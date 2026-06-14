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Germany Work Visa: नोकरीची ऑफर नसली तरी जर्मनीला जाता येणार? जाणून घ्या ‘अपॉर्च्युनिटी कार्ड’चे नवीन नियम!

Updated On: Jun 14, 2026 | 01:14 PM IST
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सारांश

Germany Work Visa Rules: जर्मनीचे 'अपॉर्च्युनिटी कार्ड' आणि वर्क व्हिसाचे नियम बदलले आहेत. जाणून घ्या पात्रता, वयाची अट, भाषा कौशल्य आणि पगाराचे निकष नेमके काय आहेत.

व्हिसा

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Germany Work Visa Rules: जर तुमच्याकडे सध्या जर्मनीमधील कोणत्याही कंपनीची नोकरीची ऑफर (Job Offer) नसेल, तरीही तुम्ही ‘अपॉर्च्युनिटी कार्ड’ साठी अर्ज करू शकता. हे कार्ड जून २०२४ मध्ये लाँच करण्यात आले असून, ही एक पॉइंट्स-आधारित सिस्टीम आहे. यामध्ये उमेदवारांना त्यांचे भाषा कौशल्य (जर्मन A1 किंवा इंग्रजी B2), कामाचा अनुभव आणि वय या आधारावर गुण (Points) दिले जातात. या कार्डच्या माध्यमातून तुम्ही १२ महिन्यांपर्यंत जर्मनीमध्ये राहून नोकरी शोधू शकता आणि या कालावधीत तुम्हाला दरमहा प्रति आठवडा २० तासांपर्यंत पार्ट-टाइम काम करण्याची परवानगीही मिळते.

१. ‘क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट व्हिसा’साठी कोण पात्र आहे?

जर्मनीमध्ये काम करण्यासाठी वर्क व्हिसाची आवश्यकता असते, ज्याला प्रामुख्याने ‘क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट व्हिसा’ (Qualified Employment Visa) असे म्हटले जाते. हा जर्मनीचा मुख्य वर्क व्हिसा आहे, जो विशेषतः परदेशी नागरिकांसाठी तयार करण्यात आला आहे. हा व्हिसा अशा लोकांना दिला जातो, ज्यांच्याकडे जर्मनीमध्ये मान्यताप्राप्त शैक्षणिक पदवी (Academic Degree) किंवा किमान दोन वर्षांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) आहे आणि ज्यांच्याकडे जर्मन कंपनीकडून नोकरीची ठोस ऑफर आहे.

२ व्हिसासाठी पगार आणि वयाची अट काय आहे?

जर तुमचे वय ४५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्ही पहिल्यांदाच कामासाठी जर्मनीला जात असाल, तर तुमच्याकडे किमान ५५,७७० युरो (सुमारे ६१ लाख रुपये) वार्षिक एकूण पगाराची (Gross Salary) नोकरीची ऑफर असणे आवश्यक आहे.

जर तुम्ही ‘शॉर्टेज ऑक्यूपेशन’ (तुटवडा असलेले क्षेत्र) किंवा आयटी (IT) तज्ज्ञ असाल, तर ‘ईयू ब्लू कार्ड’ अंतर्गत ही पगाराची मर्यादा कमी असू शकते.

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३. नोकरी आणि तुमच्या शिक्षणाचा मेळ असणे गरजेचे आहे का?

जर्मनीच्या नवीन नियमांनुसार,ती पोझिशन ‘क्वालिफाइड पोझिशन’ (Qualified Position) असणे आवश्यक आहे. मात्र, हा व्हिसा ‘सहाय्यक कामांसाठी’ (Auxiliary tasks) दिला जात नाही, ज्यामध्ये कोणत्याही औपचारिक शैक्षणिक पात्रतेची गरज नसते. व्हिसा जारी करण्यापूर्वी, जर्मन सरकार ANABIN डेटाबेसच्या माध्यमातून परदेशी पदव्यांची तपासणी करते, जेणेकरून त्या पदव्या जर्मन मानकांच्या बरोबरीच्या आहेत की नाही हे सुनिश्चित करता येईल.

थोडक्यात, जर्मनीने आपल्या व्हिसा नियमांमध्ये केलेले हे बदल परदेशी कामगारांसाठी, विशेषतः कुशल तरुणांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहेत. यामुळे कोणत्याही कॉलेजच्या पदवीच्या पारंपरिक बंधनापलीकडे जाऊन प्रॅक्टिकल अनुभवाच्या जोरावर युरोपमध्ये करिअरची दारे खुली झाली आहेत.

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Web Title: Germany opportunity card work visa rules salary limit marathi news

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Published On: Jun 14, 2026 | 01:14 PM

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