९ लाख झाली आहे.
६. पश्चिम बंगाल (अपवाद): पश्चिम बंगाल हे एकमेव असे मोठे राज्य ठरले, जिथे सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश वाढले आहेत. येथील विद्यार्थ्यांची संख्या १.४९ कोटींवरून वाढून १.५४ कोटी झाली आहे. येथे सुमारे ४.६१ लाख नवीन विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये जोडले गेले.

Web Title: Education ministry government school report udise 2026 enrollment drops

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 12:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

School Bandh Andolan: ९ जुलैला राज्यातील शाळा बंद! शिक्षकांचा सामूहिक रजेचा निर्णय; जाणून घ्या नेमका विषय काय?
1

School Bandh Andolan: ९ जुलैला राज्यातील शाळा बंद! शिक्षकांचा सामूहिक रजेचा निर्णय; जाणून घ्या नेमका विषय काय?

PGI Report: शिक्षण मंत्रालयाचा धक्कादायक खुलासा! ‘एकल-शिक्षक’ शाळांच्या यादीत ‘हे’ राज्य पहिल्या क्रमांकावर
2

PGI Report: शिक्षण मंत्रालयाचा धक्कादायक खुलासा! ‘एकल-शिक्षक’ शाळांच्या यादीत ‘हे’ राज्य पहिल्या क्रमांकावर

PMC School Holiday: पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय! ‘या’ शाळांना रविवारपर्यंत सुट्टी;वारकऱ्यांच्या निवासासाठी प्रशासनाची जय्यत तयारी
3

PMC School Holiday: पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय! ‘या’ शाळांना रविवारपर्यंत सुट्टी;वारकऱ्यांच्या निवासासाठी प्रशासनाची जय्यत तयारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Government School Report: सरकारी शाळांमध्ये ८६ लाख विद्यार्थी घटले; महाराष्ट्राची स्थिती काय? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Government School Report: सरकारी शाळांमध्ये ८६ लाख विद्यार्थी घटले; महाराष्ट्राची स्थिती काय? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Jul 09, 2026 | 12:13 PM
Balochistan Protest : PoK नंतर बलुचिस्तानमध्ये वाढला तणाव; आंदोलकांवर कारवाई, मानवाधिकार उल्लंघनाचे गंभीर आरोप

Balochistan Protest : PoK नंतर बलुचिस्तानमध्ये वाढला तणाव; आंदोलकांवर कारवाई, मानवाधिकार उल्लंघनाचे गंभीर आरोप

Jul 09, 2026 | 12:10 PM
Meghalaya Honeymoon Murder: ‘मी निर्दोष आहे, मला अडकवण्यात आलं’; सर्वोच्च न्यायालयात सोनम रघुवंशीचा मोठा दावा

Meghalaya Honeymoon Murder: ‘मी निर्दोष आहे, मला अडकवण्यात आलं’; सर्वोच्च न्यायालयात सोनम रघुवंशीचा मोठा दावा

Jul 09, 2026 | 12:09 PM
Anjali Damania News: अहंकार…फक्त आणि फक्त अहंकार! ‘मिसिंग लिंक’च्या भगदाडावरून अंजली दमानियांचे फडणवीसांना सडेतोड उत्तर

Anjali Damania News: अहंकार…फक्त आणि फक्त अहंकार! ‘मिसिंग लिंक’च्या भगदाडावरून अंजली दमानियांचे फडणवीसांना सडेतोड उत्तर

Jul 09, 2026 | 12:06 PM
Aadesh Bandekar : आदेश बांदेकरांचं कुटुंब वारीच्या वाटेवर! सासऱ्यांचा ‘तो’ प्रश्न ऐकून लाजली पूजा बिरारी, VIDEO व्हायरल

Aadesh Bandekar : आदेश बांदेकरांचं कुटुंब वारीच्या वाटेवर! सासऱ्यांचा ‘तो’ प्रश्न ऐकून लाजली पूजा बिरारी, VIDEO व्हायरल

Jul 09, 2026 | 12:05 PM
Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi: ज्ञानोबा-तुकारामच्या जयघोषात माऊलींच्या पालखीचे प्रस्थान; जाणून घ्या रिंगण सोहळ्याचे महत्त्व

Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi: ज्ञानोबा-तुकारामच्या जयघोषात माऊलींच्या पालखीचे प्रस्थान; जाणून घ्या रिंगण सोहळ्याचे महत्त्व

Jul 09, 2026 | 11:55 AM
सिंहीणीच्या कचाड्यात सापडला शेतकरी, 30 मिनिटांचा संघर्ष अन् अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

सिंहीणीच्या कचाड्यात सापडला शेतकरी, 30 मिनिटांचा संघर्ष अन् अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

Jul 09, 2026 | 11:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा