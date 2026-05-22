Navbharat Social Impact Summit 2026: नवभारत समिट 2026 आज; मंत्री, उद्योगपतींसह दिग्गजांचा महाकुंभ रंगणार

Updated On: May 22, 2026 | 05:42 PM IST
सारांश

Navbharat Social Impact Summit 2026: नवभारत समिट 2026 मध्ये आज देशातील राजकारण, उद्योग, अर्थव्यवस्था आणि विविध क्षेत्रांतील दिग्गजांची उपस्थिती पाहायला मिळणार आहे.

नवभारत समिट 2026 आज; मंत्री, उद्योगपतींसह दिग्गजांचा महाकुंभ रंगणार

नवभारत समिट 2026 आज; मंत्री, उद्योगपतींसह दिग्गजांचा महाकुंभ रंगणार

विस्तार

Navbharat Social Impact Summit 2026: नवभारत ग्रुप महाराष्ट्रातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि राष्ट्रनिर्माणाशी संबंधित उपक्रमांना सन्मानित करण्याच्या उद्देशाने ‘नवभारत सोशल इम्पॅक्ट समिट 2026’ चे आयोजन करण्यात आले. हा विशेष कार्यक्रम आज, २२ मे २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून पुण्यातील हयात रीजेंसी, विमान नगर येथे पार पडणार आहे.

हा उपक्रम नवभारत-नवराष्ट्र आणि ग्रांट मेडिकल फाउंडेशन रूबी हॉल क्लिनिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला आहे. समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि संघटनांना गौरविणे आणि राष्ट्रनिर्माणातील त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करणे, हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

‘पीएमआरडीए’चा वाहतूककोंडीवर सर्जिकल स्ट्राईक; 45 कोटी खर्चून 17 चौकांचा होणार कायापालट

समिटची थीम काय?

यंदाच्या समिटची थीम “Inspiring Change, Empowering Society” अशी ठेवण्यात आली आहे. या मंचावर सामाजिक प्रभाव, शाश्वत विकास (Sustainability), शिक्षण, आरोग्य, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) आणि सामुदायिक विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे.

कोण असणार उपस्थित?

या कार्यक्रमात महाराष्ट्र सरकारचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होणार आहेत. तसेच कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रांट मेडिकल फाउंडेशनचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ. पुरवेज ग्रांट, धामले कॉर्पचे CMD युवराज धामले, डी.वाय. पाटील ग्रुप कोल्हापूरचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील आणि रक्षक प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष सुशील दादा मोजर हे ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

उद्योग आणि सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांची उपस्थिती

समिटमध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि उद्योग प्रतिनिधी पॅनेलिस्ट म्हणून सहभागी होणार आहेत. यामध्ये रूबी हॉल क्लिनिकचे ग्रुप CEO डॉ. मुदित सक्सेना, CSR आणि ESG तज्ज्ञ प्रियंका बेहरा, टाटा ऑटोकॉम्पचे CHRO सुदीप्तो मार्जित, CTR इंडस्ट्रीजचे वरिष्ठ महाव्यवस्थापक डॉ. नितीन मेटकर, रोटरी क्लब पुणे प्रिस्टीनचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त सुदिन आप्टे, थॅलेसेमिया सोसायटी पुणे चॅप्टरच्या अध्यक्षा डॉ. नीता मुंशी आणि बिग एफएमचे RJ संग्राम खोपडे यांचा समावेश आहे.

Chhatrapati Shivaji Museum : छत्रपती शिवाजी संग्रहालयात दुर्मिळ वीरगळींची उपेक्षा? तळघरात धूळ-ओलाव्यात ऐतिहासिक ठेवा

Published On: May 22, 2026 | 05:42 PM

