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World IVF Day 2026 : निसर्गाच्या नियमांना विज्ञानाचे आव्हान; वाचा जगातील पहिली टेस्ट ट्यूब बेबी कशी जन्माला आली?

Updated On: Jul 25, 2026 | 11:00 AM IST
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सारांश

World Test Tube Fertilization Day : जागतिक टेस्ट ट्यूब फर्टिलायझेशन दिन दरवर्षी २५ जुलै रोजी साजरा केला जातो. नैसर्गिकरित्या पालक होऊ न शकणाऱ्या लाखो जोडप्यांसाठी हा दिवस आशेचे प्रतीक आहे.

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World IVF Day: निसर्गाच्या नियमांना विज्ञानाचे आव्हान; वाचा जगातील पहिली टेस्ट ट्यूब बेबी कशी जन्माला आली? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • २५ जुलै जागतिक आयव्हीएफ दिन
  • इतिहासातील सुवर्णक्षण
  • भारतातील योगदानाचा वारसा

मातृत्व आणि पितृत्व ही प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील अत्यंत संवेदनशील आणि आनंददायी भावना असते. परंतु, बदलती जीवनशैली, वाढते ताणतणाव, पर्यावरणीय घटक आणि वैद्यकीय कारणांमुळे आज जगभरातील कोट्यवधी जोडप्यांना वंध्यत्वाचा (Infertility) सामना करावा लागत आहे. एकेकाळी अपत्यहीनतेचा शिक्का बसल्यानंतर जोडपी निराशेत दिवस काढत असत. मात्र, विज्ञानाने वैद्यकीय क्षेत्रात असा एक चमत्कार घडवून आणला, ज्याने वंध्यत्वाच्या अंधारावर मात करत लाखो कुटुंबांमध्ये लहान मुलांच्या किलबिलाटाचे स्वप्न पूर्ण केले. हे तंत्रज्ञान म्हणजे ‘इन विट्रो फर्टिलायझेशन’ (IVF) किंवा सामान्य भाषेत ‘टेस्ट ट्यूब फर्टिलायझेशन’ (Test Tube Fertilization). दरवर्षी २५ जुलै हा दिवस जगभरात ‘जागतिक आयव्हीएफ दिन’ (World IVF Day) आणि ‘जागतिक एम्ब्रियोलॉजिस्ट दिन’ (World Embryologist Day) म्हणून अत्यंत आदराने साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एका वैद्यकीय शोधाचा उत्सव नाही, तर वैद्यकीय संशोधकांचे धैर्य, शास्त्रज्ञांचे कष्ट आणि अपत्यप्राप्तीची वाट पाहणाऱ्या जोडप्यांच्या विश्वासाचा विजय आहे.

२५ जुलै १९७८: वैद्यकीय इतिहासाची सुवर्ण पहाट

या दिवसाचा इतिहास अत्यंत रंजक आणि प्रेरणादायी आहे. २५ जुलै १९७८ रोजी इंग्लंडमधील ओल्डहॅम जनरल हॉस्पिटलमध्ये एका अशा बाळाचा जन्म झाला, ज्याची बातमी काही तासांतच जगभरातील वर्तमानपत्रांच्या मुख्य पानांवर झळकली. हे बाळ होते ‘लुईस जॉय ब्राऊन’ (Louise Joy Brown)  जगातील पहिली टेस्ट ट्यूब बेबी! लुईसच्या आई लेस्ली ब्राऊन आणि वडील पीटर ब्राऊन गेल्या नऊ वर्षांपासून अपत्यप्राप्तीसाठी धडपडत होते. लेस्ली यांच्या फॅलोपियन ट्यूब्समध्ये अडथळा असल्याने नैसर्गिक गर्भाधारणा अशक्य होती. अशा वेळी फिजिओलॉजिस्ट डॉ. रॉबर्ट एडवर्ड्स (Dr. Robert Edwards) आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. पॅट्रिक स्टेपटो (Dr. Patrick Steptoe) यांच्यासोबत नर्स जीन पर्डी (Jean Purdy) या तीन संशोधकांनी सलग दोन दशकांच्या अथक प्रयत्नांनंतर प्रयोगशाळेत स्त्रीबीज आणि शुक्राणूंचे फलनीकरण करण्यात यश मिळवले. लुईसच्या जन्माने हे सिद्ध केले की, शरीराबाहेरही गर्भाची निर्मिती करून तो गर्भाशयात यशस्वीरीत्या प्रत्यारोपित केला जाऊ शकतो. पुढे जाऊन २०१० मध्ये डॉ. रॉबर्ट एडवर्ड्स यांना या ऐतिहासिक शोधासाठी वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आले.

