मर्सिडीज-AMG E 53 हायब्रिड सेडान भारतात लाँच! दमदार फीचर्स अन् जबरदस्त लुकसह जाणून घ्या किंमत

मर्सिडीज-बेंझ इंडियाने आपल्या लोकप्रिय E-क्लास पोर्टफोलिओचा विस्तार करत नवी ‘AMG E 53 HYBRID 4MATIC+’ ही पॉवरफुल प्लग-इन हायब्रिड सेडान भारतीय बाजारात लाँच केली आहे. E-क्लास मालिकेतील ही पहिलीच प्लग-इन हायब्रिड एएमजी सेडान कार असून ती दोन व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे. यातील परफॉर्मन्स एडिशनची किंमत ₹१.४५ कोटी (एक्स-शोरूम) आणि रेसिंग एडिशनची किंमत ₹१.४८ कोटी (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
या कारमध्ये ३.०-लिटर, इन-लाइन सिक्स-सिलिंडर पेट्रोल इंजिन दिले असून ते इलेक्ट्रिक मोटरसोबत कार्य करते. दोन्ही मिळून ५८५ hp ची पॉवर आणि ७५० Nm चा टॉर्क जनरेट करतात. कारमधील ‘रेस स्टार्ट’ मोड सुरू केल्यास तिची पॉवर तात्पुरती ६१२ hp पर्यंत वाढते, ज्यामुळे ही सेडान अवघ्या ३.८ सेकंदांत ० ते १०० किमी/तास वेग गाठू शकते. याचा टॉप स्पीड २५० किमी/तास आहे, मात्र ‘AMG ड्रायव्हर्स पॅकेज’ निवडून हा स्पीड २८० किमी/तासापर्यंत वाढवता येतो. या प्लग-इन हायब्रिड सिस्टीममुळे ही कार केवळ बॅटरीवर १०० किमीपेक्षा जास्त अंतर धावू शकते, ज्यामुळे रोजचा प्रवास इंधन न वापरता करणे शक्य होते.
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प्रमुख ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान
कारमध्ये ऑल-व्हील-ड्राइव्ह सिस्टीमसोबतच ‘अॅक्टिव्ह रिअर-ॲक्सल स्टेअरिंग’ देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे कारचे मागील चाक २.५ अंशांपर्यंत वळू शकतात. यामुळे शहरात किंवा कमी वेगात कार वळवणे सोपे जाते आणि हायवेवर जास्त वेगात असताना उत्तम स्थिरता मिळते.
मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे वक्तव्य
या लाँचप्रसंगी बोलताना मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ संतोष अय्यर म्हणाले की, E-क्लास ही भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगातील सर्वात जुनी आणि लोकप्रिय ब्रँड नावंपैकी एक आहे. नवी AMG E 53 हायब्रिड ही उत्कृष्ट परफॉर्मन्स, रोजच्या वापराची सोय आणि इलेक्ट्रिक कार्यक्षमता यांचा सुरेख संगम घडवून आणते. ग्राहक त्यांच्या गरजेनुसार आवडीचे इंजिन निवडू शकतात, या कंपनीच्या धोरणाला हा लाँच अधिक बळ देतो.
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‘इंडियन पॅडल टूर‘
या कार लाँचसोबतच मर्सिडीज-बेंझ इंडियाने ‘इंडियन पॅडल टूर’च्या २०२६-२७ हंगामासाठी मुख्य प्रायोजकत्वाची घोषणा केली आहे. आता या स्पर्धेचे नाव ‘मर्सिडीज-बेंझ इंडियन पॅडल टूर’ असे असेल, ज्याअंतर्गत ११ शहरांमध्ये ५ ग्रँड स्लॅमसह एकूण १९ स्पर्धा आयोजित केल्या जातील.