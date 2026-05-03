  • Importance Of Social Security Number Ssn For Students Indian In Usa

Social Security Number (SSN) for Students: अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाताय? मग तिथलं ‘आधार कार्ड’ म्हणजेच SSN बद्दल ही माहिती आहे का?

Social Security Number (SSN) for Students: अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी एसएसएन (SSN) का महत्त्वाचा आहे? रोजगार, बँकिंग आणि टॅक्ससाठी त्याचे फायदे येथे जाणून घ्या.

Updated On: May 03, 2026 | 03:46 PM
SSN CARD

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • एसएसएन (SSN) म्हणजे काय?
  • एसएसएनचा (SSN) वापर कशासाठी होतो
  • डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीची भूमिका
Social Security Number (SSN) for Students: अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थेत प्रवेशादरम्यान अनेक गोष्टीची खबरदारी घ्यावी लागते. त्यांच्या अभ्यासादरम्यान कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत म्हणून अमेरिकन कायदे आणि प्रशासकीय नियम समजावून घेणे गरजेचे असते. भारतीय विद्यार्थ्यांना येथे शिक्षण घेत असताना विविध कागदपत्रे मिळवण्याबरोबरच येथे कायदेशीर वास्तव टिकवून ठेवण्यासाठी सामाजित सुरक्षा क्रमांक (SSN) आवश्यक असतो.

विद्यार्थ्यांना खालील कारणांसाठी एसएसएन (SSN) आवश्यक आहे

हा सामाजिक सुरक्षा क्रमांक  (SSN) या विद्यार्थ्यांची ओळखच करून देत नाही तर रोजगार, कर भरणे, बँकिंग अशा सर्व गोष्टीमध्ये मदत करतो जर तुम्ही अमेरिकेत शिक्षण घ्यायचा विचार करत असाल तर तुम्हाला या सामाजिक सुरक्षा क्रमांकाबद्दल माहिती असणे गरजेचे असते. चला तर मग जाणून घेऊया याबद्दलची संपूर्ण माहिती….

एसएसएन म्हणजे काय?

सामाजिक सुरक्षा क्रमांक (SSN) हा अमेरिकन सरकारद्वारे दिला जाणारा नऊ अंकी ओळख क्रमांकाचे कार्ड आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर त्याला अमेरिकेचे आधार कार्ड म्हणू शकतो. हे कार्ड परदेशी विद्यार्थ्यांनाही दिले जाते.

विद्यार्थ्यांना कार्डचा ‘या’ कारणांसाठी होतो वापर

 रोजगार

जर एखादा विद्यार्थी अमेरिकेत काम करत असेल तर त्याला एसएसएन कार्डची आवश्यकता असते जेणेकरून सरकार कर आकारणीच्या उद्देशाने उत्पन्नाचा आढवा घेऊ शकेल.

कर भरपाई

विद्यार्थी काम करत नसला तरी त्याला टॅक्स भरावा लागतो. अशावेळी एसएसएनची आवश्यकता असते.

बँक खाते उघडण्यासाठी आवश्यक

काही बँका पासपोर्ट आणि व्हिसावर तर काहींना एसएसएनची आवश्यकता असते.

क्रेडिट हिस्ट्री

तुम्ही जर अमेरिकेत दिर्घकाळ राहण्याचा विचार करत असाल तर हे कार्ड तुम्हाला क्रेडिट हिस्ट्री तयार करून देते. ज्यामुळे तुम्हाला भविष्यात कर्ज मिळवण्यास आणि अपार्टमेंट भाड्याने घेण्यास मदत होऊ शकते.

डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीची भूमिका

एकंदरित, हे कार्ड प्रत्येकाकडे असणे आवश्यक आहे. डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने असे म्हटले आहे की, ज्या सर्व परदेशी विद्यार्थ्याना सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसद्वारे (USCIS)  रोजगार  मंजूर झाला आहे. त्यांच्याकडे सामाजिक सुरक्षा क्रमांक (SSN) असणे गरजेचे आहे.

Published On: May 03, 2026 | 03:46 PM