भारतातील ऐतिहासिक क्रांती: जगातील दुसरी टेस्ट ट्यूब बेबी ‘दुर्गा’

जागतिक आयव्हीएफ दिनाचा उल्लेख करताना भारताच्या अद्वितीय योगदानाचा विसर पडणे अशक्य आहे. इंग्लंडमध्ये लुईस ब्राऊनचा जन्म झाल्यानंतर अवघ्या ६७ दिवसांनी, म्हणजेच ३ ऑक्टोबर १९७८ रोजी कोलकात्यामध्ये भारताची पहिली आणि जगातील दुसरी टेस्ट ट्यूब बेबी जन्माला आली. ‘दुर्गा’ (कनूप्रिया अगरवाल) असे या मुलीचे नाव ठेवण्यात आले. भारतातील या क्रांतीचे जनक डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय (Dr. Subhash Mukhopadhyay) हे होते. अत्यंत मर्यादित संसाधने, साध्या प्रयोगशाळा आणि तत्कालीन प्रशासकीय विरोधाला सामोरे जात त्यांनी ही अशक्य गोष्ट शक्य करून दाखवली होती. दुर्दैवाने, सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या कामाला योग्य मान्यता मिळाली नाही, परंतु आज भारताला आयव्हीएफ उपचारांचे जागतिक केंद्र (Global IVF Hub) बनवण्यात डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय यांच्या संशोधनाचा पाया अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

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आयव्हीएफ (IVF) म्हणजे नक्की काय? अत्यंत सोप्या भाषेत प्रक्रिया

सामान्य माणसाच्या मनात ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ या शब्दाबद्दल आजही अनेक गैरसमज असतात. काहींना वाटते की बाळ थेट काचेच्या टेस्ट ट्यूबमध्येच वाढवले जाते, परंतु ही संकल्पना पूर्णपणे चुकीची आहे. ‘इन विट्रो’ (In Vitro) या लॅटिन शब्दाचा अर्थ ‘शरीराबाहेर’ असा होतो. नैसर्गिक प्रक्रियेमध्ये स्त्रीबीज आणि पुरुष शुक्राणूंचा संयोग स्त्रीच्या फॅलोपियन ट्यूबमध्ये होतो. परंतु जेव्हा काही वैद्यकीय कारणांमुळे ही प्रक्रिया शरीरात होऊ शकत नाही, तेव्हा आधुनिक लॅबोरेटरीमध्ये अतिशय नियंत्रित वातावरणात स्त्रीचे परिपक्व स्त्रीबीज (Egg) आणि पुरुषाचे सक्षम शुक्राणू (Sperm) एकत्र आणून त्यांचे फलनीकरण (Fertilization) केले जाते. या फलनीकरणानंतर तयार झालेला लहान गर्भ (Embryo) ३ ते ५ दिवस प्रयोगशाळेतील इनक्यूबेटरमध्ये वाढवला जातो. त्यानंतर हा उत्तम दर्जाचा गर्भ मातेच्या गर्भाशयात (Womb) सोपवला जातो. जर गर्भाने गर्भाशयाच्या भिंतीशी यशस्वीरीत्या रोपण (Implantation) केले, तर नैसर्गिक गरोदरपणासारखीच गरोदरपण प्रक्रिया सुरू होते.

