Maharashtra School Holidays: विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! शाळांना सलग पाच दिवस सुट्टी? काय आहे नेमकं कारण?

राज्यातील बहुतेक शाळांना या आठवड्यात अतिरिक्त सुट्टी मिळणार आहे. १५ तारखेला राज्यातील २९ महानगरपालिका क्षेत्रात मतदान होत आहे. मतदानासाठी अनेक ठिकाणी शाळांमध्ये मतदान केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी शाळा भरल्या जाणार नाहीत. फक्त आता अशी मागणी करण्यात आली आहे की १६ तारखेलाही मुलांना शाळेत पाठवावे लागणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते.
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध विषयांसाठी सेवेवर घेण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणुकीच्या दिवशी म्हणजेच १५ जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मतदानानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १६ जानेवारी रोजी विशेष सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी यशवंतराव चव्हाण केंद्राच्या शिक्षण विकास मंचचे समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी केली आहे.
मतदानाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत असली तरी प्रत्यक्ष प्रक्रिया त्यानंतरही अनेक तास सुरुच राहते. मतदान केंद्रातील शेवटच्या व्यक्तीचे मतदान होईपर्यंतही प्रक्रिया सुरू राहते. त्यानंतर, ईव्हीएम मशीन सील करा, आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करा, साहित्य मुख्य संकलन केंद्रात सुरक्षितपणे जमा करा, अहवाल सादर करा या सर्व प्रक्रिया उशिरापर्यंत चालतात. दरम्यान उशिरापर्यंत काम करून लांबपल्ल्याचा प्रवास केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नियमित कर्तव्यावर हजर राहावे लागते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक ताण येतो. म्हणून, निवडणुकीत काम करणाऱ्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी पगारी विश्रांतीचा दिवस (सुट्टी) जाहीर करावी. ही मागणी शिक्षण विकास मंचाचे समन्वयक डॉ. सूर्यवंशी यांनी केली आहे.
अनेक शाळा १४ तारखेपासून बंद असतील. 14 जानेवारील मकर संक्रांतीची सुट्टी आहे. त्यानंतर १५ जानेवारीला मतदानाची सुट्टी तर सध्याच्या मागणीनुसार 16 जानेवारीला सुट्टी जाहीर झाली तर शिक्षक नसल्याने आणि निवडणुकीसंदर्भातील संपूर्ण यंत्रणांना काम संपवण्यासाठी शाळांना परिसर वापरला जाईल. त्यानंतर 17 जानेवारीला शनिवार असून 18 जानेवारीला रविवार आहे. त्यामुळे मुलांना पाच दिवसांची सुट्टी मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्व प्रमुख शहरांमध्ये १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. १५ जानेवारी रोजी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, पनवेल, नाशिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर येथे मतदान होणार आहे. या दिवशी फक्त सांगली-मिरज-कुपवाड, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड-वाघाळा, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर येथेच मतदान होणार आहे. त्यामुळे २९ ठिकाणी मतदानाच्या दिवशी सुट्टी असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या दिवशीही सुट्टी देण्याची मागणी आहे.