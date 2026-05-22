Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Bhiwandi News Intense Agitation By Shramjeevi Organization After Death Of Worker Case Registered Against Municipal Officer And Guilty Contractor

Bhiwandi News : कामगाराच्या मृत्यूनंतर श्रमजीवी संघटनेचे तीव्र आंदोलन; पालिका अधिकारी आणि दोषी कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल

Updated On: May 22, 2026 | 06:11 PM IST
सारांश

भिवंडी महानगरपालिकेत कंत्राटी पद्धतीने नालेसफाई करणारे कामगार सुभाष नवशा दिघे (वय 44, रा. मिठपाडा, शेलार) यांचा नाल्यात पडून मृत्यू झाल्याच्या घटनेमुळे शहरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

Bhiwandi News : कामगाराच्या मृत्यूनंतर श्रमजीवी संघटनेचे तीव्र आंदोलन; पालिका अधिकारी आणि दोषी कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Bhiwandi News : भिवंडी महानगरपालिकेत कंत्राटी पद्धतीने नालेसफाई करणारे कामगार सुभाष नवशा दिघे (वय 44, रा. मिठपाडा, शेलार) यांचा नाल्यात पडून मृत्यू झाल्याच्या घटनेमुळे शहरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मृत कामगाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने आज भिवंडी महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर जोरदार घोषणाबाजी आणि लढाऊ गाणी म्हणत ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्षा सीता घाटाळ आणि श्रमजीवी रयत कामगार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुलतान पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली हे आक्रमक आंदोलन करण्यात आले. संघटनेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले असून, शांतीनगर पोलिसांनी संबंधित महापालिका अधिकारी आणि दोषी कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल केला आहे.

​नेमकी घटना काय?
​शांतीनगर पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मयत कामगार सुभाष दिघे हे केजीएन हॉस्पिटलच्या मागे नालेसफाईचे काम करत असताना नाल्यात पडले आणि गुदमरून त्यांचा मृत्यू झाला.सुरक्षा साधनांचा अभाव: कंत्राटदार बाळू खरात यांनी कामगारांना लाईफ जॅकेट, हेल्मेट, बूट यांसारखी कोणतीही सुरक्षा साधने पुरवली नव्हती, असा गंभीर आरोप मृत कामगाराच्या मुलीने केला आहे.

​संघटनेचा सवाल: प्राथमिक माहितीनुसार कामगार नशेत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी कंत्राटदाराने त्याच्या सुरक्षेची पुरेशी काळजी का घेतली नाही? असा रोखठोक सवाल संघटनेने उपस्थित केला.​”ही घटना केवळ अपघात नसून, कायद्याने प्रतिबंधित असलेल्या ‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग’ (हाताने नालेसफाई) प्रथेमुळे व्यवस्थेने घेतलेला बळी आहे. आदिवासी समाज ढोर नाही, माणूस आहे. माणसाला माणसासारखे जगण्याचा आणि सुरक्षिततेचा अधिकार आहे. जनावरासारखे जिणे आम्ही सहन करणार नाही.”

Thane Station News: ठाणे रेल्वे स्थानक होणार ‘हायटेक’; प्रवाशांसाठी वाढणार अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा!

सीता घाटाळ (अध्यक्षा, श्रमजीवी संघटना)
​दिघे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून  सुभाष यांच्या  पश्चात आता 24 वर्षांची मुलगी शुभांगी आणि 15 वर्षांचा मुलगा रितेश असा परिवार आहे. कुटुंबातील एकमेव कर्ता पुरुष गेल्यामुळे ही दोन्ही मुले आता पूर्णपणे अनाथ झाली आहेत.

​आंदोलनाची दखल: 10लाखांची तात्काळ मदत जाहीर
​आंदोलनाची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त नयना ससाणे यांनी आंदोलनस्थळी येऊन संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा केली आणि ​तात्काळ आर्थिक मदत: संघटनेच्या आक्रमक भूमिकेनंतर प्रशासनाने मृत सुभाष दिघे यांच्या अनाथ मुलांना १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत तात्काळ सुपूर्द केली.​

कारवाईचे आश्वासन: दोषी कंत्राटदारावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासनही प्रशासनाने दिले आहे.

​आंदोलनातील प्रमुख उपस्थिती: ​या आंदोलनात संघटनेचे उपाध्यक्ष दत्तात्रेय कोळेकर, कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर,जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे,जिल्हा सचिव दशरथ भालके, ठाणे जिल्हा महिला प्रमुख जया पारधी, भिवंडी तालुका उपाध्यक्ष सागर देसक, श्रमजीवी कामगार संघटना चिटणीस महेंद्र निरगुडा, तालुका अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, सचिव तानाजी लहांगे, जिल्हा उपाध्यक्ष मुकेश भांगरे (अंबरनाथ), भिवंडी शहर तालुका उपाध्यक्ष गुरुनाथ जाधव, गुलाब म्हसकर, कविता कदम, ठाणे तालुका सचिव नंदा वाघे, वाडा तालुका सचिव सूरज दळवी यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ​श्रमजीवी संघटनेने पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून प्रशासनाला तात्काळ निर्णय घेण्यास भाग पाडल्यामुळे, परिसरात संघटनेचे कौतुक होत आहे.

Web Title: Bhiwandi news intense agitation by shramjeevi organization after death of worker case registered against municipal officer and guilty contractor

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 06:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?
1

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

Share Market मध्ये Invest करताना रिस्कची भीती वाटतेय? LIC ने आणल्या 2 जबरदस्त स्कीम्स; पैशांवर मिळणार ‘गॅरंटीड रिटर्न’!
2

Share Market मध्ये Invest करताना रिस्कची भीती वाटतेय? LIC ने आणल्या 2 जबरदस्त स्कीम्स; पैशांवर मिळणार ‘गॅरंटीड रिटर्न’!

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन
3

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद
4

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

May 22, 2026 | 10:07 PM
खंडाळ्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे तांडव! कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस, ओढ्यांना पूर अन् वीटभट्ट्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

खंडाळ्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे तांडव! कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस, ओढ्यांना पूर अन् वीटभट्ट्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

May 22, 2026 | 09:52 PM
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

May 22, 2026 | 09:28 PM
तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट

तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट

May 22, 2026 | 09:24 PM
“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

May 22, 2026 | 08:58 PM
“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

May 22, 2026 | 08:43 PM
Recipe : आईस्क्रिम नाही, उन्हाळ्यात कलिंगडापासून बनवा गोड बर्फी; चव अशी की मोठमोठ्या मिठाईंनाही मागे टाकेल

Recipe : आईस्क्रिम नाही, उन्हाळ्यात कलिंगडापासून बनवा गोड बर्फी; चव अशी की मोठमोठ्या मिठाईंनाही मागे टाकेल

May 22, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM