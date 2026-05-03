हा सामाजिक सुरक्षा क्रमांक (SSN) या विद्यार्थ्यांची ओळखच करून देत नाही तर रोजगार, कर भरणे, बँकिंग अशा सर्व गोष्टीमध्ये मदत करतो जर तुम्ही अमेरिकेत शिक्षण घ्यायचा विचार करत असाल तर तुम्हाला या सामाजिक सुरक्षा क्रमांकाबद्दल माहिती असणे गरजेचे असते. चला तर मग जाणून घेऊया याबद्दलची संपूर्ण माहिती….
सामाजिक सुरक्षा क्रमांक (SSN) हा अमेरिकन सरकारद्वारे दिला जाणारा नऊ अंकी ओळख क्रमांकाचे कार्ड आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर त्याला अमेरिकेचे आधार कार्ड म्हणू शकतो. हे कार्ड परदेशी विद्यार्थ्यांनाही दिले जाते.
जर एखादा विद्यार्थी अमेरिकेत काम करत असेल तर त्याला एसएसएन कार्डची आवश्यकता असते जेणेकरून सरकार कर आकारणीच्या उद्देशाने उत्पन्नाचा आढवा घेऊ शकेल.
विद्यार्थी काम करत नसला तरी त्याला टॅक्स भरावा लागतो. अशावेळी एसएसएनची आवश्यकता असते.
काही बँका पासपोर्ट आणि व्हिसावर तर काहींना एसएसएनची आवश्यकता असते.
तुम्ही जर अमेरिकेत दिर्घकाळ राहण्याचा विचार करत असाल तर हे कार्ड तुम्हाला क्रेडिट हिस्ट्री तयार करून देते. ज्यामुळे तुम्हाला भविष्यात कर्ज मिळवण्यास आणि अपार्टमेंट भाड्याने घेण्यास मदत होऊ शकते.
एकंदरित, हे कार्ड प्रत्येकाकडे असणे आवश्यक आहे. डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने असे म्हटले आहे की, ज्या सर्व परदेशी विद्यार्थ्याना सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसद्वारे (USCIS) रोजगार मंजूर झाला आहे. त्यांच्याकडे सामाजिक सुरक्षा क्रमांक (SSN) असणे गरजेचे आहे.