Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ipl 2026 Playoff Scenario Race Rajasthan Punjab Kkr Delhi Cricket Marathi News

IPL 2026: नशिबाचा खेळ की कष्टाचं फळ? 4 संघ अन् जागा 1; प्लेऑफसाठी ‘कांटे की टक्कर’

IPL 2026 PlayOff Scenario: आयपीएल २०२६ च्या साखळी फेरीतील फक्त ४ सामने शिल्लक आहेत. त्यामुळे कोणता संघ शेवटच्या जागेसाठी बाजी मारणार हे पाहणं महत्वाचं ठरेल .

Updated On: May 22, 2026 | 06:03 PM
photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
  • नशिबाचा खेळ की कष्टाचं फळ?
  • 4 टीम्स अन् जागा 1
  • प्लेऑफसाठी ‘कांटे की टक्कर’
आयपीएलच्या २०२६ च्या हंगामात शर्यत आता अत्यंत रोमांचक वळणावर पोहोचली आहे. तीन संघांनी आधीच प्लेऑफमध्ये प्रवेश निश्चित केला असून चौथ्या आणि अंतिम जागेसाठी चार संघांमध्ये जबरदस्त रस्सीखेच सुरू आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु, सनरायझर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्स यांनी प्लेऑफमधील आपले स्थान मजबूत केले आहे. तर, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स या संघाचे भवितव्य आता उर्वरित सामन्यांच्या निकालांवर अवलंबून आहे. गुजरातने चेन्नईवर मोठा विजय मिळवत टॉप-2 मध्ये स्थान जवळपास पक्के केले, तर चेन्नई सुपर किंग्स अधिकृतपणे स्पर्धेबाहेर पडली आहे.

 

रॉयस चॅलेंजर्स बंगळुरु सध्या १८ गुण आणि +१.०६५ च्या नेट रन रेटसह अव्वल स्थानी आहे. चेन्नईविरुद्धच्या शानदार विजयामुळे गुजरात संघ १८ गुण +०.६९५ वर पोहोचला आहे. तर हैदराबाद संघ १६ गुणांसह गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहेत. आरसीबीचा शेवटचा साखळी सामना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध होणार आहे. हैदराबादचा पराभव करुन ते गुणतालिकेत आपले अव्वल स्थान कायम ठेवू शकतात . हा विजय त्यांना २० गुणांपर्यंत नेईल आणि क्वालिफायर १ मधील त्यांचे स्थान निश्चित करेल.

Vinesh Phogat: WFI च्या भूमिकेवर न्यायालय नाराज; विनेश फोगाट प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स सध्या चौथ्या स्थानाच्या शर्यतीत सर्वात पुढे आहे. संघाने १३ सामन्यात १४ गुण मिळवले असून त्यांचा नेट रनरेटही चांगला आहे. राजस्थानचा शेवटचा सामना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध आहे. हा सामना जिंकल्यास राजस्थान थेट १६ गुणांसह प्लेऑफमध्ये प्रवेश करेल. जर राजस्थानला मुंबईकडून पराभव स्वीकारावा लागला, तर त्यांना इतर संघांच्या निकालांची वाट पाहावी लागेल.

पंजाब किंग्स

सलग पाच पराभव होऊनही, पंजाब किंग्स स्पर्धेत टिकून आहे. पंजाब किंग्सचा शेवटचा लीग सामना लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध होणार आहे. स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडलेल्या एलएसजीवर विजय मिळवल्यास पंजाबला १५ गुण मिळतील. परंतु,क्वालिफाय होण्यासाठी जस्थानने पराभूत होणे आवश्यक आहे म्हणून मुंबईने राजस्थानला पराभूत करावे ही अशी आशा पंजाबला करावी लागेल. तसेच, कोलकात्याच्या निकालावरही पंजाबचे भवितव्य ठरेल. जर पंजाब जिंकला आणि राजस्थान हरला, तर नेट रनरेटचा मोठा प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे पंजाबला केवळ विजयच नव्हे तर मोठ्या फरकाने विजयाची गरज असू शकते.

कोलकाता नाईट रायडर्स

कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी पुढील सामना म्हणजे थेट नॉकआऊट सामनाच आहे. त्यांचा सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणार असून पराभूत संघ जवळपास स्पर्धेबाहेर जाणार आहे. कोलकात्याने दिल्लीला हरवल्यास त्यांचे १५ गुण होतील. मात्र त्यानंतर त्यांना राजस्थान आणि पंजाब यांच्या पराभवाचीही अपेक्षा ठेवावी लागेल. जर राजस्थानने मुंबईवर विजय मिळवून १६ गुण गाठले, तर कोलकाताचा प्रवास संपुष्टात येईल. तसेच, जर अनेक संघ 15 गुणांवर पोहोचले, तर अंतिम निर्णय नेट रनरेटवर होईल. त्यामुळे KKR ला मोठ्या विजयाची आवश्यकता आहे.

