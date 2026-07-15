बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Pune Marine Engineer Heramb Karmarkar Killed Oman Gfs Galaxy Ship Attack Iran Strait Of Hormuz

Heramb Karmarkar : ‘फक्त माझ्या मुलाचा मृतदेह परत करा…’ ओमान जहाजावरील हल्ल्यात पुण्याचा अभियंता शहीद; सासऱ्यांचा टाहो

Updated On: Jul 15, 2026 | 05:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

Oman GFS Galaxy Ship Attack: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये इराणने हल्ला केलेल्या सायप्रसच्या 'जीएफएस गॅलेक्सी' या जहाजावर असलेले, पुण्यातील ३० वर्षीय अभियंता हेरंब कर्मारकर यांच्या मृत्यूची पुष्टी झाली आहे.

pune marine engineer heramb karmarkar killed oman gfs galaxy ship attack iran strait of hormuz

Heramb Karmarkar : 'फक्त माझ्या मुलाचा मृतदेह परत करा...' ओमान जहाजावरील हल्ल्यात पुण्याचा अभियंता शहीद; सासऱ्यांचा टाहो ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पुण्याचा तरुण अभियंता शहीद
  • सासऱ्यांची काळीज पिळवटून टाकणारी आर्तता
  • जागतिक तणाव आणि अमेरिकेचा इशारा

Heramb Karmarkar marine engineer Pune death : ओमानच्या किनाऱ्यालगत आणि जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) एक अत्यंत धक्कादायक आणि वेदनादायी वृत्त समोर आले आहे. सायप्रसचा ध्वज असलेल्या ‘जीएफएस गॅलेक्सी’ (GFS Galaxy) या व्यापारी कंटेनर जहाजावर झालेल्या भीषण लष्करी हल्ल्यात पुण्यातील ३० वर्षीय मरीन इंजिनिअर (सागरी अभियंता) हेरंब कर्मारकर यांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे एका क्षणात हसत्या-खेळत्या भारतीय कुटुंबाचा आनंद हिरावला गेला असून, कर्मारकर आणि टंडन कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. हेरंब यांचे सासरे विवेक टंडन यांनी बुधवारी अत्यंत जड अंतःकरणाने या दुःखद वृत्ताला दुजोरा दिला असून त्यांच्या घरात सध्या आक्रोशाचे वातावरण आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटेच्या सुमारास जेव्हा ‘जीएफएस गॅलेक्सी’ हे व्यापारी जहाज भारतीय नागरिकांना घेऊन होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जात होते, तेव्हा अचानक त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) तातडीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या जहाजावरील एकूण १० भारतीय खलाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात यश आले आहे. मात्र, दुर्दैवाने या हल्ल्याच्या वेळी जहाजावरच तैनात असलेले हेरंब कर्मारकर हे बेपत्ता झाले होते आणि नंतर त्यांचा या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. सध्या त्यांचे पार्थिव ओमानच्या नौदलाच्या ताब्यात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Fools Gold: जपानला समुद्रात समुद्राखाली 700 मीटरवर ‘अदृश्य सोने’; ज्वालामुखीच्या खडकांमध्ये अणू पातळीवर दडलेय अफाट सोने

“आमचे ३० वर्षांचे बाळ होते…” सासऱ्यांचे भावनिक आवाहन

हेरंब कर्मारकर यांच्या निधनाची बातमी समजताच पुण्यात राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे. अत्यंत व्यथित झालेल्या आणि अश्रूंना वाट करून देणाऱ्या हेरंब यांच्या सासऱ्यांनी, म्हणजेच विवेक टंडन यांनी माध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकारला एक अत्यंत आर्त आणि भावनिक आवाहन केले आहे. गदगदलेल्या आणि थरथरत्या आवाजात ते म्हणाले, “आमच्याकडे आमचे ३० वर्षांचे बाळ होते, तो कोणी वृद्ध व्यक्ती नव्हता. त्याचे संपूर्ण आयुष्य अजून बाकी होते. आता आमचे सर्व काही संपले आहे. भारत सरकारला आमची हात जोडून एकच विनंती आहे की, आमच्या बाळाचा मृतदेह सुखरूप आमच्या ताब्यात द्यावा, जेणेकरून आम्ही त्याच्यावर शेवटचे संस्कार करू शकू. आम्हाला फक्त आमचा मुलगा घरी हवा आहे.”

