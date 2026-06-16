SSC GD उत्तरतालिका जाहीर! ‘या’ ५ सोप्या स्टेप्सद्वारे त्वरित डाऊनलोड करा तुमची आन्सर-की

SSC GD Constable Provisional Answer Key 2026: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल (SSC GD Constable) परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी निवड आयोगाने (SSC) या परीक्षेची प्रोव्हिजनल आन्सर-की (Provisional Answer Key) अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. जे उमेदवार आपल्या उत्तरांची तपासणी करण्यासाठी आन्सर-कीची वाट पाहत होते, ते आता ssc.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ती डाऊनलोड करू शकतात.
आन्सर-कीसोबतच एसएससीकडून आक्षेप नोंदवण्याची लिंक (Objection Window) देखील सक्रिय करण्यात आली आहे. उमेदवारांना कोणत्याही उत्तरावर शंका असल्यास ते वेबसाइटद्वारे आपला आक्षेप नोंदवू शकतात.
उमेदवार खाली दिलेल्या सोप्या स्टेप्सचा वापर करून आपली उत्तरतालिका डाऊनलोड करू शकतात:
१. सर्वात आधी एसएससीच्या अधिकृत वेबसाइटला (ssc.gov.in) भेट द्या.
२. वेबसाइटच्या होमपेजवर असलेल्या ‘Answer Key’ या सेक्शनवर क्लिक करा.
३. त्यानंतर ‘SSC GD Constable Answer Key 2026’ या लिंकवर क्लिक करा.
४. लिंकवर क्लिक करताच आन्सर-की तुमच्या स्क्रीनवर ओपन होईल.
५. शेवटी, भविष्यातील संदर्भासाठी याची एक प्रिंट आऊट (Print Out) नक्की काढून घ्या.
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उमेदवारांना चुकीच्या उत्तरांविरोधात आक्षेप नोंदवण्यासाठी ऑब्जेक्शन विंडो सुरू करण्यात आली आहे. उमेदवार २० जून २०२६ रोजी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आपले आक्षेप ऑनलाईन नोंदवू शकतात.
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कोणत्याही उमेदवाराला एखाद्या प्रश्नाबद्दल आक्षेप नोंदवायचा असेल तर त्यांना ५० रुपये आक्षेप शुल्क भरावा लागेल.
महत्त्वाची सूचना: सर्व उमेदवारांना सल्ला देण्यात येतो की, त्यांनी दिलेल्या वेळेपूर्वी आपल्या उत्तरांचे मूल्यांकन करून आक्षेप नोंदवावा. ही मुदत संपल्यानंतर उमेदवारांना दुसरी कोणतीही संधी दिली जाणार नाही.