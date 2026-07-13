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JNV Admission 2026: आपल्या मुलाला नवोदय विद्यालयात प्रवेश मिळवून द्यायचाय? जाणून घ्या पात्रता, परीक्षा आणि आवश्यक कागदपत्रे

Updated On: Jul 13, 2026 | 06:03 PM IST
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सारांश

JNV Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालयात इयत्ता ६ वीच्या प्रवेशासाठी JNVST परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. प्रवेशाची पात्रता, परीक्षेचे स्वरूप आणि कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती वाचा.

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फोेटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

JNV Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालये ही देशातील सर्वोत्तम सरकारी शाळांमध्ये गणली जातात, जिथे मुलांना मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण मिळते. याच कारणामुळे दरवर्षी लाखो पालक आपल्या मुलांचा प्रवेश येथे व्हावा अशी इच्छा बाळगतात. नवोदय विद्यालयात थेट प्रवेश मिळत नाही, तर त्यासाठी एक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते, ज्याला ‘जवाहर नवोदय विद्यालय निवड परीक्षा’ म्हणजेच JNVST (Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test) असे म्हटले जाते. प्रामुख्याने हा प्रवेश इयत्ता ६ वी मध्ये दिला जातो.

इयत्ता ६ वी मधील प्रवेशासाठी मुलाने कोणत्याही सरकारी मान्यताप्राप्त शाळेतून इयत्ता ५ वी उत्तीर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या जागांनुसार मुलांची निवड केली जाते. प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी आहे. यासाठी सर्वप्रथम नवोदय विद्यालय समितीच्या navodaya.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागते. तिथे नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) लिंकवर क्लिक करून आपला फॉर्म भरावा लागतो, त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून फॉर्म सबमिट केला जातो.

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य

नवोदय विद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना JNVST ही प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते. ही परीक्षा वर्षातून एकदा आयोजित केली जाते आणि यामध्ये प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या चाचण्या घेतल्या जातात. ज्यामध्ये मानसिक क्षमता चाचणी, अंकगणित चाचणी आणि भाषा चाचणी यांचा समावेश होतो.  ही परीक्षा पूर्णपणे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप म्हणजेच बहुपर्यायी स्वरूपात असते.

परीक्षेचा निकाल गुणवत्ता यादीच्या आधारे तयार केला जातो आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ठरवून दिलेल्या जागांनुसार मुलांची निवड केली जाते. जे विद्यार्थी या परीक्षेत चांगले गुण मिळवतात, त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील नवोदय विद्यालयात प्रवेश दिला जातो.

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प्रवेशासाठी कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

नवोदय विद्यालयात प्रवेशासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे आधीच तयार ठेवली पाहिजेत, जेणेकरून फॉर्म भरताना आणि निवडीनंतर कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या वेळी कोणतीही अडचण येणार नाही.

जन्म दाखला: विद्यार्थ्याचे जन्माचे प्रमाणपत्र सर्वात महत्त्वाचे आहे, ज्याद्वारे त्याच्या अचूक वयाची पडताळणी केली जाते.

मार्कशीट: विद्यार्थ्याची मागील इयत्तेची म्हणजेच इयत्ता ५ वी ची गुणपत्रिका किंवा शाळेने जारी केलेले प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते.

फोटो: विद्यार्थ्याचा नुकताच काढलेला पासपोर्ट साईज फोटो.

ओळखपत्र: पालकांचे वैध ओळखपत्र

जातीचा दाखला: जर विद्यार्थी कोणत्याही आरक्षित प्रवर्गातून येत असेल, तर त्याशी संबंधित जातीचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.

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Web Title: Jawahar navodaya vidyalaya jnv admission 2026 jnvst exam pattern documents required

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Published On: Jul 13, 2026 | 06:03 PM

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