Suvrat Joshi: ‘साधे वैज्ञानिक म्हणायला लायक नसलेल्या सोनम वांगचुक यांना…’; मराठी अभिनेत्याची पोस्ट चर्चेत

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सुव्रत पोस्टमध्ये लिहितो की, “Fraandsss, कालपर्यंत Chinese agent असलेल्या, साधे वैज्ञानिक म्हणायला लायक नसलेल्या, थेट पाकिस्तान मध्ये जाऊन कॉन्फरन्स केलेल्या, स्वतःच्या नावावर एकही पेटंट नसलेल्या, केवळ स्वतःच्या NGO ला परदेशी फंडिंग मिळणार नाही हा क्षुल्लक कारणावरून..शिक्षणाचे कारण देऊन उपोषणाला बसलेल्या सोनम जी वांगचुक यांना अचानक काल रात्री भाजप चे प्रमुख स्वतः जाऊन उपोषण तोडायला मदत करतात. माननीय पंतप्रधान त्यांना तब्येत सांभाळायला सांगतात. आणि त्यांच्याबद्दल गौरवास्पद बोलतात.”
पुढे सुव्रत लिहितो की, सोनम जी आता Chinese agent आहेत की नाही?उपोषणाच्या काळात त्यांना कुठलं सिरम देण्यात आलं का, ज्यामुळे त्यांचं आता अचानक ” राष्ट्रीय संपत्ती” मधे रूपांतर झाले? या मास्टर स्ट्रोक चा आम्ही आम्ही स्पिनर्स नी कसा अर्थ लावावा? सोनम जीना पाठिंबा दाखवणारे “आम्ही किडे” आता फुलपाखरू झालो का?
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