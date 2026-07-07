मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Indian Air Force Recruitment Notification Out Eligibility Criteria Apply Online

Air Force Recruitment: भारतीय वायुसेनेत ‘अग्निवीर’ होण्याची सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अटी वाचा एका क्लिकवर..

Updated On: Jul 07, 2026 | 01:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

Air Force Recruitment: भारतीय वायुसेनेने 'अग्निवीर वायू भरती इनटेक ०२/२०२७' ची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. १२ वी उत्तीर्ण आणि डिप्लोमा धारक अविवाहित उमेदवारांसाठी अर्ज करण्याची पात्रता, वयोमर्यादा व शारीरिक अटींची माहिती जाणून घ्या सविस्तर..

agniveer

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

IAF Agniveer Air Force Recruitment:  भारतीय वायुसेनेने (IAF) अग्निपथ योजनेअंतर्गत ‘अग्निवीर वायू भरती इनटेक ०२/२०२७’ ची अधिकृत जाहिरात (Notification) प्रसिद्ध केली आहे. यासाठी ६ जुलैपासून ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख २६ जुलै आहे. वायुसेनेत अग्निवीर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. जाहिरातीनुसार, या भरतीसाठी उमेदवारांचा जन्म १ जुलै २००५ ते १ जानेवारी २०१० या कालावधीत झालेला असावा.

‘अग्निवीर वायू’ची ही भरती लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी (Physical Test) आणि वैद्यकीय तपासणी (Medical Test) या आधारावर केली जाईल. निवड झालेल्या उमेदवारांची ४ वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती केली जाईल आणि त्यांना प्रतिमहिना ३० हजार रुपये पगार मिळेल.

अग्निवीर वायू भरतीसाठी पात्रता

वयोमर्यादा: उमेदवारांचा जन्म १ जुलै २००५ ते १ जानेवारी २०१० दरम्यान झालेला असावा.

वैवाहिक स्थिती: अर्जदार अविवाहित असणे अनिवार्य आहे.

शैक्षणिक पात्रता (विज्ञान शाखा): उमेदवार भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry), गणित (Mathematics) आणि इंग्रजी (English) या विषयांसह १२ वी उत्तीर्ण असावा. १२ वीमध्ये किमान ५० टक्के गुण असणे आवश्यक आहे, तसेच इंग्रजी विषयातही स्वतंत्रपणे ५० टक्के गुण असणे गरजेचे आहे.

डिप्लोमा धारक: ज्या उमेदवारांनी इंजिनिअरिंगमध्ये ३ वर्षांचा डिप्लोमा (मेकॅनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / ऑटोमोबाईल / कॉम्प्युटर सायन्स / इन्स्ट्रुमेंटेशन टेक्नॉलॉजी / इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी) पूर्ण केला आहे, ते देखील अर्ज करू शकतात. यामध्ये एकूण ५० टक्के गुण आणि इंग्रजी विषयातही ५० टक्के गुण असणे आवश्यक आहे.

MBA Career Options: पदवीनंतर एमबीए करायचंय? ‘या’ ८ स्ट्रीममध्ये स्पेशलायझेशन करून मिळवा कोट्यवधींचे पॅकेज

इतर शाखा: १२ वी आर्ट्स (Arts) आणि कॉमर्स (Commerce) शाखेचे विद्यार्थी देखील यासाठी अर्ज करू शकतात. यामध्येही एकूण ५० टक्के गुण आणि इंग्रजी विषयात ५० टक्के गुण असावेत. यासोबतच २ वर्षांचा व्होकेशनल कोर्स (Vocational Course) पूर्ण केलेला असावा, ज्यामध्ये एकूण ५० टक्के गुण आणि इंग्रजीत ५० टक्के गुण असणे अनिवार्य आहे.

शारीरिक पात्रता

उंची (Height): पुरुष आणि महिला दोन्ही उमेदवारांसाठी किमान १५२.५ सेमी असणे आवश्यक आहे. ईशान्य भारत (North East) आणि उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागातील रहिवाशांसाठी ही मर्यादा १४७ सेमी, तर लक्षद्वीपच्या उमेदवारांसाठी १५० सेमी आहे.

Job Interview Tips: इंग्रजीमुळे जॉब इंटरव्यूची भीती वाटतेय? घरबसल्या ‘या’ ५ सोप्या टिप्स फॉलो करा; मिळवा पहिल्याच प्रयत्नात यश

छाती (Chest): पुरुष उमेदवारांची छाती किमान ७७ सेमी असावी आणि ती ५ सेमी फुगवता येणे आवश्यक आहे. महिला उमेदवारांसाठी छातीची कोणतीही किमान मर्यादा नाही, परंतु ती ५ सेमी फुगवता येणे आवश्यक आहे.