वंध्यत्वाची मुख्य कारणे आणि आयव्हीएफची गरज कोणाला?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालानुसार, जगभरातील दर ६ पैकी १ व्यक्ती आयुष्यात कधी ना कधी वंध्यत्वाचा अनुभव घेते. भारतातही १० ते १४ टक्के दांपत्यांना अपत्यप्राप्तीमध्ये अडचणी येतात. वंध्यत्वाची कारणे महिला आणि पुरुष दोघांमध्येही समान प्रमाणात असू शकतात:

  • महिलांमधील कारणे: फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉक असणे, पीसीओएस (PCOS/PCOD), एंडोमेट्रिओसिस, गर्भाशयातील गाठी (Fibroids), स्त्रीबीजांची गुणवत्ता कमी होणे आणि वाढते वय (विशेषतः ३५ वर्षांनंतर).
  • पुरुषांमधील कारणे: शुक्राणूंची संख्या कमी असणे (Low Sperm Count), शुक्राणूंची हालचाल मंद असणे (Low Motility), किंवा शुक्राणूंच्या बनावटीत दोष असणे.
  • अस्पष्ट वंध्यत्व (Unexplained Infertility): अनेकदा सर्व वैद्यकीय चाचण्या सामान्य असूनही नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होत नाही.

अशा सर्व परिस्थितींमध्ये आयव्हीएफ तंत्रज्ञान वरदान ठरते.

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आधुनिक आयव्हीएफ तंत्रज्ञानातील नवनवीन शोध

१९७८ मधील पहिल्या टेस्ट ट्यूब बेबीपासून आजपर्यंतच्या साडेचार दशकांत वैद्यकशास्त्राने अफाट प्रगती केली आहे. आज आयव्हीएफ उपचारांचा यशोदर (Success Rate) पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढला आहे.

  • ICSI (इक्सी): अत्यंत कमी शुक्राणू संख्या असलेल्या पुरुषांसाठी ही पद्धत वापरली जाते, ज्यामध्ये एकाच उत्तम शुक्राणूला थेट स्त्रीबीजात इंजेक्ट केले जाते.
  • PGT (अनुवंशिक चाचणी): गर्भाचे रोपण करण्यापूर्वी त्यात काही अनुवंशिक किंवा आनुवंशिक दोष आहेत का, हे तपासले जाते, ज्यामुळे निरोगी बाळाचा जन्म निश्चित होतो.
  • एग आणि एम्ब्रियो फ्रीझिंग (Vitrification): तरुण वयात स्त्रीबीज किंवा गर्भ गोठवून ठेवून भविष्यात योग्य वेळी आई-बाबा होण्याची सुविधा यामुळे उपलब्ध झाली आहे.
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि टाइम-लॅप्स मॉनिटरिंग: लॅबमध्ये गर्भाच्या वाढीवर २४ तास बारीक लक्ष ठेवून सर्वात सक्षम गर्भाची निवड करण्यासाठी एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.

सामाजिक अंधश्रद्धा आणि मानसिक आरोग्याचे महत्त्व

आपल्या समाजात आजही वंध्यत्वाबद्दल उघडपणे बोलणे टाळले जाते आणि बऱ्याचदा याचा दोष केवळ महिलांवर ढकलला जातो. ‘जागतिक आयव्हीएफ दिन’ साजरी करण्यामागील एक मुख्य उद्देश समाजातील हा गैरसमज दूर करणे हा आहे. वंध्यत्व ही एक सामान्य वैद्यकीय स्थिती आहे, ज्यावर आधुनिक वैद्यकशास्त्रात पूर्ण उपचार शक्य आहेत. आयव्हीएफ प्रवासात जोडप्यांना शारीरिक उपचारांसोबतच मानसिक आधाराची (Mental Health Support) तितकीच गरज असते. आज जगभरात १ कोटींपेक्षा जास्त बालकांचा जन्म आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाद्वारे झाला आहे. २५ जुलैचा हा दिवस आपल्याला सांगतो की, विज्ञानावर विश्वास ठेवा, तज्ज्ञांचा सल्ला वेळेवर घ्या आणि अपत्यप्राप्तीच्या स्वप्नाकडे आत्मविश्वासाने पाऊल टाका!

Web Title: World ivf day july 25 history louise brown test tube baby technology

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Published On: Jul 25, 2026 | 11:00 AM

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