दिल्ली कॅपिटल्स

दिल्ली कॅपिटल्सची परिस्थिती सर्वात कठीण मानली जात आहे. दिल्लीला कोलकात्याविरुद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवावा लागेल. त्यानंतर राजस्थान आणि पंजाब या दोन्ही संघांनी पराभूत होणे आवश्यक आहे. एवढेच नाही तर दिल्लीचा खराब नेट रनरेटही त्यांच्यासाठी मोठी अडचण ठरत आहे.

प्लेऑफच्या अंतिम जागेसाठी स्पर्धा

आता उरलेल्या काही सामन्यांमुळे आयपीएल IPL 2026 मधील प्लेऑफचे चित्र पूर्णपणे बदलू शकते. राजस्थानकडे सर्वात मोठी संधी आहे, पण पंजाब, कोलकाता आणि दिल्ली अजूनही शर्यतीत आहेत. प्रत्येक चेंडू, प्रत्येक धाव आणि नेट रनरेट आता निर्णायक ठरणार आहे. क्रिकेट चाहत्यांसाठी पुढील काही दिवस अत्यंत रोमांचक असणार आहेत.

RCB vs SRH: हैदराबादमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना, टॉप- २ साठी लढत; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

Web Title: Ipl 2026 playoff scenario race rajasthan punjab kkr delhi cricket marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 06:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026: मैदानात न उतरताही ‘थाला’चाच जलवा; MS Dhoni ने मोडली 18 वर्षांची परंपरा
1

IPL 2026: मैदानात न उतरताही ‘थाला’चाच जलवा; MS Dhoni ने मोडली 18 वर्षांची परंपरा

भयानक वादळ! IPL 2026 मध्ये रन्सचा पाऊस पडणार; SRH ला टॉप 2 मध्ये जाण्यासाठी थेट…
2

भयानक वादळ! IPL 2026 मध्ये रन्सचा पाऊस पडणार; SRH ला टॉप 2 मध्ये जाण्यासाठी थेट…

MS Dhoni निवृत्ती घेणार? CSK चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने केले मोठे विधान; म्हणाला…
3

MS Dhoni निवृत्ती घेणार? CSK चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने केले मोठे विधान; म्हणाला…

RCB vs SRH: हैदराबादमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना, टॉप- २ साठी लढत; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या
4

RCB vs SRH: हैदराबादमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना, टॉप- २ साठी लढत; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: नशिबाचा खेळ की कष्टाचं फळ? 4 संघ अन् जागा 1; प्लेऑफसाठी ‘कांटे की टक्कर’

IPL 2026: नशिबाचा खेळ की कष्टाचं फळ? 4 संघ अन् जागा 1; प्लेऑफसाठी ‘कांटे की टक्कर’

May 22, 2026 | 06:01 PM
मावळला पुन्हा ‘लाल दिवा’ मिळणार? आमदार सुनील शेळके यांच्या मंत्रीपदाच्या चर्चांना उधाण

मावळला पुन्हा ‘लाल दिवा’ मिळणार? आमदार सुनील शेळके यांच्या मंत्रीपदाच्या चर्चांना उधाण

May 22, 2026 | 05:53 PM
Navbharat Social Impact Summit 2026: नवभारत समिट 2026 आज; मंत्री, उद्योगपतींसह दिग्गजांचा महाकुंभ रंगणार

Navbharat Social Impact Summit 2026: नवभारत समिट 2026 आज; मंत्री, उद्योगपतींसह दिग्गजांचा महाकुंभ रंगणार

May 22, 2026 | 05:42 PM
एप्सटिन फाईलमध्ये पंतप्रधान मोदींचे नाव म्हणून प्रत्येक देश त्यांच्यावर दबाव टाकतोय, प्रकाश आंबेडकर यांच्या विधानाने खळबळ

एप्सटिन फाईलमध्ये पंतप्रधान मोदींचे नाव म्हणून प्रत्येक देश त्यांच्यावर दबाव टाकतोय, प्रकाश आंबेडकर यांच्या विधानाने खळबळ

May 22, 2026 | 05:37 PM
Summer Vacation 2026: मोबाईलवर वेळ वाया घालवू नका! सुट्ट्यांचा असा करा स्मार्ट वापर; भविष्यात होईल मोठा फायदा

Summer Vacation 2026: मोबाईलवर वेळ वाया घालवू नका! सुट्ट्यांचा असा करा स्मार्ट वापर; भविष्यात होईल मोठा फायदा

May 22, 2026 | 05:29 PM
Surya Roshni Limited च्या शेअर्समध्ये डिमर्जरच्या चर्चांमुळे मोठी तेजी; व्हॅल्यू अनलॉकिंगकडे मार्केटचं लक्ष

Surya Roshni Limited च्या शेअर्समध्ये डिमर्जरच्या चर्चांमुळे मोठी तेजी; व्हॅल्यू अनलॉकिंगकडे मार्केटचं लक्ष

May 22, 2026 | 05:15 PM
‘पीएमआरडीए’चा वाहतूककोंडीवर सर्जिकल स्ट्राईक; 45 कोटी खर्चून 17 चौकांचा होणार कायापालट

‘पीएमआरडीए’चा वाहतूककोंडीवर सर्जिकल स्ट्राईक; 45 कोटी खर्चून 17 चौकांचा होणार कायापालट

May 22, 2026 | 05:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM