Heramb Karmarkar : ‘फक्त माझ्या मुलाचा मृतदेह परत करा…’ ओमान जहाजावरील हल्ल्यात पुण्याचा अभियंता शहीद; सासऱ्यांचा टाहो

Heramb Karmarkar marine engineer Pune death : ओमानच्या किनाऱ्यालगत आणि जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) एक अत्यंत धक्कादायक आणि वेदनादायी वृत्त समोर आले आहे. सायप्रसचा ध्वज असलेल्या ‘जीएफएस गॅलेक्सी’ (GFS Galaxy) या व्यापारी कंटेनर जहाजावर झालेल्या भीषण लष्करी हल्ल्यात पुण्यातील ३० वर्षीय मरीन इंजिनिअर (सागरी अभियंता) हेरंब कर्मारकर यांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे एका क्षणात हसत्या-खेळत्या भारतीय कुटुंबाचा आनंद हिरावला गेला असून, कर्मारकर आणि टंडन कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. हेरंब यांचे सासरे विवेक टंडन यांनी बुधवारी अत्यंत जड अंतःकरणाने या दुःखद वृत्ताला दुजोरा दिला असून त्यांच्या घरात सध्या आक्रोशाचे वातावरण आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटेच्या सुमारास जेव्हा ‘जीएफएस गॅलेक्सी’ हे व्यापारी जहाज भारतीय नागरिकांना घेऊन होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जात होते, तेव्हा अचानक त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) तातडीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या जहाजावरील एकूण १० भारतीय खलाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात यश आले आहे. मात्र, दुर्दैवाने या हल्ल्याच्या वेळी जहाजावरच तैनात असलेले हेरंब कर्मारकर हे बेपत्ता झाले होते आणि नंतर त्यांचा या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. सध्या त्यांचे पार्थिव ओमानच्या नौदलाच्या ताब्यात आहे.
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हेरंब कर्मारकर यांच्या निधनाची बातमी समजताच पुण्यात राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे. अत्यंत व्यथित झालेल्या आणि अश्रूंना वाट करून देणाऱ्या हेरंब यांच्या सासऱ्यांनी, म्हणजेच विवेक टंडन यांनी माध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकारला एक अत्यंत आर्त आणि भावनिक आवाहन केले आहे. गदगदलेल्या आणि थरथरत्या आवाजात ते म्हणाले, “आमच्याकडे आमचे ३० वर्षांचे बाळ होते, तो कोणी वृद्ध व्यक्ती नव्हता. त्याचे संपूर्ण आयुष्य अजून बाकी होते. आता आमचे सर्व काही संपले आहे. भारत सरकारला आमची हात जोडून एकच विनंती आहे की, आमच्या बाळाचा मृतदेह सुखरूप आमच्या ताब्यात द्यावा, जेणेकरून आम्ही त्याच्यावर शेवटचे संस्कार करू शकू. आम्हाला फक्त आमचा मुलगा घरी हवा आहे.”
सध्या संपूर्ण कुटुंब अत्यंत आशेने आणि डोळ्यात अश्रू आणून हेरंब यांचे पार्थिव भारतात कधी परत येणार, याची वाट पाहत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ओमानमधील भारतीय दूतावास (Indian Embassy in Oman) या संपूर्ण परिस्थितीवर चोवीस तास बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय अधिकारी हे ओमानचे स्थानिक प्रशासन, नौदल, जहाजाचे व्यवस्थापन आणि संबंधित कंपन्यांशी सतत संपर्कात असून शोध आणि सुटका मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर आता पार्थिव लवकरात लवकर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुण्यात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. भारताने ओमान सरकारने केलेल्या तत्पर सहकार्याबद्दल त्यांचे आभारही मानले आहेत.
या आंतरराष्ट्रीय सागरी हल्ल्यामुळे जागतिक राजकारणात आणि सामरिक क्षेत्रात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (US Central Command) अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरून प्रवास करणाऱ्या या निशस्त्र व्यापारी जहाजावर इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने (IRGC) हा हल्ला केला आहे. अमेरिकेने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून इराणच्या या आक्रमक भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे.
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जागतिक सागरी क्षेत्रात आणि व्यापारी जहाजांवर यापूर्वी झालेल्या हल्ल्यांसाठी इराणला जबाबदार धरण्यात आले होते. त्यानंतर इराणला आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करारांचे आणि सागरी नियमांचे पालन करण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात आली होती, परंतु इराण पुन्हा एकदा शांतता राखण्यात अपयशी ठरला आहे. आता या बेजबाबदार कृत्याला चोवीस तास चोख प्रत्युत्तर म्हणून, अमेरिका होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या सामान्य खलाशांवर आणि व्यापारी जहाजांवर सहजपणे हल्ला करण्याची इराणची क्षमता लष्करी बळाचा वापर करून नष्ट करणार आहे. अमेरिकेच्या सरसेनापतींच्या थेट आदेशानुसार इराणला या रक्तापाताची आणि आंतरराष्ट्रीय नियम उल्लंघनाची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा थेट इशारा अमेरिकेने दिला आहे.
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हा हल्ला ज्या भागात झाला, ती होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आणि ऊर्जा सुरक्षेचा मुख्य कणा मानली जाते. संपूर्ण जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) व्यापाराचा जवळपास पाचवा भाग (२० टक्के) याच अरुंद सागरी मार्गातून वाहून नेला जातो. त्यामुळे या भागात वाढणारा तणाव केवळ भारत किंवा अमेरिकेपुरता मर्यादित नसून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचे दर गगनाला भिडू शकतात आणि जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) पूर्णपणे विस्कळीत होऊ शकते. पुण्याच्या एका निष्पाप तरुण इंजिनिअरला या जागतिक संघर्षात आपला जीव गमवावा लागल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि भारतात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.