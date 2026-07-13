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Hair Care Tips: केसांना तेल लावताना ‘या’ चुका टाळा; निरोगी, मजबूत अन् चमकदार केसांसाठी जाणून घ्या योग्य पद्धत

Updated On: Jul 13, 2026 | 05:54 PM IST
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सारांश

Hair oiling Mistakes: केसांना तेल लावणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ते योग्य पद्धतीने लावणेही आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, तेल लावताना काही सामान्य चुका टाळून योग्य पद्धत अवलंबल्यास केस मजबूत, निरोगी आणि चमकदार राहण्यास मदत होते.

photo- yandex
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विस्तार
  • केसांना तेल लावताना ‘या’ चुका टाळा
  • निरोगी केसांसाठी या टिप्सही पाळा
  • जाणून घ्या योग्य पद्धत
केसांची निगा राखण्यासाठी तेल लावणे ही अनेकांची नियमित सवय असते. मात्र फक्त तेल लावणे पुरेसे नसून ते योग्य पद्धतीने लावणे अधिक महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या पद्धतीने तेल लावल्यास केस तुटणे, केसगळती वाढणे, टाळूवर कोंडा होणे किंवा केस निस्तेज दिसणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, काही सोपे नियम पाळल्यास केस अधिक मजबूत, मऊ आणि चमकदार राहण्यास मदत होते. त्यामुळे तेल लावताना काही सामान्य चुका टाळणे गरजेचे आहे.

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खूप जोरात मसाज करू नका

अनेक जण तेल लावताना टाळूवर जोरात घासतात किंवा नखांचा वापर करतात. ही सवय टाळूला इजा पोहोचवू शकते आणि केसांच्या मुळांवर ताण निर्माण करू शकते. तेल लावताना बोटांच्या टोकांनी हलक्या हाताने गोलाकार हालचाली करत मसाज करावा. त्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत होते आणि तेलही व्यवस्थित शोषले जाते.

तेल खूप वेळ केसांमध्ये ठेवू नका

रात्रभर किंवा अनेक तास तेल ठेवणे प्रत्येकासाठी फायदेशीर असेलच असे नाही. जास्त वेळ तेल राहिल्यास धूळ, घाण आणि अतिरिक्त तेलकटपणा टाळूवर साचू शकतो. त्यामुळे कोंडा किंवा इतर समस्या वाढण्याची शक्यता असते. काही तास तेल ठेवून नंतर सौम्य शॅम्पूने केस स्वच्छ धुणे अधिक योग्य मानले जाते.

गरजेपेक्षा जास्त तेल वापरणे टाळा

जास्त तेल लावल्याने केस अधिक निरोगी होतील, हा समज चुकीचा आहे. अतिरिक्त तेलामुळे केस चिकट होतात आणि ते धुण्यासाठी जास्त शॅम्पू वापरावा लागतो. यामुळे केस कोरडे पडू शकतात. केसांच्या लांबी आणि घनतेनुसार आवश्यक तेवढेच तेल वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते.

निरोगी केसांसाठी या टिप्सही पाळा

  • आठवड्यातून एक ते दोन वेळा केसांना तेल लावा.
  • संतुलित आहार आणि पुरेसे पाणी पिण्याकडे लक्ष द्या.
  • खूप गरम पाण्याने केस धुणे टाळा.
  • रासायनिक उत्पादनांचा अतिरेक करू नका.
  • नियमितपणे केस स्वच्छ ठेवून टाळूची स्वच्छता राखा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Hair care tips common hair oiling mistakes and healthy hair rules

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Published On: Jul 13, 2026 | 05:54 PM

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