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History of UPSC: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा पाया कोणी रोवला? जाणून घ्या कधी झाली पहिल्या परीक्षेची सुरुवात आणि त्याचा रंजक इतिहास

Updated On: Jun 16, 2026 | 12:46 PM IST
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सारांश

History of UPSC: १८५४ मधील मॅकॉले समितीच्या शिफारशींपासून ते २६ जानेवारी १९५० रोजी 'संघ लोक सेवा आयोग' बनण्यापर्यंतचा यूपीएससीचा संपूर्ण इतिहास जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

upsc

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

History of UPSC: केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच UPSC (Union Public Service Commission) ही आज देशातील सर्वोच्च भरती संस्थांपैकी एक मानली जाते. आयएएस (IAS), आयपीएस (IPS), आयएफएस (IFS) यांसारख्या उच्च सेवांमधील अधिकाऱ्यांची भरती याच आयोगामार्फत केली जाते. परंतु, यूपीएससीची सुरुवात स्वतंत्र भारतात झालेली नसून, ती ब्रिटिश राजवटीत झाली होती.

यूपीएससीची कथा १८५४ मध्ये सुरू होते, जेव्हा मॅकॉले समितीच्या (Macaulay Committee) शिफारशींनंतर ईस्ट इंडिया कंपनीची शिफारसीवर आधारित भरती पद्धत रद्द करून गुणवत्ता-आधारित (Merit-based) निवड पद्धत सुरू करण्यात आली. यानंतरच इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस (ICS) च्या स्पर्धा परीक्षा सुरू झाल्या. मात्र, सुरुवातीला या परीक्षा फक्त लंडनमध्ये आयोजित केल्या जात असल्यामुळे भारतीय तरुणांना त्यामध्ये संधी मिळणे अत्यंत कठीण होते.

१९२२ मध्ये भारतात पहिली ICS परीक्षा पार पडली

भारतीयांची वाढती मागणी आणि प्रशासनातील त्यांचा सहभाग लक्षात घेऊन, १९२२ मध्ये पहिल्यांदाच आयसीएस (ICS) परीक्षा भारतात आयोजित करण्याची परवानगी देण्यात आली. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च प्रशासकीय सेवांमध्ये प्रवेश मिळण्याची मोठी संधी मिळाली.

१९२६ मध्ये पहिल्या ‘पब्लिक सर्विस कमिशन’ची स्थापना

यानंतर १ ऑक्टोबर १९२६ रोजी ली आयोगाच्या (Lee Commission, 1924) शिफारशी आणि भारत सरकार कायदा १९१९ च्या आधारे भारतात पहिल्या ‘पब्लिक सर्विस कमिशन’ची (Public Service Commission) स्थापना करण्यात आली. सर रॉस बार्कर हे या कमिशनचे पहिले अध्यक्ष बनले.

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१९३५ मध्ये मिळाले नवीन स्वरूप

ब्रिटिश सरकारने ‘भारत सरकार कायदा १९३५’ (Government of India Act 1935) अंतर्गत या संस्थेला अधिक बळकट केले आणि तिचे नाव बदलून ‘फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन’ (Federal Public Service Commission) असे ठेवले.

१९५० मध्ये बनला ‘संघ लोक सेवा आयोग’

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि देशाचे संविधान लागू झाल्यानंतर, २६ जानेवारी १९५० रोजी या संस्थेला अधिकृतपणे ‘संघ लोक सेवा आयोग’ (UPSC) असे नाव देण्यात आले. याच काळात ब्रिटिशकालीन आयसीएस (ICS) चे पुनर्गठन करून त्याला ‘भारतीय प्रशासकीय सेवा’ (IAS – Indian Administrative Service) असे नवीन स्वरूप देण्यात आले.

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संविधानात मिळाला विशेष दर्जा

यूपीएससी (UPSC) ही एक स्वतंत्र घटनात्मक (Constitutional) संस्था आहे, ज्याचा उल्लेख भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१५ ते ३२३ (Article 315 to 323) मध्ये करण्यात आला आहे. याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. भरती प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहावी, यासाठी आयोगाला आर्थिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता  देण्यात आली आहे.

Web Title: History of upsc british raj ics to indian administrative service marathi news

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Published On: Jun 16, 2026 | 12:46 PM

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