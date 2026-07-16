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Rohingya: म्यानमारच्या किनाऱ्याजवळ मोठी दुर्घटना; समुद्रात 500हून अधिक रोहिंग्या निर्वासित बुडाल्याची भीती, UNडून चिंता व्यक्त

Updated On: Jul 16, 2026 | 04:05 PM IST
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सारांश

म्यानमारच्या किनाऱ्याजवळ रोहिंग्या मुस्लिमांना घेऊन जाणाऱ्या दोन बोटी बुडाल्या आहेत. या दुर्घटनेत सुमारे ५०० जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. सध्या बंगालच्या उपसागरात मान्सूनचा पाऊस जोरदार कोसळत आहे.

rohingya boat capsize bay of bengal myanmar coast 500 refugees feared dead unhcr iom

Rohingya: बंगालच्या उपसागरात मोठी दुर्घटना: म्यानमारच्या किनाऱ्याजवळ ५०० रोहिंग्या निर्वासित बुडाल्याची भीती, संतापाची लाट उसळली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • भीषण सागरी आपत्ती
  • मान्सूनमधील धोकादायक प्रवास
  • संयुक्त राष्ट्रांची तीव्र चिंता

Rohingya boat capsize Bay of Bengal July 2026 : बंगालच्या उपसागरातून आणि म्यानमारच्या सागरी सीमेवरून अत्यंत हृदयद्रावक आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. म्यानमारमधील (Myanmar) सुरू असलेल्या भीषण गृहयुद्धापासून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी आणि आग्नेय आशियाई देशांमध्ये आश्रय मिळवण्यासाठी निघालेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांच्या दोन बोटी बंगालच्या उपसागरात बुडाल्या आहेत. या अत्यंत भीषण आणि वेदनादायी दुर्घटनेत सुमारे ५०० हून अधिक लोक बुडून मरण पावल्याची भीती आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी व्यक्त केली आहे. जर या मृतांच्या आकड्याला अधिकृत दुजोरा मिळाला, तर ही आधुनिक काळातील जगातील सर्वात मोठ्या सागरी आपत्तींपैकी एक ठरेल, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या यंत्रणांनी दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांची निर्वासित संघटना (UNHCR) आणि आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरण संघटना (IOM) यांनी संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक जारी करून या दुर्घटनेबद्दल तीव्र चिंता आणि संताप व्यक्त केला आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या दोन बोटी जून २०२६ च्या अखेरीस म्यानमारच्या रखाइन (Rakhine) राज्यातून निघाल्या होत्या. रखाइन हे राज्य सध्या लष्कर आणि स्थानिक बंडखोरांच्या अत्यंत हिंसक गृहयुद्धाने होरपळून निघत आहे. या बोटींमध्ये म्यानमारमधील रोहिंग्यांसोबतच बांगलादेशातील निर्वासित छावण्यांमधून पळून आलेले काही प्रवासी देखील सामील होते.

कसा घडला हा भीषण अपघात?

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवाशांना घेऊन निघालेल्या या दोन बोटींपैकी पहिली बोट अंदाजे २५० प्रवाशांना घेऊन निघाली होती. मात्र, प्रवासाला सुरुवात केल्यानंतर काही वेळातच या बोटीचा मुख्य नियंत्रण कक्षाशी असलेला संपर्क तुटला. ही बोट समुद्रात पूर्णपणे बेपत्ता झाली असून ती बुडाल्याचे मानले जात आहे.

दरम्यान, दुसरी बोट ज्यामध्ये २८० हून अधिक लोक दाटीवाटीने भरले होते, ती ८ जुलै रोजी म्यानमारच्या इरावदी (Ayeyarwady) किनाऱ्याजवळ समुद्रातील प्रचंड लाटांमुळे उलटली आणि बुडाली.

सागरी प्रवासासाठी सर्वात धोकादायक काळ: सहसा जून आणि जुलै महिन्यांत बंगालच्या उपसागरात मान्सूनचा पाऊस अत्यंत रौद्र रूप धारण करतो. समुद्रात प्रचंड वेगाने वारे वाहतात आणि उंचच उंच लाटा उसळतात. या काळात रोहिंग्या निर्वासित समुद्र ओलांडणे टाळतात. परंतु, म्यानमारमधील वाढत्या हिंसाचारामुळे आणि उपासमारीमुळे हताश झालेल्या या नागरिकांनी जीवाचा धोका पत्करून या मोसमात प्रवास करण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला, जो शेवटी जीवघेणा ठरला.

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म्यानमारमधील नरकयातना आणि पलायनाचा प्रवास

रोहिंग्या मुस्लिमांची अवस्था सध्या जगात ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. बांगलादेशामध्ये सध्या सुमारे १२ लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिम निर्वासित म्हणून अत्यंत दयनीय अवस्थेत छावण्यांमध्ये राहत आहेत. म्यानमार सरकार त्यांना आपले नागरिक मानण्यास साफ नकार देते आणि त्यांना अवैध घुसखोर ठरवते. म्यानमारमध्ये सध्या जे लष्करी राजवट आणि अंतर्गत गृहयुद्ध सुरू आहे, त्याचा सर्वाधिक फटका या अल्पसंख्याक समुदायाला बसत आहे.

credit – social media and Twitter

म्यानमारमध्ये राहणाऱ्या रोहिंग्यांवर लष्कराकडून कडक पाळत ठेवली जाते, त्यांच्या मूलभूत मानवी हक्कांवर गदा आणली गेली आहे आणि त्यांना साध्या वैद्यकीय सुविधा किंवा अन्न मिळवणेही कठीण झाले आहे. अनेक तरुणांना संशयावरून थेट तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. या नरकयातनांमधून सुटका करून घेण्यासाठी आणि आपल्या लहान मुलांचे भविष्य वाचवण्यासाठी हे लोक लाकडी आणि असुरक्षित बोटींमधून मलेशिया, इंडोनेशिया किंवा थायलंडसारख्या आग्नेय आशियाई देशांमध्ये पळून जाण्याचा प्रयत्न करतात.

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जगातील सर्वात जीवघेणा सागरी मार्ग

UNHCR च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, केवळ २०२५ या वर्षात तब्बल ६,५०० हून अधिक रोहिंग्यांनी या धोकादायक सागरी मार्गाचा अवलंब केला होता. अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, त्यापैकी सुमारे ९०० हून अधिक जण प्रवासादरम्यान समुद्रात बुडून मरण पावले किंवा कायमचे बेपत्ता झाले. हे वर्ष रोहिंग्यांच्या समुद्री स्थलांतराच्या इतिहासातील सर्वात भयानक आणि जीवघेणे वर्ष ठरले होते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, बंगालचा उपसागर आणि अंदमान समुद्राचा हा संपूर्ण मार्ग आता जगातील सर्वात मोठा आणि सर्वात जीवघेणा निर्वासित मार्ग बनला आहे, जिथे दरवर्षी शेकडो निष्पाप मुले, महिला आणि पुरुष केवळ सुरक्षित आयुष्याच्या शोधात समुद्रात विलीन होतात. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या मानवी संकटाकडे तात्काळ लक्ष न दिल्यास अशा शोकांतिका वारंवार घडत राहतील, असा इशारा मानवाधिकार संघटनांनी दिला आहे.

Web Title: Rohingya boat capsize bay of bengal myanmar coast 500 refugees feared dead unhcr iom

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Published On: Jul 16, 2026 | 04:05 PM

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