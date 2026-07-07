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Microsoft मधील १.७ कोटींची नोकरी सोडली, पण पुढे काय घडलं? २६ वर्षीय तरुणाच्या स्टार्टअपमागील कटू सत्यता वाचा एका क्लिकवर

Updated On: Jul 07, 2026 | 03:10 PM IST
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सारांश

Ex microsoft engineer chris software job resignation: मायक्रोसॉफ्टमधील वार्षिक १.७ कोटी रुपयांचे पॅकेज सोडून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणाऱ्या २६ वर्षीय ख्रिसचा संघर्ष काय होता? कॉर्पोरेट ओळख संपल्यानंतर निर्माण होणारी भीती आणि यशाच्या नव्या व्याख्येबद्दल सविस्तर वाचा.

microsoft

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Microsoft Employee Quits Job:  मायक्रोसॉफ्टसारख्या दिग्गज कंपनीतील वार्षिक १.७ कोटी रुपयांची (२ लाख डॉलर) आलिशान नोकरी सोडणे सोपे नसते. २६ वर्षीय ख्रिसने (Chris) स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला, मात्र त्यानंतरचा त्याचा प्रवास अपेक्षेपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आणि आव्हानात्मक राहिला. ख्रिसने सोशल मीडियावर त्याचा हा संघर्षमय अनुभव शेअर केला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया त्याचा संघर्षमय प्रवास..

ख्रिसच्या मते, नोकरी सोडणे हा सर्वात कठीण भाग नव्हता, तर खरी स्पर्धा त्यानंतर सुरू झाली. मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या ब्रँडची नोकरी सुटल्यामुळे त्याची कॉर्पोरेट ओळख आणि सुरक्षितता संपली. यामुळे त्याच्या मनात अनिश्चितता, भीती आणि स्वतःच्या क्षमतेवर शंका निर्माण होऊ लागली.

ऑनलाइन माध्यमातून आपली पहिली कमाई

काहीतरी करून दाखवण्याच्या उद्देशाने तो ऑस्ट्रेलियाला गेला. तिथे त्याच्याकडे केवळ ५ महिन्यांचा वेळ होता आणि कोणताही ठोस बिझनेस प्लॅन नव्हता. सुरुवातीला तो फक्त नियोजन आणि संशोधनात व्यस्त राहिला, ज्याला तो ‘भीती लपवण्याचा प्रयत्न’ मानतो. अखेर, वेळेची मर्यादा संपण्यापूर्वी अवघा एक आठवडा आधी त्याने ऑनलाइन माध्यमातून आपली पहिली कमाई केली. यावरून त्याला जाणीव झाली की, तो प्रचंड दबावाखालीच सर्वोत्तम काम करू शकतो.

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आपल्या ‘हाफ आयर्नमॅन’ ट्रायथलॉन स्पर्धेचा अनुभव सांगताना तो म्हणाला की, दुखापतीमुळे त्याने स्पर्धा अर्धवट सोडली. यावरून त्याने धडा घेतला की, प्रत्येक वेळी शेवटपर्यंत जाणे म्हणजेच यश नसते; तर आरोग्यासाठी योग्य वेळी थांबणे ही देखील हुशारी असते.

तरुणांसाठी मोलाचा संदेश

ख्रिसने विचार केला होता की तो एक मोठा स्टार्टअप फाउंडर बनेल, पण आज तो विविध ब्रँड्ससाठी व्हिडिओ बनवून आपला व्यवसाय वाढवत आहे. आजच्या सोशल मीडियाच्या युगात जिथे प्रत्येक जण फक्त यश दाखवतो, तिथे ख्रिसने आपले अपयश प्रामाणिकपणे मांडले आहे. “खऱ्या धैर्याचा अर्थ भीती नसणे नव्हे, तर भीती असूनही पुढे जाणे हा आहे,” असा मोलाचा संदेश त्याने कॉर्पोरेट नोकरी सोडू इच्छिणाऱ्या तरुणांना देला आहे.

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Web Title: Ex microsoft employee chris quits crores salary job startup struggle success story

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Published On: Jul 07, 2026 | 03:10 PM

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