गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Mpsc Cbt Exam Decision Postponed Till July 2027 Omr Pattern Continues

MPSC Big Decision: विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर MPSC चा मोठा निर्णय; संगणकीय परीक्षेचा निर्णय स्थगित!

Updated On: Jul 23, 2026 | 04:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

MPSC CBT Exam Postponement: एमपीएससीने संगणकीय परीक्षेचा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित केला आहे. आता सर्व परीक्षा जुन्या ओएमआर (OMR) पद्धतीनेच होणार का? जाणून घेण्यासाठी सविस्तर वाचा.

mpsc

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

MPSC CBT Exam Postponed: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत बदल करून परीक्षा संगणकावर (CBT – कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट) घेण्याचा निर्णय आयोगाने तूर्तास स्थगित केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र मागण्या आणि निवेदने विचारात घेऊन हा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे तोपर्यंत सर्व परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच पारंपरिक ऑफलाईन म्हणजेच ओएमआर उत्तरपत्रिकेवर आधारित पद्धतीनेच पार पडणार आहेत. आयोगाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय होता MPSC चा मूळ निर्णय?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २५ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, २०२७ पासून खालील प्रमुख परीक्षा संगणकीय प्रणालीद्वारे (CBT) वर्षातून दोन किंवा त्याहून अधिक वेळा आयोजित करण्याचे प्रस्तावित केले होते:

National Book Trust Recruitment: आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची संधी! अर्ज आणि निवड प्रक्रिया जाणून घ्या

  • महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा
  • महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा पूर्व परीक्षा
  • महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा
या स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन अधिक गतिमान करणे, पारदर्शकता आणणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश होता.

विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध आणि निवेदने

आयोगाने संगणकीय परीक्षेचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यभरातील लाखो उमेदवारांमध्ये आणि अभ्यास केंद्रांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना संगणकीय परीक्षेचा पुरेसा सराव नसल्याने त्यांच्याकडून या बदलाला मोठा विरोध झाला.

Sonia Sehrawat: एका इन्स्टाग्राम पोस्टमुळे सोशल मीडियावर ट्रोल! सीआरपीएफच्या असिस्टंट कमांडंट सोनिया सहरावत यांचा पगार किती?

परीक्षा पद्धतीतील अचानक झालेल्या बदलामुळे अभ्यासाच्या रणनीतीत व सरावात अडथळे येत असल्याचे सांगत विविध विद्यार्थी संघटना आणि उमेदवारांनी आयोगाकडे निवेदने सादर केली होती. जुनी आणि सराव असलेली ओएमआर (OMR) आधारित पद्धतच कायम ठेवावी, अशी जोरदार मागणी विद्यार्थ्यांनी लावून धरली होती. विद्यार्थ्यांच्या या भावना आणि अडचणी लक्षात घेऊन आयोगाने अखेर सीबीटी पद्धतीचा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

Web Title: Mpsc cbt exam decision postponed till july 2027 omr pattern continues

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 04:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मोठी बातमी ! NEET परीक्षेबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वपूर्ण घोषणा; आता NEET परीक्षा…
1

मोठी बातमी ! NEET परीक्षेबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वपूर्ण घोषणा; आता NEET परीक्षा…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MPSC Big Decision: विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर MPSC चा मोठा निर्णय; संगणकीय परीक्षेचा निर्णय स्थगित!

MPSC Big Decision: विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर MPSC चा मोठा निर्णय; संगणकीय परीक्षेचा निर्णय स्थगित!

Jul 23, 2026 | 04:39 PM
Diabetes in Kids: मुलांमध्ये वाढतोय Type 1 डायबिटीस, शाळा आणि प्रवासादरम्यान कशी घ्याल काळजी

Diabetes in Kids: मुलांमध्ये वाढतोय Type 1 डायबिटीस, शाळा आणि प्रवासादरम्यान कशी घ्याल काळजी

Jul 23, 2026 | 04:38 PM
रॉयल एनफिल्डचा जलवा! पहिल्या तिमाहीत पुन्हा ओलांडला ३ लाख विक्रीचा टप्पा; 350cc बाईक्सचा दबदबा कायम

रॉयल एनफिल्डचा जलवा! पहिल्या तिमाहीत पुन्हा ओलांडला ३ लाख विक्रीचा टप्पा; 350cc बाईक्सचा दबदबा कायम

Jul 23, 2026 | 04:37 PM
धक्कादायक अन् भीषण! ICC World Cup 2027 मध्ये रोहित-विराटला डच्चू? अभिनव मुकुंदनुसार कशी असणार टीम?

धक्कादायक अन् भीषण! ICC World Cup 2027 मध्ये रोहित-विराटला डच्चू? अभिनव मुकुंदनुसार कशी असणार टीम?

Jul 23, 2026 | 04:34 PM
CJP Protest: विद्यार्थी जिथे सांगतील तिथे चर्चेला तयार!; केंद्र सरकारची मोठी ऑफर

CJP Protest: विद्यार्थी जिथे सांगतील तिथे चर्चेला तयार!; केंद्र सरकारची मोठी ऑफर

Jul 23, 2026 | 04:23 PM
Head Neck Cancer: सर्दी-खोकला समजून दुर्लक्ष करू नका; डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची 5 सुरुवातीची लक्षणे

Head Neck Cancer: सर्दी-खोकला समजून दुर्लक्ष करू नका; डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची 5 सुरुवातीची लक्षणे

Jul 23, 2026 | 04:22 PM
मर्सिडीज-AMG E 53 हायब्रिड सेडान भारतात लाँच! दमदार फीचर्स अन् जबरदस्त लुकसह जाणून घ्या किंमत

मर्सिडीज-AMG E 53 हायब्रिड सेडान भारतात लाँच! दमदार फीचर्स अन् जबरदस्त लुकसह जाणून घ्या किंमत

Jul 23, 2026 | 04:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा