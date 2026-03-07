Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND VS NZ Final : भारत Vs न्यूझीलंड फायनलचा फिव्हर! चाहत्यांसाठी ‘स्पेशल ट्रेन’ धावणार

भारतीय रेल्वेने चाहत्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. विमानांच्या तिकिटांचे गगनाला भिडलेले दर आणि तिकिटांची टंचाई लक्षात घेता रेल्वेने नवी दिल्ली ते अहमदाबाद दरम्यान एक विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 07:33 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

  • एक विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय
  • मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान विशेष ट्रेन
  • चाहत्यांच्या मनोरंजनासाठी आयसीसीची खास तयारी
IND VS NZ Final : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ‘टी-२० वर्ल्ड कप २०२६’ चा अंतिम सामना रविवारी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या ऐतिहासिक महामुकाबल्यासाठी क्रिकेट चाहत्यांमध्ये अभूतपूर्व उत्साह पाहायला मिळतो आहे. हा उत्साह द्विगुणित करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने चाहत्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. विमानांच्या तिकिटांचे गगनाला भिडलेले दर आणि तिकिटांची टंचाई लक्षात घेता रेल्वेने नवी दिल्ली ते अहमदाबाद दरम्यान एक विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विशेष ट्रेन दिल्लीहून रवाना होणार

उत्तर रेल्वेने या संदर्भात अधिकृत घोषणा केली आहे. आज ७ मार्च २०२६ रोजी रात्री ११:४५ वाजता ही विशेष ट्रेन दिल्लीहून रवाना होणार आहे. १९ डब्यांच्या या ट्रेनमध्ये सेकंड एसी आणि थर्ड एसी कोचची व्यवस्था करण्यात आली असून, यामुळे चाहत्यांना परवडणाऱ्या दरात आणि सुखकर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान विशेष ट्रेन

रेल्वेची ही विशेष सेवा केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित नसून, पश्चिम रेल्वेनेही मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान विशेष ट्रेन चालवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. रविवारच्या अंतिम सामन्यासाठी देशभरातून क्रिकेटप्रेमी अहमदाबादमध्ये दाखल होण्याची शक्यता असल्याने वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी रेल्वेने ही ‘तुफानी खेळी’ खेळली आहे. भारताने उपांत्य फेरीत इंग्लंडवर सात धावांनी विजय मिळवून सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत धडक मारली आहे, तर दुसरीकडे न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत आपले स्थान निश्चित केले आहे. या दोन दिग्गज संघांमधील थरार पाहण्यासाठी १,३२,००० प्रेक्षक क्षमता असलेले नरेंद्र मोदी स्टेडियम खचाखच भरण्याची चिन्हे आहेत.

चाहत्यांच्या मनोरंजनासाठी आयसीसीची खास तयारी

मैदानातील क्रिकेटच्या रोमांचसोबतच चाहत्यांच्या मनोरंजनासाठी आयसीसीने (ICC) खास तयारी केली आहे. सामन्याचा पहिला चेंडू टाकण्यापूर्वी एक भव्य समारोप समारंभ पार पडणार आहे. यामध्ये ग्रॅमी पुरस्कार विजेता रिकी मार्टिन, ‘दांडिया क्वीन’ फाल्गुनी पाठक आणि बॉलीवूडचा प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह आपल्या आवाजाने स्टेडियम गाजवणार आहेत. नाणेफेकीपूर्वी होणारा हा म्युझिकल शो प्रेक्षकांसाठी एक पर्वणीच ठरेल. यामुळे क्रिकेट आणि बॉलिवूडचा एक जबरदस्त मिलाफ अहमदाबादमध्ये पाहायला मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे, अहमदाबादमध्ये वर्ल्ड कपची फायनल खेळण्याची भारताची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये झालेल्या ५० षटकांच्या वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताचा पराभव करून कोट्यवधी भारतीयांची मने तोडली होती. त्यामुळे यंदाच्या टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये त्या पराभवाचा बदला घेण्याच्या आणि विजेतेपद पटकावण्याच्या जिद्दीने भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे. रेल्वेच्या या विशेष सोयीमुळे हजारो चाहत्यांना स्टेडियमवर पोहोचून आपल्या संघाला पाठिंबा देणे आता सोपे झाले आहे.

