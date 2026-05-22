‘Slay’, ‘Delulu’, ‘Rizz’ म्हणजे नेमकं काय? नव्या पिढीची नवी डिक्शनरी! Gen Z चे भन्नाट शब्द सोशल मीडियावर का ठरतायत ट्रेंड?

Gen Z पिढीची सोशल मीडियावर प्रचलित असलेली ही नवी भाषा काहींना ‘सीक्रेट कोड’सारखी वाटत असून, नव्या पिढीचे संवाद समजून घेण्यासाठी या ट्रेंडी शब्दांचा अर्थ जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरत आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 06:18 PM
  • नव्या पिढीची नवी डिक्शनरी!
  • Gen Z ची भन्नाट भाषा की सीक्रेट कोड?
  • नव्या पिढीचे भन्नाट शब्द पाहून लोकही हैराण
आजच्या Gen Z च्या भाषेमुळे अनेक लोक गोंधळून जातात. काही जण ‘नो कॅप’ म्हणतात, काही ‘स्ले’ म्हणतात, तर काही ‘ब्रो गॉट रिझ’ म्हणतात. सुरुवातीला हे एखाद्या कोड भाषेसारखे वाटते, पण प्रत्यक्षात ही नव्या पिढीची संवाद साधण्याची स्वतःची एक मजेशीर पद्धत आहे. जसे पूर्वी लोक ‘झकास’, ‘बिंदास’ किंवा ‘मस्त’ म्हणायचे, तसेच आजचे अल्पवयीन आणि तरुण पीढी नवीन शब्द वापरतात.

तुमच्या घरी १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेली मुले आहेत का, आणि कधीकधी त्यांचे बोलणे तुमच्या डोक्यावरून जाते का? यामुळेच तुम्ही त्यांच्याशी मैत्रीसुद्धा करू शकत नाही. भारतात एकेकाळी इंग्रजी समजायला किंवा शिकायला अवघड होती, पण आता १४ ते २९ वयोगटातील मिलेनियल्सना ती समजायला आणखी कठीण झाली आहे, कारण Gen Z ने सामान्यपणे बोलले जाणारे शब्द संक्षिप्त केले आहेत. उदाहरणार्थ, ‘डोन्ट लाइक’ या शब्दाला ‘मिड’ किंवा ‘हार्ड पास’ म्हटले जाते. म्हणून, हे शब्द समजण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी, Gen Z चे शब्द A ते Z क्रमाने समजावून सांगणार आहोत.

A – Ate-/खूप छान केले
B – Bet – ठीक आहे/done
C – Clapped-/वाईट किंवा कुरूप दिसत होते
D – Delulu- delusional/ भ्रमित
E – Extra- dramatic/जास्त
F – Flex – show off/दिखावा
G – GOAT – Greatest Of All Time/आतापर्यंतचा सर्वश्रेष्ठ
H – Highkey – openly/strongly/सुरुवात करणारा
I – Ick – अचानक unattractive feeling/कुरूप
J – Jit – kid/young person/बच्चा
K – Karen – unnecessarily rude person/वाईट व्यक्ती
L – Lit – awesome/exciting/कमाल
M – Mid – average/सामान्य
N – No cap/खरंच
O – OP – overpowered/too good/कमाल
P – Periodt – final statement/end of discussion/अंतिम विधान
Q – Queen – confident/supportive person/आत्मविश्वास
R – Rizz – flirting charm/आकर्षित
S – Sus – suspicious/संशयास्पद
T – Tea – gossip/चुगली
U – UwU – cute reaction
V – Vibe – feeling/energy/भावना
W – win – good thing/विजय
X – XD – laughing reaction/हस्य
Y – Yeet – excitement/जोरात फेकणे
Z – Zesty – extra dramatic/flamboyant/ओवर एक्टिंग

ब्रह (Bruh) – जनरेशन झेड (Gen Z) साठी एक अतिशय सामान्य शब्द. जसे मिलेनियल्स मित्राला ‘ब्रदर’ म्हणायचे, तसेच जनरेशन झेड भाऊ आणि मित्राला ‘ब्रह’ म्हणतात.

डेड (Dead) – या शब्दाचा अर्थ मृत व्यक्ती असा घेतला जाऊ शकतो, पण जनरेशन झेडच्या भाषेत याचा अर्थ पूर्णपणे वेगळा आहे. जेव्हा ते खूप विनोदी किंवा लाजलेले असतात तेव्हा ते ‘डेड’ हा शब्द वापरतात.

ड्रिप (Drip) – हा शब्द ऐकल्यावर हॉस्पिटलची आठवण येते, पण त्याचा अर्थ पूर्णपणे वेगळा आहे. ‘ड्रिप’ हा शब्द अनेकदा फॅशन किंवा स्टाईलसाठी वापरला जातो. तथापि, अलीकडेच एक ‘फिट चेक’ व्हायरल झाला आणि सोशल मीडियावर एक मोठा ट्रेंड बनला.

फ्लेक्स (Flex) – आजकाल प्रत्येकजण ‘फ्लेक्स’ करतो, पण मिलेनियल्स याला दिखावा मानतात. ‘फ्लेक्स’ हा शब्द ऐकल्यावर अनेकदा मशीनची आठवण येते, पण त्याचा खरा अर्थ स्पष्ट आहे.

