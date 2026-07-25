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Suvrat Joshi: ‘साधे वैज्ञानिक म्हणायला लायक नसलेल्या सोनम वांगचुक यांना…’; मराठी अभिनेत्याची पोस्ट चर्चेत

Updated On: Jul 25, 2026 | 11:07 AM IST
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सारांश

Suvrat Joshi: सोनम वांगचुक यांनी तब्बल 26 दिवस सुरू असलेलं उपोषण सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर मागे घेतलं आहे. या घडामोडीनंतर अभिनेता सुव्रत जोशी यांच्या उपरोधिक सोशल मीडिया पोस्टचीही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा रंगली आहे.

Suvrat Joshi Viral Post (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

Suvrat Joshi Viral Post (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • सोनम वांगचुक यांचं उपोषण अखेर संपलं
  • तब्बल 26 दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनाची सांगता
  • मराठी अभिनेता सुव्रत जोशी
Suvrat Joshi Viral Post: गेल्या काही आठवड्यांपासून देशभरात चर्चेत असलेलं सोनम वांगचुक यांचं उपोषण अखेर संपलं आहे. तब्बल 26 दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनाची सांगता सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर झाली. रुग्णालयात केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंग यांच्या उपस्थितीत त्यांनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. सरकारने काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचं सांगितल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडीनंतर सोशल मीडियावर वेगळीच चर्चा रंगली आहे. मराठी अभिनेता सुव्रत जोशीनी(Subrat Joshi) केलेल्या एका पोस्टने अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. त्यांनी थेट कोणावर आरोप न करता उपरोधिक शैलीत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पोस्टची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

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सुव्रत जोशीने पोस्टमध्ये नक्की काय लिहितो?

सुव्रत पोस्टमध्ये लिहितो की, “Fraandsss, कालपर्यंत Chinese agent असलेल्या, साधे वैज्ञानिक म्हणायला लायक नसलेल्या, थेट पाकिस्तान मध्ये जाऊन कॉन्फरन्स केलेल्या, स्वतःच्या नावावर एकही पेटंट नसलेल्या, केवळ स्वतःच्या NGO ला परदेशी फंडिंग मिळणार नाही हा क्षुल्लक कारणावरून..शिक्षणाचे कारण देऊन उपोषणाला बसलेल्या सोनम जी वांगचुक यांना अचानक काल रात्री भाजप चे प्रमुख स्वतः जाऊन उपोषण तोडायला मदत करतात. माननीय पंतप्रधान त्यांना तब्येत सांभाळायला सांगतात. आणि त्यांच्याबद्दल गौरवास्पद बोलतात.”

“अचानक ” राष्ट्रीय संपत्ती” मधे रूपांतर झाले?”

पुढे सुव्रत लिहितो की, सोनम जी आता Chinese agent आहेत की नाही?उपोषणाच्या काळात त्यांना कुठलं सिरम देण्यात आलं का, ज्यामुळे त्यांचं आता अचानक ” राष्ट्रीय संपत्ती” मधे रूपांतर झाले? या मास्टर स्ट्रोक चा आम्ही आम्ही स्पिनर्स नी कसा अर्थ लावावा? सोनम जीना पाठिंबा दाखवणारे “आम्ही किडे” आता फुलपाखरू झालो का?

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कृपया ही पोस्ट अधिकाधिक शेअर करून या पामराच्या प्रश्नांना उत्तरं शोधून द्या! 🙏🏽 माझ्या washed ब्रेन ला पुन्हा मळवा!!! थांबा का यासाठी मला धुरंधर ३ ची वाट पहावी लागणार! ( आणि मी हे असे बोलल्याने आता पुन्हा एकदा मराठी इंडस्ट्री मागे रहाणार, मला कुणीच नाही विचारणार,आदित्य धर आणि विवेक अग्निहोत्री तर नाहीच नाही… आणि हिंदी चित्रपट ५००० करोड कमावणार)

Web Title: Suvrat joshis cryptic post sparks social media buzz

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Published On: Jul 25, 2026 | 11:07 AM

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