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फुरसुंगी भागात मजुरावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार, दोघांना अटक; नेमकं काय घडलं?

Updated On: Aug 03, 2026 | 12:30 AM IST
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सारांश

रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम करणाऱ्या मजुरावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करण्यात आल्याची घटना हडपसरमधील फुरसुंगी भागात घडली आहे. खुनाचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

फुरसुंगी भागात मजुरावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार, दोघांना अटक; नेमकं काय घडलं?

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विस्तार

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, दररोज वेगवेगळ्या भागात खून, मारहाण, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या घटना घडत आहेत. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम करणाऱ्या मजुरावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करण्यात आल्याची घटना हडपसरमधील फुरसुंगी भागात घडली आहे. खुनाचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली असून, साथीदाराविरुद्ध फुरसुंगी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

याबाबत एका मजुराने फुरसुंगी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. खुनाचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी प्रकाश राजेंद्र जाधव (वय ३३), नीलेश उद्धव गुरव (वय ३५, दोघे रा. माऊली काॅलनी, काळेपडळ, हडपसर) यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याबरोबर असलेल्या दोन साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हडपसर-सासवड रस्त्यावरील तुकाईदर्शन परिसरात रस्त्याचे काम सुरू आहे. काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू असल्याने रस्ता खोदला होता. शुक्रवारी (३१ जुलै) दुपारी एकच्या सुमारास आरोपी जाधव, गुरव आणि साथीदार तेथे आले. रस्त्याचे काम करू नका, तसेच रस्ता खोदू नका, असे आरोपींनी त्यांना सांगितले. आरोपींनी काम थांबविण्यास सांगितले. तक्रारदार मजूर आणि सहकाऱ्यांना आरोपींनी शिवीगाळ केली. काम केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर तक्रारदार मजुराच्या डोक्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करुन आरोपी पसार झाले. जखमी अवस्थेतील मजुराने या घटनेची माहिती पाेलिसांना कळविली. पोलिसांनी तपास करुन दोघा आरोपींना अटक केली. पोलीस उपनिरीक्षक संतोष मोरे तपास करत आहेत.

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अनैतिक संबंधातून महिलेकडून एकावर चाकूने वार

अनैतिक संबंधातून एकावर महिलेने चाकूने वार केल्याची घटना मंगळवार पेठेत घडली आहे. या प्रकरणी महिलेसह तिघांविरुद्ध फरासखाना पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी रेश्मा रज्जाक शेख (वय ४०), रुखसार जावेद कोडगनुर (वय २३), सोहेल रज्जाक शेख (तिघे रा. भराव वस्ती, जुन्या बाजाराजवळ, मंगळवार पेठ) यांच्याविरुद्ध गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत ३७ वर्षीय व्यक्तीने फरासखाना पोलिसांत तक्रार दिली आहे.

Web Title: A shocking incident has occurred in the fursungi area where a laborer was attacked with a sharp weapon

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Published On: Aug 03, 2026 | 12:30 AM

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