तरी इच्छुक उमेदवार भारतीय वायुसेनेच्या iafrecruitment.edcil.co.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

Web Title: Indian air force recruitment notification out eligibility criteria apply online

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 01:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Government Job: सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणीमध्ये ‘या’ कर्मचाऱ्यांचा समावेश; भत्ते आणि प्रमोशनचे नियम काय आहेत?
1

Government Job: सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणीमध्ये ‘या’ कर्मचाऱ्यांचा समावेश; भत्ते आणि प्रमोशनचे नियम काय आहेत?

Bank of India Recruitment 2026: बँक ऑफ इंडियामध्ये ७७९ जागांवर मेगाभरती! अर्ज करण्याची अंतिम तारिख जाणून घ्या एका क्लिकवर..
2

Bank of India Recruitment 2026: बँक ऑफ इंडियामध्ये ७७९ जागांवर मेगाभरती! अर्ज करण्याची अंतिम तारिख जाणून घ्या एका क्लिकवर..

HPCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये ग्रॅज्युएट आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सुवर्णसंधी; अर्ज करण्यासाठी ‘या’ सोप्या वापरा
3

HPCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये ग्रॅज्युएट आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सुवर्णसंधी; अर्ज करण्यासाठी ‘या’ सोप्या वापरा

Government Jobs: केंद्र सरकारी संस्थेत नोकरी हवीय? UGC च्या स्वायत्त संस्थेत ‘या’ पदांसाठी आजच अर्ज करा
4

Government Jobs: केंद्र सरकारी संस्थेत नोकरी हवीय? UGC च्या स्वायत्त संस्थेत ‘या’ पदांसाठी आजच अर्ज करा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro: 7 जुलैपासून वरूण ग्रहाची उलटी चाल, 4 राशीच्या व्यक्तींचे करिअर पोहचणार अमाप उंचीवर, गाठणार यशाचं शिखर!

Astro: 7 जुलैपासून वरूण ग्रहाची उलटी चाल, 4 राशीच्या व्यक्तींचे करिअर पोहचणार अमाप उंचीवर, गाठणार यशाचं शिखर!

Jul 07, 2026 | 01:10 PM
Air Force Recruitment: भारतीय वायुसेनेत ‘अग्निवीर’ होण्याची सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अटी वाचा एका क्लिकवर..

Air Force Recruitment: भारतीय वायुसेनेत ‘अग्निवीर’ होण्याची सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अटी वाचा एका क्लिकवर..

Jul 07, 2026 | 01:10 PM
Mira Bhayandar News: मुसळधार पावसामुळे मिरा-भाईंदरमध्ये पूरसदृश परिस्थिती; पर्यटनस्थळे बंद, आदेश मोडणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई

Mira Bhayandar News: मुसळधार पावसामुळे मिरा-भाईंदरमध्ये पूरसदृश परिस्थिती; पर्यटनस्थळे बंद, आदेश मोडणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई

Jul 07, 2026 | 01:03 PM
मंचरमध्ये बनावट दूध रॅकेटचा भांडाफोड; शॅम्पू, डिटर्जंट पावडरसह मोठा साठा जप्त

मंचरमध्ये बनावट दूध रॅकेटचा भांडाफोड; शॅम्पू, डिटर्जंट पावडरसह मोठा साठा जप्त

Jul 07, 2026 | 01:01 PM
इमरान हाश्मीच्या ‘Awarapan 2’चं पहिलं गाणं ‘जुनून’ प्रदर्शित, अभिजीत सावंतच्या आवाजाने जिंकली चाहत्यांची मनं

इमरान हाश्मीच्या ‘Awarapan 2’चं पहिलं गाणं ‘जुनून’ प्रदर्शित, अभिजीत सावंतच्या आवाजाने जिंकली चाहत्यांची मनं

Jul 07, 2026 | 12:59 PM
टेम्पो वाहताना चालकाला काढले बाहेर, वाहतूक पोलिसांमुळे वाचला जीव; पुण्यातील घटना

टेम्पो वाहताना चालकाला काढले बाहेर, वाहतूक पोलिसांमुळे वाचला जीव; पुण्यातील घटना

Jul 07, 2026 | 12:54 PM
Fifa World Cup 2026: बेल्जियमची दमदार खेळी! अमेरिकेला 4-1 ने लोळवत Quarter Final मध्ये धमाकेदार एंट्री

Fifa World Cup 2026: बेल्जियमची दमदार खेळी! अमेरिकेला 4-1 ने लोळवत Quarter Final मध्ये धमाकेदार एंट्री

Jul 07, 2026 | 12:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा