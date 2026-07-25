TET Paper Leak: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार गजाआड; अखेर बिहारमधून कशी झाली मोठी कारवाई?

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक प्रकरणाशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता याला बिहारमधून अटक करण्यात आली आहे. भिवंडी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर पुणे विमानतळावर आणले असून, पुढील चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी आरोपीला पुण्यात नेण्यात आले आहे. पोलिसांच्या मते, आरोपीच्या चौकशीदरम्यान पेपर लीक नेटवर्कशी संबंधित अनेक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. तपास यंत्रणा बऱ्याच काळापासून मुख्य आरोपीचा शोध घेत होत्या. सततचा तपास आणि तांत्रिक सर्वेक्षणावरून पोलिसांना त्याची लोकेशन बिहारमध्ये असल्याचे समजले. त्यानंतर भिवंडी पोलिसांच्या पथकाने कारवाई करत त्याला बेड्या ठोकल्या.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी बिजेंद्र गुप्ता याची चौकशी करताना पेपर लीकचा संपूर्ण कट कसा रचला गेला, यात नेमके कोणाकोणाचे सहभाग होते आणि प्रश्नपत्रिका उमेदवारांपर्यंत कशी पोहोचवली गेली, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या रॅकेटचे जाळे इतर राज्यांपर्यंत पसरले आहे का, याचा शोधही तपास यंत्रणा घेणार आहेत.
महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक प्रकरणात यापूर्वीही अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान पोलिसांनी अशा लोकांवर कारवाई केली होती, ज्यांच्यावर परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्याचा किंवा पेपर लीकच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप होता. आता मुख्य आरोपीच्या अटकेला या प्रकरणाच्या तपासातील एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
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मुख्य आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आल्यामुळे तपास आणखी वेगवान होण्याची शक्यता आहे. चौकशीतून समोर येणाऱ्या तथ्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात इतर कोणाचे नाव समोर आल्यास त्यांच्यावरही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
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