सध्या संपूर्ण कुटुंब अत्यंत आशेने आणि डोळ्यात अश्रू आणून हेरंब यांचे पार्थिव भारतात कधी परत येणार, याची वाट पाहत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ओमानमधील भारतीय दूतावास (Indian Embassy in Oman) या संपूर्ण परिस्थितीवर चोवीस तास बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय अधिकारी हे ओमानचे स्थानिक प्रशासन, नौदल, जहाजाचे व्यवस्थापन आणि संबंधित कंपन्यांशी सतत संपर्कात असून शोध आणि सुटका मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर आता पार्थिव लवकरात लवकर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुण्यात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. भारताने ओमान सरकारने केलेल्या तत्पर सहकार्याबद्दल त्यांचे आभारही मानले आहेत.

अमेरिकेचा इराणवर थेट आरोप आणि युद्धाचा इशारा

या आंतरराष्ट्रीय सागरी हल्ल्यामुळे जागतिक राजकारणात आणि सामरिक क्षेत्रात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (US Central Command) अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरून प्रवास करणाऱ्या या निशस्त्र व्यापारी जहाजावर इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने (IRGC) हा हल्ला केला आहे. अमेरिकेने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून इराणच्या या आक्रमक भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे.

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जागतिक सागरी क्षेत्रात आणि व्यापारी जहाजांवर यापूर्वी झालेल्या हल्ल्यांसाठी इराणला जबाबदार धरण्यात आले होते. त्यानंतर इराणला आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करारांचे आणि सागरी नियमांचे पालन करण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात आली होती, परंतु इराण पुन्हा एकदा शांतता राखण्यात अपयशी ठरला आहे. आता या बेजबाबदार कृत्याला चोवीस तास चोख प्रत्युत्तर म्हणून, अमेरिका होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या सामान्य खलाशांवर आणि व्यापारी जहाजांवर सहजपणे हल्ला करण्याची इराणची क्षमता लष्करी बळाचा वापर करून नष्ट करणार आहे. अमेरिकेच्या सरसेनापतींच्या थेट आदेशानुसार इराणला या रक्तापाताची आणि आंतरराष्ट्रीय नियम उल्लंघनाची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा थेट इशारा अमेरिकेने दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : HICDP Project: बौद्ध संस्कृतीचे रक्षण आणि ड्रॅगनला वेढा? नेपाळच्या दुर्गम भागात भारताचा 33 दशलक्षचा सांस्कृतिक प्रकल्प सुरू

होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि जागतिक ऊर्जा सुरक्षेला धोका

हा हल्ला ज्या भागात झाला, ती होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आणि ऊर्जा सुरक्षेचा मुख्य कणा मानली जाते. संपूर्ण जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) व्यापाराचा जवळपास पाचवा भाग (२० टक्के) याच अरुंद सागरी मार्गातून वाहून नेला जातो. त्यामुळे या भागात वाढणारा तणाव केवळ भारत किंवा अमेरिकेपुरता मर्यादित नसून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचे दर गगनाला भिडू शकतात आणि जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) पूर्णपणे विस्कळीत होऊ शकते. पुण्याच्या एका निष्पाप तरुण इंजिनिअरला या जागतिक संघर्षात आपला जीव गमवावा लागल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि भारतात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Pune marine engineer heramb karmarkar killed oman gfs galaxy ship attack iran strait of hormuz

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 05:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NJROTC : कोण आहे 300 अमेरिकी नौदल कॅडेट्सचे नेतृत्व करणारी 17 वर्षीय रिद्धी चौहान? जाणून घ्या तिची रंजक कहाणी
1

NJROTC : कोण आहे 300 अमेरिकी नौदल कॅडेट्सचे नेतृत्व करणारी 17 वर्षीय रिद्धी चौहान? जाणून घ्या तिची रंजक कहाणी

US Tariff Threat : ट्रम्प यांचा आणखी एक टॅरिफ डाव; रशियन तेल खरेदीवरुन भारत पुन्हा निशाण्यावर
2

