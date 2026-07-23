MPSC Big Decision: विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर MPSC चा मोठा निर्णय; संगणकीय परीक्षेचा निर्णय स्थगित!

MPSC CBT Exam Postponed: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत बदल करून परीक्षा संगणकावर (CBT – कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट) घेण्याचा निर्णय आयोगाने तूर्तास स्थगित केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र मागण्या आणि निवेदने विचारात घेऊन हा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे तोपर्यंत सर्व परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच पारंपरिक ऑफलाईन म्हणजेच ओएमआर उत्तरपत्रिकेवर आधारित पद्धतीनेच पार पडणार आहेत. आयोगाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २५ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, २०२७ पासून खालील प्रमुख परीक्षा संगणकीय प्रणालीद्वारे (CBT) वर्षातून दोन किंवा त्याहून अधिक वेळा आयोजित करण्याचे प्रस्तावित केले होते:
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आयोगाने संगणकीय परीक्षेचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यभरातील लाखो उमेदवारांमध्ये आणि अभ्यास केंद्रांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना संगणकीय परीक्षेचा पुरेसा सराव नसल्याने त्यांच्याकडून या बदलाला मोठा विरोध झाला.
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परीक्षा पद्धतीतील अचानक झालेल्या बदलामुळे अभ्यासाच्या रणनीतीत व सरावात अडथळे येत असल्याचे सांगत विविध विद्यार्थी संघटना आणि उमेदवारांनी आयोगाकडे निवेदने सादर केली होती. जुनी आणि सराव असलेली ओएमआर (OMR) आधारित पद्धतच कायम ठेवावी, अशी जोरदार मागणी विद्यार्थ्यांनी लावून धरली होती. विद्यार्थ्यांच्या या भावना आणि अडचणी लक्षात घेऊन आयोगाने अखेर सीबीटी पद्धतीचा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.