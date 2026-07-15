Pune Breaking : पुण्यात खळबळ! Passport Office बॉम्बने उडवण्याची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा हायअलर्टवर

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित ई-मेलमध्ये पासपोर्ट कार्यालयाला लक्ष्य करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या संदेशात काही मजकूर तमिळ भाषेतही लिहिलेला असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास अधिक गांभीर्याने सुरू करण्यात आला असून ई-मेलचा उगम शोधण्याचे काम सुरू आहे.
धमकीची माहिती मिळताच बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथक (BDDS) तात्काळ कार्यालयात दाखल झाले. कार्यालयातील प्रत्येक मजला, प्रवेशद्वार, पार्किंग परिसर तसेच इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांची बारकाईने तपासणी करण्यात आली. कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटक साहित्य आढळते का, याची सखोल पाहणी करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, या तपासणीदरम्यान कार्यालयाचे नियमित कामकाज थांबवण्यात आले नाही. पासपोर्टसाठी आलेल्या नागरिकांना शक्य तितका कमी त्रास होईल, याची काळजी प्रशासनाने घेतली. सुरक्षा व्यवस्था वाढवून कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यात आली. त्यामुळे कामकाज सुरळीत सुरू राहिले.
प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धमकीचा ई-मेल मिळाल्यानंतर सर्व आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया तात्काळ राबवण्यात आल्या. नागरिकांना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम केले. प्राथमिक तपासणीत कोणताही धोकादायक प्रकार समोर आला नसला तरी संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
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या घटनेनंतर पोलिसांनी सायबर तज्ज्ञांचीही मदत घेतली आहे. ई-मेल नेमका कुठून पाठवण्यात आला, तो बनावट होता की त्यामागे कोणाचा ठोस हेतू होता, याचा शोध घेतला जात आहे. संबंधित तांत्रिक माहिती गोळा करून आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अशा प्रकारच्या धमक्या मिळाल्यानंतर कोणतीही हलगर्जी न करता प्रत्येक संदेशाची गंभीर दखल घेतली जाते. कारण सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक ये-जा करत असतात. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येक बाब तपासणे आवश्यक असते. या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनीही खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर या घटनेबाबत विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्या असल्या तरी नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. अधिकृत माहितीचीच खात्री करून तीच पुढे पाठवावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
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सध्या पासपोर्ट कार्यालयातील सर्व सेवा पूर्ववत सुरू असून नागरिकांनी घाबरण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. धमकीचा ई-मेल पाठवणाऱ्या व्यक्तीचा शोध सुरू असून तपास पूर्ण झाल्यानंतर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. या घटनेमुळे सुरक्षा यंत्रणांची तत्परता पुन्हा एकदा दिसून आली असून सार्वजनिक ठिकाणांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.