US Tariff Threat : ट्रम्प यांचा आणखी एक टॅरिफ डाव; रशियन तेल खरेदीवरुन भारत पुन्हा निशाण्यावर

HICDP Project: बौद्ध संस्कृतीचे रक्षण आणि ड्रॅगनला वेढा? नेपाळच्या दुर्गम भागात भारताचा 33 दशलक्षचा सांस्कृतिक प्रकल्प सुरू
3

HICDP Project: बौद्ध संस्कृतीचे रक्षण आणि ड्रॅगनला वेढा? नेपाळच्या दुर्गम भागात भारताचा 33 दशलक्षचा सांस्कृतिक प्रकल्प सुरू

Fools Gold: जपानला समुद्रात समुद्राखाली 700 मीटरवर ‘अदृश्य सोने’; ज्वालामुखीच्या खडकांमध्ये अणू पातळीवर दडलेय अफाट सोने
4

Fools Gold: जपानला समुद्रात समुद्राखाली 700 मीटरवर ‘अदृश्य सोने’; ज्वालामुखीच्या खडकांमध्ये अणू पातळीवर दडलेय अफाट सोने

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Heramb Karmarkar : ‘फक्त माझ्या मुलाचा मृतदेह परत करा…’ ओमान जहाजावरील हल्ल्यात पुण्याचा अभियंता शहीद; सासऱ्यांचा टाहो

Heramb Karmarkar : ‘फक्त माझ्या मुलाचा मृतदेह परत करा…’ ओमान जहाजावरील हल्ल्यात पुण्याचा अभियंता शहीद; सासऱ्यांचा टाहो

Jul 15, 2026 | 05:46 PM
Ram Mandir CEO Recruitment: अयोध्या राम मंदिराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी भरती! केवळ ‘या’ उमेदवारांना मिळणार प्राधान्य

Ram Mandir CEO Recruitment: अयोध्या राम मंदिराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी भरती! केवळ ‘या’ उमेदवारांना मिळणार प्राधान्य

Jul 15, 2026 | 05:44 PM
Mumbai Water Shortage : मुंबईकरांची वाढली धाकधूक; सातही तलावांतील पाणीपातळी घसरली

Mumbai Water Shortage : मुंबईकरांची वाढली धाकधूक; सातही तलावांतील पाणीपातळी घसरली

Jul 15, 2026 | 05:42 PM
Viral Video: अरे देवा,हेच बघायचं बाकी होत…! चुंबन घेताच समस्या होते दूर, अंधश्रद्धेला खतपाणी? ‘चुंबनवाले बाबा’चा Video चर्चेत

Viral Video: अरे देवा,हेच बघायचं बाकी होत…! चुंबन घेताच समस्या होते दूर, अंधश्रद्धेला खतपाणी? ‘चुंबनवाले बाबा’चा Video चर्चेत

Jul 15, 2026 | 05:38 PM
गॅस बुकिंगचे टेन्शन संपलं! आता इन्स्टामार्टवरून ऑर्डर करा गॅस सिलिंडर! HPCL ने लाँच केला नवा ‘कंपोझिट सिलिंडर’ ब्रँड

गॅस बुकिंगचे टेन्शन संपलं! आता इन्स्टामार्टवरून ऑर्डर करा गॅस सिलिंडर! HPCL ने लाँच केला नवा ‘कंपोझिट सिलिंडर’ ब्रँड

Jul 15, 2026 | 05:38 PM
क्रिकेटविश्वात खळबळ! शाहिद आफ्रिदी-शोएब अख्तरने भारतात ड्रग्स पुरवले? RVS मणी यांचा गंभीर आरोप

क्रिकेटविश्वात खळबळ! शाहिद आफ्रिदी-शोएब अख्तरने भारतात ड्रग्स पुरवले? RVS मणी यांचा गंभीर आरोप

Jul 15, 2026 | 05:26 PM
AI University in India: मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; देशातील पहिली सरकारी ‘एआय युनिव्हर्सिटी’ ‘या’ राज्यात उभारणार!

AI University in India: मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; देशातील पहिली सरकारी ‘एआय युनिव्हर्सिटी’ ‘या’ राज्यात उभारणार!

Jul 15, 2026 | 05:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा