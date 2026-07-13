Hair Care Tips: केसांना तेल लावताना ‘या’ चुका टाळा; निरोगी, मजबूत अन् चमकदार केसांसाठी जाणून घ्या योग्य पद्धत

Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते
अनेक जण तेल लावताना टाळूवर जोरात घासतात किंवा नखांचा वापर करतात. ही सवय टाळूला इजा पोहोचवू शकते आणि केसांच्या मुळांवर ताण निर्माण करू शकते. तेल लावताना बोटांच्या टोकांनी हलक्या हाताने गोलाकार हालचाली करत मसाज करावा. त्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत होते आणि तेलही व्यवस्थित शोषले जाते.
रात्रभर किंवा अनेक तास तेल ठेवणे प्रत्येकासाठी फायदेशीर असेलच असे नाही. जास्त वेळ तेल राहिल्यास धूळ, घाण आणि अतिरिक्त तेलकटपणा टाळूवर साचू शकतो. त्यामुळे कोंडा किंवा इतर समस्या वाढण्याची शक्यता असते. काही तास तेल ठेवून नंतर सौम्य शॅम्पूने केस स्वच्छ धुणे अधिक योग्य मानले जाते.
जास्त तेल लावल्याने केस अधिक निरोगी होतील, हा समज चुकीचा आहे. अतिरिक्त तेलामुळे केस चिकट होतात आणि ते धुण्यासाठी जास्त शॅम्पू वापरावा लागतो. यामुळे केस कोरडे पडू शकतात. केसांच्या लांबी आणि घनतेनुसार आवश्यक तेवढेच तेल वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते.
Belly Fat: सुटलेले पोट होईल फ्लॅट! जिमचीही गरज नाही, घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम