Indian Railway Job: असिस्टंट लोको पायलट भरतीत मोठा बदल; RRB ALP भरतीच्या जागा कमी, रेल्वेने जारी केली सुधारित नोटीस

रेल्वेने असिस्टंट लोको पायलट (ALP) भरती प्रक्रियेत मोठा बदल करत जागांची संख्या कमी केली आहे. सुधारित अधिसूचनेनुसार आता 10,970 पदांसाठीच भरती केली जाणार असून, यापूर्वी जाहीर केलेल्या रिक्त पदांमध्ये कपात करण्यात आली आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 04:50 PM
Railway ALP recruitment : रेल्वेमध्ये असिस्टंट लोको पायलट बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. रेल्वे भरती बोर्डाने (आरआरबी) नुकतीच असिस्टंट लोको पायलट पदांसाठी एक मोठी भरती मोहीम जाहीर केली असून, अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. आता, भरती प्रक्रियेत एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून, रिक्त पदांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. या संदर्भात, आरआरबीने एक नवीन सुधारित सूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये एकूण रिक्त पदांची संख्या कमी करून काही रेल्वे झोनमधील पदांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. रेल्वेमधील सरकारी नोकरीसाठी सातत्याने तयारी करणाऱ्या काही उमेदवारांना याचा निश्चितच फायदा होऊ शकतो.

वास्तविक पाहता, रेल्वे भरती बोर्डाने १२ एप्रिल २०२५ रोजी एएलपी (ALP) भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली होती. त्यावेळी एकूण ११,१२७ पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली होती. सुधारित सूचनेनुसार, आता १०,९७० असिस्टंट लोको पायलट्सची भरती केली जाईल. आरआरबीने सांगितले आहे की, १७ रेल्वे झोन असे आहेत जिथे रिक्त पदांची संख्या अपरिवर्तित राहिली आहे.

कोणत्या रेल्वे झोनमध्ये जागा वाढल्या आहेत?

ज्या रेल्वे झोनमध्ये रिक्त पदांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. त्यामध्ये भुवनेश्वर आरआरबी, बिलासपूर आरआरबी आणि सिकंदराबाद आरआरबी यांचा समावेश आहे. भुवनेश्वर आरआरबीमध्ये पूर्वी ९२८ जागा होत्या, त्या आता वाढवून १,३५५ करण्यात आल्या आहेत, तर बिलासपूर आरआरबीमध्ये पूर्वी ५६८ जागा होत्या, त्या आता वाढवून १,०६८ करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, सिकंदराबाद आरआरबीमधील पदांची संख्या ५३३ होती, ती आता वाढवून ६०६ करण्यात आली आहे.

अर्ज प्रक्रिया सुरू

आरआरबी असिस्टंट लोको पायलट भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया १५ मे रोजी सुरू झाली असून ती १४ जून २०२६ पर्यंत सुरू राहील, आणि अर्ज शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख १६ जून २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवारांना सल्ला देण्यात येतो की त्यांनी अंतिम मुदतीत आपली अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.

कोण अर्ज करू शकतो?

शैक्षणिक पात्रता: असिस्टंट लोको पायलट पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) प्रमाणपत्र किंवा संबंधित क्षेत्रातील अभियांत्रिकी पदविका असणे आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा: या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी किमान वय १८ वर्षे आहे, तर १ जुलै २०२६ रोजी कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे असेल. तथापि, शासकीय नियमांनुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना उच्च वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.

निवड प्रक्रिया काय आहे?

या पदांसाठीच्या निवड प्रक्रियेमध्ये अनेक टप्पे असतील, ज्यात संगणक आधारित चाचणी (CBT)-1, संगणक आधारित चाचणी (CBT)-2, संगणक आधारित अभियोग्यता चाचणी, कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय चाचणी यांचा समावेश आहे. CBT-1 मध्ये गणित, तर्कशास्त्र, सामान्य विज्ञान आणि सामान्य ज्ञान या विषयांवर आधारित ७५ वस्तुनिष्ठ प्रश्न असतील आणि परीक्षेचा कालावधी ६० मिनिटांचा असेल. यामध्ये नकारात्मक गुणदान (negative marking) देखील असेल, म्हणजेच प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी एक-तृतीयांश गुण वजा केले जातील.

दरम्यान, CBT-2 दोन भागांमध्ये विभागली जाईल: भाग १ मध्ये १०० प्रश्न असतील आणि भाग २ मध्ये तांत्रिक व्यापाराशी (technical trade) संबंधित ७५ प्रश्न असतील. उमेदवारांनी भाग २ मध्ये किमान ३५ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे. सीबीटी-२ नंतर, निवड झालेल्या उमेदवारांना संगणक-आधारित अभियोग्यता चाचणी (CBAT) द्यावी लागेल, ज्यामध्ये प्रत्येक चाचणीत किमान ४२ चा टी-स्कोर आवश्यक आहे. सीबीटी-२ भाग अ चे गुण आणि सीबीटीमधील कामगिरी यांना ५० टक्के महत्त्व देऊन अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल.

Published On: May 22, 2026 | 04:50 PM

